Добровольцы после годового контракта станут специалистами и инструкторами для обучения сверстников базовой военной подготовке.

Интерес среди молодежи к инициативе "Контракт 18-24" возрастет, как только первые рекруты этой программы продемонстрируют первые практические результаты и создадут "хайповую" субкультуру о том, что служить в армии классно. Такое мнение высказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире телеканала "Новини.LIVE".

В частности, у него спросили, каким образом выбирают граждан в возрасте 18-24 лет для подписания контракта, и почему многие люди этой возрастной категории остаются за пределами инициативы "Контракт 18-24".

Как сказал Тимочко, с самого начала, когда вопрос контрактов для этой возрастной категории граждан начал дискутироваться в обществе, то акцент делался на краткосрочную перспективу.

По его словам, речь шла о том, не будет ли внутренних конфликтов в армии из-за того, что соответствующий контракт будет подписываться только на год, когда одновременно в армии уже много лет бессрочно служат те, кто присоединился к Вооруженным силам значительно раньше. Также речь шла о том, не будут ли эти годовые контракты способом заработка и уклонения от реальной службы.

В то же время, по его убеждению, надо дождаться первых практических результатов от инициативы "Контракт 18-24".

"Потому что современная молодежь находится в двух измерениях: в измерениях соцсетей и в измерениях своих молодежных субкультур. На данном этапе те, кто подписали контракт, они еще не коммуницировали или не создали субкультуру молодежи о том, что служить - это интересно, классно, хайпово... Второе, еще эти не прошли этот период службы, хотя бы полгода - в среднесрочной перспективе, чтобы они от эмоций перешли к практическим решениям, к практическим словам, к тому, что они уже показали результат, когда уже о них будут говорить, о подвигах, потерях, кто сбежал, а кто остался... То есть, когда они начнут формировать субкультуру", - сказал Тимочко.

При этом, по его мнению, результат от проекта "Контракт 18-24" в средне- и долгосрочной перспективе появится тогда, когда молодежь вернется после годовой службы в свое общество, к родителям, на учебу и начнут доносить знания о службе своим сверстникам.

В частности, он считает, что эта молодежь после годового контракта будет выступать специалистами и инструкторами для обучения сверстников базовой военной подготовке. Это должно создать возможность привлекать большое количество молодежи на военную службу.

"Контракты 18-24" - что известно

Как сообщал УНИАН, недавно заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса рассказал, что заявок на присоединение к программе "Контракт 18-24" было получено значительно больше, чем в итоге подписано самих контрактов. В частности, контракт был подписан около с 500 рекрутами. В то же время, еще 1500 человек - на этапе подписания контракта.

В то же время, министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что вдвое увеличен перечень военных должностей для добровольцев по проекту "Контракт 18-24" - с 9 до 18 наименований.

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