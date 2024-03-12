РФ атакует "Азовсталь" фосфорными бомбами / Фото Reuters

Начиная с февраля 2022 года, в Мариуполе шли кровопролитные бои. С первого марта мариупольский гарнизон в полном окружении держал оборону города, которая длилась 86 дней.

Для захвата Мариуполя оккупационная армия РФ не жалела ни ресурсов, ни вооружения, ни пушечного мяса. На бомбардировку и оккупацию города российское руководство только в первые недели полномасштабной войны потратило не менее 1,1 млрд долларов, пишет Цензор.ua к годовщине боев.

Мариуполь атаковали многочисленные российские подразделения, включая элитные бригады морской пехоты и десанта. Численность вражеского контингента насчитывала, по разным оценкам, до 22 тысяч россиян. Им противостояли около 5,7 тыс. украинских воинов с очень ограниченным количеством оружия и боеприпасов, не имея артиллерии, авиации и флота.

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При таких сверхсложных условиях организацию обороны города взял на себя полк "Азов" под командованием Дениса Прокопенко (Редиса).

Денис Прокопенко (Редис) / Фото YouTube-канал "Азова"

Город также обороняли 36-я бригада морской пехоты, пограничники, подразделения Нацгвардии, Вооруженных Сил Украины, тероборона, Нацполиция.

"Мы сделали все возможное и невозможное, чтобы оттянуть на себя превосходящие силы противника. Мы абсолютно сознательно пошли в этот котел", - заявлял впоследствии Редис.

В окружении способность вести боевые действия полностью зависела от логистики. Обеспечением гарнизона всем необходимым для обороны занимался заместитель командира "Азова" по тыловому обеспечению Иван Игнатьев (Игнат).

Иван Игнатьев (Игнат) / Фото "Азов"

Если бы гарнизон вышел из Мариуполя, вражеская армия могла бы быстро оккупировать Запорожье или Днепр. Поэтому такой вариант командованием "Азова" никогда не рассматривался - воины получили приказ сражаться до последнего.

"Защитники Мариуполя сражаются один на один с превосходящими силами противника. Но черт возьми, проявляют такую выдержку и героизм, что Украина должна знать, что значит быть верными Родине", - говорил в одном из своих многочисленных обращений Святослав Паламар (Калина), заместитель командира "Азова".

Святослав Паламар (Калина) / Фото YouTube-канал "Азова"

Во время битвы за Мариуполь в феврале-мае 2022 года было уничтожено, по подтвержденным данным, около 6 тысяч военных РФ. Среди них генерал-майоры Владимир Фролов и Андрей Суховецкий, заместитель командующего Черноморского флота РФ, предатель Андрей Палий, командиры подразделений, офицеры.

Уничтожены сотни единиц техники врага. Огромные потери понесли элитные российские подразделения, включая 126-ю и 810-ю бригады, которые участвовали в агрессии против Украины еще с 2014 года.

"Защитники Мариуполя взяли огонь на себя, чтобы выиграть время на получение западного оружия, организацию обороны Украины и стабилизацию фронта. Они сделали это сознательно, трезво оценивая скромные шансы остаться в живых", - пишет Цензор.