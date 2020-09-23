Кабинет министров Украины одобрил законопроект, предусматривающий создание Национального военного мемориального кладбища.
Об этом сообщил в своем Telegram-канале народный депутат Алексей Гончаренко, который находится на заседании правительства.
"Этот архитектурно-художественный комплекс будет предназначен для организации почетных похорон и перезахоронения борцов за независимость Украины в ХХ веке, военнослужащих, погибших при исполнении боевых задач, участников боевых действий, лиц с инвалидностью в результате войны и лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной", - отметил он.
Читайте такжеКабмин определил механизм предоставления статуса УБД членам добровольческих формирований
Вас также могут заинтересовать новости:
- Первые 11 добровольцев получили статус участника боевых действий - глава Минветеранов
- В Украине разработают систему реабилитации ветеранов войны на Донбассе
- В Минветеранов рассказали, как в этом году будет отмечаться День памяти защитников Украины
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram