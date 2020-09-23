В Украине создадут Национальное военное мемориальное кладбище

15:34, 23.09.2020 141

Комплекс будет предназначен для организации почетных похорон и перезахоронения борцов за независимость Украины в ХХ веке, военнослужащих, погибших при исполнении боевых задач, участников боевых действий, лиц с инвалидностью в результате войны и лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной.

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