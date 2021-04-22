Представители консорциума ЕДАПС готовят рейдерский захват госпредприятия «Полиграфический комбинат «Украина» по изготовлению ценных бумаг». В случае, если это случится, произойдет утечка персональных данных украинцев, в том числе и данных, составляющих государственную тайну.

С таким заявлением к президенту Владимиру Зеленскому обратился трудовой коллектив полиграфкомбината «Украина», пишет facenews.

Как говорится в открытом письме, некоторые государственные лица планируют назначить на несуществующую сегодня должность заместителя директора по информационным технологиям и персонализации Татьяну Бондаренко, которая имеет непосредственную связь с руководителями консорциума. Получение руководящей должности, отмечают работники полиграфкомбината «Украина», позволит ЕДАПСу узурпировать власть на стратегическом государственном предприятии. Они напоминают, что в период, когда на руководящих должностях были представители консорциума, сама «Украина» фактически находилась в «рабстве» и в упадке на грани банкротства.

«Татьяна Бондаренко является подругой топ-менеджера ЕДАПСа Ирины Обыденко, соучредителя компании Industrial Innovation Group (в Украине зарегистрирована под названием ООО «Инновационно-индустриальная группа – IIG). Кандидатуру Бондаренко лоббирует разыскиваемый в США, Швейцарии и Украине владелец скандально известного консорциума ЕДАПС Юрий Сидоренко. После коррупционного скандала в Украине вокруг ЕДАПС Сидоренко зарегистрировал такую же компанию в РФ и заручился поддержкой и дружескими отношениями с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, которого напрямую связывают с ФСБ, и который является влиятельным человеком в коррупционной иерархии тоталитарного режима России», - говорится в открытом письме.

Коллектив полиграфкомбината отмечает, что наблюдательный совет стратегического государственного предприятия своими действиями только способствует рейдерскому захвату. Люди шокированы, что все это происходит на седьмом году войны, к тому же учитывая нынешнее обострение ситуации на границе с Россией.

«Назначение на должность руководителя полиграфкомбината «Украина» человека ЕДАПС есть не что иное, как предательство государственных интересов, что приведет к бесконтрольной печати защищенных документов, печати документов, удостоверяющих личность, и возможной утечке информации и бланков документов к спецслужбам страны-агрессора», - предупредили работники полиграфкомбината «Украина».

Люди просят поддержки у главы государства, чтобы состоялся прозрачный честный конкурс на занятие должности директора полиграфкомбината «Украина». В случае возврата ЕДАПС, отмечают они, производство будет сворачиваться, доходы ГП «Украина» будут уменьшаться, соответственно, как и уплата налогов от деятельности, а коллектив будут сокращать.

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Автор: Иван Бойко