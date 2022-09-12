Украинская певица Тина Кароль провела свой первый сольный концерт на станции метро Майдан Независимости в Киеве. На своем концерте военного времени певица исполняла песни исключительно на украинском языке и эксклюзивно представила премьеру песни "Вільні. Нескорені", официальный релиз которой состоится уже на этой неделе.
Кроме исполнения своих самых известных хитов, со сцены Тина также читала пронзительные стихи и много общалась со зрителями. В частности, Кароль выступила с мощной речью.
"Это мой первый сольный концерт в нашем независимом государстве в этом году и он в метро. Это и трогательно, и жестоко, и в то же время это демонстрирует, что мы несокрушимы, мы свободны, непокоренные и непреодолимые. Подчеркивая это каждый раз, как мантру, как молитву мы не просто закладываем эту мысль на поколение, не просто это вносим в наше ДНК, - это есть наша суть, наша ментальность, наша идентификация – кто мы есть и кем мы будем. Мы украинцы", - сказала Кароль со сцены.
Во время мероприятия военный Национальной гвардии Украины сделал предложение руки и сердца своей любимой. Кароль не смогла сдержать слез. Весь зал аплодировал.
Отметим, для своего выступления Кароль выбрала наряд от украинского бренда Olya Mak, который метко демонстрирует женственность и привлекательность.
Напомним, Тина Кароль в прозрачном платье устроила горячую фотосессию на улицах Токио.