В частности, на кладбище будут хоронить участников войны на Донбассе / Фото УНИАН, Евгений Кравс

Об этом сообщил в своем Telegram-канале народный депутат Алексей Гончаренко, который находится на заседании правительства.

"Этот архитектурно-художественный комплекс будет предназначен для организации почетных похорон и перезахоронения борцов за независимость Украины в ХХ веке, военнослужащих, погибших при исполнении боевых задач, участников боевых действий, лиц с инвалидностью в результате войны и лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной", - отметил он.

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Автор: УНИАН