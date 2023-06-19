Киевстар объявляет набор участников в новый проект, открывающий карьерные возможности: "БезВагань". Это программа профессионального развития специалистов с минимальным опытом работы. Ее участниками могут стать как выпускники вузов, так и люди любого возраста, имеющие недостаточно практических навыков по своей специальности.

"БезВагань" – наш очередной шаг в направлении противодействия предвзятому отношению работодателей к кандидатам по любым признакам. Первым таким проектом был Returnship – стажировка для кандидатов с перерывом в стаже. Сейчас мы демонстрируем участникам рынка труда, что среди соискателей с минимальным опытом работы, или без него есть много талантливых специалистов. Ведь главное не возраст и не навыки, а высокая мотивация и желание кандидата развиваться, – говорит директор по управлению персоналом и развитию организации Киевстар Оксана Олейник. – "Останавливаться нельзя двигаться" - лозунг проекта. Знаки препинания не расставлены нарочно, ведь каждый из нас кузнец своей судьбы и решает, что ему делать – остановиться, или двигаться навстречу личной победе".

Заявки на участие в программе принимаются с 19.06 до 14.07 по ссылке.

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Всего компания набирает 20 специалистов начального уровня в следующие подразделения: HR, PR, административная функция, финансы, BigData, кибербезопасность, техническая функция, юридическое направление, В2С, В2В.

Срок действия программы – год. Выпускники, которые качественно зарекомендуют себя, при наличии вакансий могут быть приглашены в коллектив на постоянной основе.

"БезВагань" – проект по профессиональному развитию. Работодатель будет обучать новичков и привлекать к корпоративным активностям. Работу начинающих специалистов первые несколько месяцев будут сопровождать опытные менторы, которые помогут адаптироваться в коллективе и получить необходимые знания и навыки. Участники программы официально оформляются в штат по срочному годовому договору, будут получать зарплату и иметь социальный пакет на общих условиях.

Программы ответственного работодателя в Киевстар строятся по принципу "win-win". От данного взаимодействия компания получит следующие преимущества: мотивированных сотрудников со свежими взглядами и подходами, развитие культуры менторинга и коучинга и развитие культуры приема в коллектив специалистов с минимальным опытом работы. Кандидаты, в свою очередь, получают возможность найти работу в условиях дефицита вакансий начального уровня, начать карьеру или сменить профессию и получить практический опыт работы у одного из лучших работодателей на украинском рынке труда.

Справка о Киевстаре

Киевстар – крупнейший украинский оператор электронных коммуникаций, который по состоянию на март 2023 года обслуживал 24,3 млн абонентов мобильной связи и более 1,1 млн абонентов "Домашнего интернета". Компания предоставляет услуги с использованием широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 4G, Big Data, Cloud solutions, сервисы для киберзащиты, цифровое ТВ и др. Киевстар помогает абонентам, обществу и стране преодолевать сложности военного времени. В 2022 году компания выделила более 130 млн грн помощи на гуманитарные нужды общества и предоставила абонентам бесплатных услуг и бонусов в эквиваленте 577 млн грн. Киевстар поддержал инициативу Президента Украины по привлечению средств на восстановление Украины и перечислил 300 млн грн на восстановление цифровой инфраструктуры. Акционер Киевстар – международная группа VEON. Акции группы находятся на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). Киевстар 25 лет работает в Украине и признан крупнейшим налогоплательщиком на телеком-рынке, лучшим работодателем и социально ответственной компанией.

Дополнительная информация: pr@kyivstar.net