Огрызко предостерег Украину от переговоров с агрессором.

Затягивание Украины в переговорный процесс выгодно Путину и России для восстановления своей военной мощи.

Такое мнение высказал экс-глава МИД Владимир Огрызко в эфире канала "Эспрессо".

"Россияне поняли, что прямой лобовой удар не работает. Надо искать другие способы. Для этого нужно время - чтобы перегруппироваться, реорганизоваться, как-то восстановиться и тому подобное. Для этого нужно переговоры и перемирие, то, что Путин называет переговорным процессом", - считает он.

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По словам дипломата, у Украины уже есть восьмилетний опыт переговоров с агрессором после начала агрессии в 2014 году.

"Мы знаем, чем это закончилось. Ничего нового нет, это та же тактика затягивания Украины в ловушку переговоров. Я очень надеюсь, что наша власть в нее не попадет", - говорит Огрызко.

Как сообщал УНИАН, в Офисе президента назвали переговоры с Россией "смертным приговором".

Ранее руководитель Главного управления разведки МОУ Кирилл Буданов сообщил, что в войне с Россией уже начался переломный момент. Примерами этого, по его словам, являются последние события в оккупированном Крыму, в частности, регулярные взрывы.