Украинские врачи, перегруженные наплывом пациентов с COVID-19, надеются, что вакцинация поможет взять ситуацию под контроль.

Во вторник Украина наконец получила первую партию прививок от коронавируса. Поэтому появилась надежда, что власти смогут начать эффективную борьбу с распространением инфекции в стране, где случаи заражения держат в напряжении шаткую систему здравоохранения.

Об этом пишет Associated Press, напоминая, что 500 тысяч доз препарата, разработанного компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, прибыли в Киев из Индии. Чиновники говорят, что первую партию вакцин получат медики и военные на востоке Украины, где с 2014 года идет война с российскими силами. Кроме того, первые прививки поедут в некоторые западные области, которые больше всего пострадали от пандемии.

Читайте такжеЗеленский намерен привиться от COVID-19 вместе с военнымиУкраина также рассчитывает получить еще больше доз вакцин в рамках программы COVAX включительно с теми препаратами, которые разработали компании Pfizer/BioNTech и Novavax. Киев также подписал соглашение на покупку 1,9 миллиона доз вакцин от китайской компании Sinovac Biotech. Ожидается, что первые поставки будут проведены в апреле.

С начала пандемии коронавируса Украина зафиксировала 1,3 миллиона случаев заражения и 25309 смертей. Число заболевших на западе страны стремительно растет после окончания жесткого локдауна, который длился две недели в январе. В Ивано-Франковске появился полевой госпиталь из 10 палаток, в которых размещены 120 коек. Его установили на случай внезапного наплыва пациентов.

Рост случаев заражения давит на украинских медиков. Главный врач из Коломыи Виктор Бойко сказал изданию, что персонала не хватает, чтобы помочь всем больным. А имеющиеся врачи "выгорают" из-за страданий пациентов, которым они не могут помочь.

"Вакцинация должна помочь. Мы рады, что вакцины прибыли и скоро у нас появится надежный щит против болезни", - сказал Бойко.

Читайте такжеВ Украине пройдут испытания индийской вакцины от коронавируса в форме спрея или капель - СтепановОднако, сильное сопротивление некоторых людей против вакцинации может подорвать всю кампанию борьбы с COVID-19. Опросы показывают, что почти 40% украинцев не хотят делать прививки от коронавируса, боясь побочных эффектов. Среди таких противников вакцинации - 63-летний Сергей Хабустов из Коломыи. Он находится в местной больнице вместе с 85-летней матерью. Хабустов убежден, что люди боятся делать прививки от коронавируса, потому что не знают, из чего вакцина сделана.

Вакцинация от коронавируса в Украине: что известно

22 февраля Министерство здравоохранения зарегистрировало вакцину от COVID-19 Oxford / AstraZeneca (торговое название CoviShield) для экстренного медицинского применения.

Вакцина разработана Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca. Ее для экстренного применение одобрила Всемирная организация здравоохранения, также разрешение на ее использование дали Великобритания, Европейский Союз и Индия.

23 февраля, в Украину прибыла первая партия вакцины CoviShield.

Ранее планировалось, что вакцинация от коронавируса в Украине начнется препаратом производства компаний Pfizer/BionTech, который Украина должна была получить во время первой волны распределения в рамках глобальной инициативы COVAX. Подтверждены поставки в Украину 117 тыс. доз этой вакцины.

В течение первого полугодия Украина может получить в рамках глобальной инициативы COVAX от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины AstraZeneca/Oxford. Кроме того, вакцина будет закуплена за государственные средства напрямую у производителей.

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Перевод: Лесь Дымань