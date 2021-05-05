Сегодня первый рабочий день после выхода столицы из локдауна. Кроме того, позади остались четыре нерабочих дня.

В метро Киева сегодня утром наблюдалось скопление пассажиров. Среда, 5 мая, стала первым рабочим днем после выхода столицы из локдауна. Кроме того, позади остались четыре выходных.

Как пишет "Сегодня", на станции "Позняки" собралась целая очередь к турникетам. В метрополитене объявили, что это результат карантинных ограничений и первого рабочего дня после локдауна и длинных выходных.

Примечательно, что вчера вечером столичная подземка выглядела необычайно опустевшей.

Локдаун в Киеве: подробности

С 1 мая в столице ослабили карантинные ограничения. Почти месяц в Киеве действовал жесткий карантин из-за ухудшения эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавируса.

В частности, общественным транспортом разрешили пользоваться без специальных пропусков, в городе открылись ТРЦ, рынки, театры и кинотеатры.

С 5 мая в столице снова заработали школы и детские сады.

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Автор: Юрий Годован