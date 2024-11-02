Неэффективные командиры и генералы должны идти в пехоту на передовую, считает активистка.

В Украине нужна мобилизация женщин, иначе нам придется сдаться, и тогда вся страна будет в братских могилах.

Об этом сказала глава волонтерского проекта Victory drones Мария Берлинская в интервью ТСН, которое показано в эфире телемарафона. Она отметила, что понимает, что это непопулярное решение. "И я буду подпадать под мобилизацию. Я когда-то пошла добровольно, и очень много моих посестер пошло. Уже многие из них погибли. Нам надо выбирать, поскольку мы хотим, чтобы наше племя выжило", - добавила Берлинская. При этом отметила, что не считает, что жизнь мужчины стоит меньше, чем жизнь женщины.

"Или мы сохраняем своих мужчин, или нам придется и мобилизовать также женщин, или нам придется сдаться. Мы хотим сдаться и жить по законам "русского мира", где вся страна будет в братских могилах? Не хотим. А я точно знаю, что "русский мир" - это не просто про триколор, который может висеть над Киевом. Они будут заниматься массовыми убийствами", - подчеркнула Берлинская.

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По ее словам, всем необходимо избавиться от иллюзий и начать готовиться к обороне:

"Если вам недостаточно стертых в пепел Мариуполя, Авдеевки, Бахмута и многих других городов, то надо включаться в реальность. Я не хочу, чтобы женщины воевали, я не хочу, чтобы мужчины воевали, но я точно знаю, что единственный способ устоять - это подготовить все общество к войне: и мужчин, и женщин, чтобы не воевали наши дети".

Также волонтер отметила, что необходимо начинать подготовку детей для обороны страны с 5-6 класса. "Дети уже могут летать на дронах, учиться программировать, именно для того, чтобы они не воевали", - сказала Берлинская.

Она также отметила, что неэффективных командиров военных подразделений, генералов, экс-министров оборонного ведомства надо отправлять не на пенсию и в отставку, а посылать в пехоту на фронт. По ее словам, в армии есть такое, что бригадой, подразделением "управляет идиот, который войны никогда не видел, а руководит только потому, что с кем-то детей крестил и в каком-то танковом или артиллерийском заведении учился, но он генерал или полковник".

Берлинская подчеркнула, что неэффективных командиров, генералов надо делать рядовыми, если они не справились со своими задачами, и люди из-за них потеряли жизнь "просто так, потому что кто-то мясник".

"Неэффективных командиров надо бросать в пехоту. Почему мы так легко их отпускаем, почему мы так легко отпускаем экс-министров? Если мы возьмем несколько тысяч неэффективных генералов, полковников, которые не показали результат или показали отрицательные результаты, экс-министров, экс-заместителей, руководителей государственных оборонных предприятий - всех тех людей, которые все эти годы были ответственны за оборонку, если мы их бросим непосредственно оборонять, в частности, Покровск, то мы сохраним жизни многим ребятам и девушкам, которые могут прийти на эти позиции и заниматься управлением", - отметила она.

Активистка добавила, что "нам всегда говорят - пусть идут на пенсию". "А почему они должны из моих налогов получать пенсию?" - спросила волонтер.

В центре внимания мобилизация в Украине - новости, которые сообщались

Как сообщал УНИАН, председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко высказался за военную подготовку женщин.

По его словам, чем больше общая обученность населения к сопротивлению, его консолидация и умение слаженно взаимодействовать между группами и по половому или профессиональному признаку, тем меньше враг хочет воевать.

По данным Министерства обороны, сейчас общая численность женщин в Вооруженных силах Украины - 68 000, из них военнослужащих - более 48 000. Непосредственно в зоне боевых действий находятся около 5 000 военнослужащих.

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