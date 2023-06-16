Фигуранты ранее работали в украинских СМИ, а затем делали заказные "ролики" о мобилизации и Киево-Печерской лавре.

В Одессе задержали двоих коллаборантов, которые делали постановочные сюжеты по заказу российских пропагандистов.

Как сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры, одессит совместно со своим приятелем выполняли заказ российского пропагандистского телеканала "РЕН-ТВ". В частности, сообщники создали аудиовизуальное произведение с фейковой информацией об обстоятельствах мобилизации в Одессе.

"На выполнение задания российских телевизионщиков они записали постановочное интервью с якобы сотрудником Одесского областного ТЦК и СП, где он пропагандировал выгодные захватчикам идеи", - рассказали в прокуратуре.

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"Сюжет" - вопросы и ответы интервью - фигуранты получили от российских пропагандистов.

Предатели утверждали, что власти Украины отправляют мобилизованных на смерть, украинское общество не желает давать отпор и сдерживать российских захватчиков, а военнослужащих ВСУ и других Сил обороны якобы мобилизуют исключительно принудительно.

В прокуратуре уточняют, что эта пропаганда транслировалась на российском государственном телеканале "РЕН ТВ" и в сети интернет.

Сейчас одесситы находятся под стражей. Им сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности (ч. 6 ст. 111-1 УК Украины).

По данным СБУ, один из подозреваемых - бывший оператор одесского государственного телевидения, который после полномасштабного вторжения начал сотрудничать с "РЕН-ТВ".

"По заказу пропагандистов злоумышленник согласился отснять провокационное видео о ходе мобилизации в Украине. За 8 тысяч гривень он нанял своего знакомого на роль "военкома" местного центра комплектования. Они отсняли видео, где "военком" рассказывал как вынужден охотиться на мужчин призывного возраста, чтобы самому избежать мобилизации", - сообщили в спецслужбе.

После трансляции в эфире "РЕН-ТВ" ролик подхватили более 20 пропагандистских информресурсов, среди которых и крупнейшие федеральные телеканалы.

Сейчас правоохранители также проверяется причастность оператора к съемке ряда заказных сюжетов относительно событий, связанных с Киево-Печерской лаврой.

Следствие установило, что, уволившись с государственного телевидения, мужчина работал в одесской ячейке "Независимого бюро журналистских расследований".

"После полномасштабного вторжения РФ он активно призывал к поддержке оккупантов и оправдывал их военные преступления в своих соцсетях. Именно таким образом он попал в поле зрения кремлевских пропагандистов и вошел с ними в контакт", - рассказали в СБУ.

В ходе обысков, проведенных у фигурантов, оперативники изъяли мобильные телефоны, компьютеры, оборудование для проведения профессиональной видеосъемки и электронные носители информации с доказательствами противоправной деятельности, актерский реквизит - военную форму и средства гримирования.

Задержание предателей Украины

Как сообщал УНИАН, вчера, 15 июня, стало известно, о задержании двух херсонских мебельщиков, которые работали на захватчиков. Так, фигуранты ранее работали на мебельном комбинате в Херсоне, а, когда российские военные захватили город, пошли работать в тюрьму, которую создали оккупанты. В этом учреждении захватчики держали участников движения сопротивления, а коллаборанты охраняли тюремные камеры. Потом предатели сбежали, а один из них даже умудрился мобилизоваться в ряды Нацгвардии.

Также, Служба безопасности Украины задержала агента ФСБ России, который готовил новый ракетный удар врага по Виннице. Он искал места дислокации украинских военных и рыскал возле промышленных объектов.

Еще один коллаборант из Донецкой области под видом переселенца прятался на западе Украины. Он планировал передавать развединформацию боевикам "ДНР". Предатель приговорен к 13 годам за решеткой.

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