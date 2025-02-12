В Минобороны говорят об "определенном ажиотаже" вокруг контракта для молодых.

Постановлением правительства Украины не предусмотрен переход на поощрительный контракт тех военнослужащих, которые уже сегодня в армии и которым от 18 до 24 лет. Об этом сказал спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона.

"На самом деле надо смотреть, какой контракт они подписывали, потому что здесь, наверное, нужна юридическая экспертиза. В этом постановлении Кабмина этого не предусмотрено, по крайней мере", - сказал спикер Минобороны, отвечая на вопрос могут ли военнослужащие, которые уже сегодня в армии и им от 18 до 24 лет, перейти на этот "поощрительный" контракт.

В то же время отметил, что для тех военных, которые присоединились к войску в возрасте до 24 лет, предусмотрено единовременное денежное вознаграждение в размере миллион гривен.

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"И те военнослужащие рядового, сержантского и старшинского состава, которые присоединились к войску в возрасте до 25 лет еще до вступления в силу соответствующего постановления правительства, смогут получить эти деньги. Условия получения вознаграждения для этой категории есть: непосредственное участие в военных действиях в течение 6 месяцев и отсутствие привлечений к уголовной, административной, дисциплинарной ответственности", - подчеркнул Лазуткин.

Он отметил, что в Минобороны рассчитывают, что такие меры дадут пополнение в войска и будут усилены Силы обороны. "Уже по первым суткам видим, что заинтересованность есть, есть определенный ажиотаж. Те военнослужащие, которые сейчас воюют на линии боевых столкновений безусловно нуждаются в подкреплении. И люди указанной возрастной группы могут стать существенным пополнением", - подчеркнул Лазуткин.

При этом напомнил, что этот "мотивационный контракт" заключается для прохождения службы на должности: стрелок, старший стрелок, стрелок-снайпер, стрелок-санитар, помощник гранатометчика, гранатометчик, старший гранатометчик, разведчик и старший разведчик. По его словам, сейчас запрос на таких специалистов есть.

Что еще известно о контрактах для молодых украинцев

Как сообщал УНИАН, вчера, 11 февраля, Министерство обороны Украины официально начало проект "Контракт 18-24 " - добровольную инициативу для украинцев возрастной категории 18-24 года, которая готова присоединиться к Силам обороны на один год.

Отмечалось, что контракт предлагает финансовую стабильность 1 000 000 грн. Средства будут выдаваться поэтапно.

Контракт предусматривает социальные гарантии, в частности, возможность "нулевой" ипотеки, обучение за государственный счет, бесплатное медицинское обеспечение.

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