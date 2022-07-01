Трех человек поймали на мародерстве.

Трое сотрудников коммунального предприятия в Кременчуге были пойманы бойцами территориальной обороны на мародерстве. Они украли коробку с телефонами из торгового центра "Амстор", который обстреляли оккупанты.

Об инциденте сообщило местное издание "Кременчугская газета".

Подозреваемые прибыли на территорию ТЦ после удара оккупантов 27 июня. Они должны были расчищать местность вокруг "Амстора" от стекла. Во время работы коммунальщиков спасатели и солдаты Национальной гвардии выносили из торгового центра имущество, в том числе уцелевшие товары. Среди них находилась коробка с телефонами.

Когда подозреваемые убрали большую часть территории, они украли устройства. Коммунальщики положили коробку в свой контейнер для мусора и таким способом перевезли ее к служебной машине. В этот момент их поймали бойцы территориальной обороны Кременчуга, которые следили за порядком возле "Амстора".

На место происшествия вызвали сотрудников полиции, и они зафиксировали преступление. Внутри коробки обнаружили 61 телефон. Дело о краже рассматривалось в Крюковском районном суде Кременчуга. Судья удовлетворил ходатайство правоохранителей о содержании подозреваемых под стражей в качестве меры пресечения. Каждый из трех коммунальщиков получил 60 суток пребывания в Полтавском СИЗО с возможностью внесения заставы.

Удар по ТЦ в Кременчуге — что известно

В результате ракетного обстрела вооруженными силами РФ 27 июня в Кременчуге Полтавской области полностью разрушен торговый центр "Амстор". Сообщалось о 18 погибших и десятках пострадавших.

По данным командования Воздушных сил, Россия выпустила ракеты с дальних бомбардировщиков Ту-22М3. Самолеты взлетели с аэродрома Шайковка, а пуски осуществлялись из Курской области.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал это одним из самых дерзких террористических актов в истории Европы. Как заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, Украина ответит на удар по ТЦ в Кременчуге.

В свою очередь местные власти приняли решение выплатить семьям погибших и пострадавших материальную помощь.

Вас также могут заинтересовать новости: