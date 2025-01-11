В рамках реформы ученики 10-12 классов будут изучать только 7 обязательных предметов.

В Украине для старшеклассников вдвое сократят количество обязательных предметов.

Как говоритсяв сообщении Министерства образования и науки, с 2027-2028 учебного года начнет реализовываться реформа старшей профильной школы. В рамках реформы ученики 10-12 классов будут изучать только 7 обязательных предметов:

украинский язык;

украинская литература;

история Украины;

английский язык;

математика;

физическая культура;

"Защита Украины".

Из списка обязательных предметов уберут зарубежную литературу, всемирную историю, гражданское образование, биологию/экологию, географию, физику и химию.

Видео дня

Реформа школьного образования

В Украине планируют ввести трехлетнее профильное среднее образование. Это означает, что украинские школьники будут учиться не 11 лет, а 12.

Пилотный проект Министерство образования и науки запустит в 2025 году, а уже с 2027 – трехлетнее профильное среднее образование. Как казал министр образования и науки Оксен Лисовый, соответствующую реформу организовали так, чтобы после школ дети были лучше подготовлены к университету.

В конце прошлого года стало известно, что в Украине вырастет стоимость обучения на контрактной основе в учреждениях высшего образования. Это решение примут из-за необходимости устранить финансовый дисбаланс в системе образования.

Вас также могут заинтересовать новости: