Берлинская заявила, что на возвращения Донбасса и Крыма могут уйти годы.

Сейчас Украине не нужно думать о возвращении к границам 1991 года, а стать в активную оборону против оккупантов. Об этом заявила волонтер Мария Берлинская в интервью Украинской правде.

"Люди без критического мышления точно начнут бросаться грязью в комментариях, но лучший сценарий (как бы это сейчас десакрализовано не звучало, но надо говорить правду) - это не границы 1991 года по состоянию на сегодня. Об этом надо забывать", - сказала волонтер.

По словам Берлинской, Украина не будет отказываться от своей земли, но на возвращения Донбасса и Крыма могут уйти годы. В разговоре с журналистами она отметила, что это может произойти только при хорошем прогнозе и при комплексной подготовке.

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"Сейчас лучший сценарий - это стать в активную оборону, выстроить 30-40 километров эшелонированной, фортифицированной, заминированной полосы абсолютно по всей линии", - подчеркнула Берлинская.

Кроме того, не нужно думать о том, что Украина потеряет много квадратных километров полей, аграрного сектора, добавила волонтер. Она считает, что нужно учиться у врага, который устраивает эшелонированную оборону в 7, 8, а иногда и 10 рядов:

"И патрулироваться эта территория должна прежде всего технологиями: ударные дроны, наземные дроны должны отрабатывать там, где происходит какое-то малейшее движение. Это огромный ресурс, но это единственный выход остановить орду и не позволять ей прорываться дальше вглубь".

Волонтер заявила, что война зарождается не в Донецкой области и не в Курске, а глубоко на территории России - на танковых заводах, ремонтных предприятиях и их научно-инженерных центрах. Она считает, что именно туда и надо бить, чтобы сократить ресурс врага.

Дроны и технологии определят ход войны в Украине, отметила Берлинская. Она призвала активнее готовить население и настраивать украинцев на то, что война коснется всех людей.

"Перемирие с Россией приведет к еще большей войне. Поэтому я считаю вообще, что нужно готовить все население к сопротивлению, к тому, чтобы воевать разумно и технологично", - объяснила волонтер.

Берлинская заверила, что готова взяться за подготовку населения к сопротивлению вместе с командой волонтеров, чтобы обучить как минимум по 10-20 тысяч человек в каждой области умению воевать наземными и воздушными роботами. Она сказала:

"Есть единственный процесс, который нам поможет - это технологическая милитаризация в обществе. Это означает, что каждый в племени должен уметь изготавливать или применять технологии для защиты себя и своего племени. Чтобы не человек шел вперед, в разведку, а летел дрон или наземный дрон делал огневое прикрытие, минирование, разминирование, логистику и так далее".

Также волонтер считает, что Украине нужна своя серьезная ракетная программа. Помимо этого необходимо переводить всю страну и население на историю о длинной войне, добавила она.

Война в Украине - последние новости

Ранее УНИАН писал, что в Московской области сожгли вертолет Ми-24. Он входил в состав 92 эскадрильи 344 центра боевого применения и переподготовки летного состава армейской авиации ВС РФ.

Кроме того, в CNN сообщали, что Россия готовит большое наступление в Курской области. К нему привлекут, в частности, военных из Северной Кореи.

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