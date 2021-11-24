Отложили, но не отменили. Что связывает высокие цены на проезд в Киеве, "убитые" маршрутки, зажравшихся таксистов и электорат "под выборы"

Повышения тарифов на проезд в коммунальном транспорте столицы не будет. Но не спешите радоваться – только до весны. Потом, с большой долей вероятности, "экономически обоснованные цены" станут еще выше, чем в КГГА анонсировали недавно. УНИАН узнавал, как это отразится на такси и маршрутках в Киеве и области, и зачем раздавать "Карту киевлянина" всем желающим.

Дискуссии вокруг "транспортной" истории в столице не смолкают. Действительно, новость от КГГА о намерении поднять тарифы на проезд в общественном транспорте практически в два с половиной раза – с 8 до 20 гривен, повергла жителей Киева в шок. Резко негативная реакция горожан – и местные власти откатили тему назад. Мол, речь идет лишь о старте общественного обсуждения идеи в формате электронных консультаций. Стартовали эти дискуссии 16 ноября и, по плану, должны продлиться 15 дней.

Однако расслабляться не стоит. Вне зависимости от того, чем закончится обсуждение этой темы, весной вопрос повышения цен на проезд поднимется снова. По крайней мере, если верить мэру Киева Виталию Кличко, который заявил, что вопрос о пересмотре тарифов на проезд в столице не будет рассматриваться до конца отопительного сезона.

Тем более, чиновники акцентируют: с момента последнего повышения тарифов в Киеве прошло уже очень много времени (последний пересмотр состоялся в 2018 году). За это время минимальная зарплата в стране выросла на 74,6%, а средняя заработная плата в Киеве – на 54,3%. Размер тарифа на электричество повысился на 84%. Стоимость дизельного топлива поднялась на 22,5%... Другими словами, содержание транспортного парка при таких условиях в надлежащем техническом состоянии и с учетом, что коммунальное хозяйство является дотационным, стало неподъемным.

"Предложения" городских властей

Что же такого страшного жители Киева увидели в предложениях КГГА? Главным образом, шокировала цена на разовый проезд в коммунальном транспорте – 20 гривен. Причем такое повышение в КГГА посчитали щадящим - по расчетам КП "Киевпастранс", экономически обоснованный тариф в наземном транспорте сегодня составляет 22,30 гривни. А по расчетам КП "Киевский метрополитен", обоснованная цена на билет в подземке составляет 22 гривни.

Сэкономить чиновники предложили за счет покупки гражданами электронного билета на 50 поездок. В этом случае цена поездки составит 15 гривен (если в электронном виде покупать 1-9 поездок, то заплатить все равно придется 20 гривен за каждую).

Еще одна возможность сэкономить – покупка месячных проездных. Мол, в этом случае (по проездному билету) цена разовой поездки стартует от 14,2 грн, в зависимости от вида проездного. Проще говоря, чем дороже (и на дольше) проездной, тем дешевле разовая поездка. Экономия, правда, в этом случае довольно сомнительная. Если следовать расчетам о грядущем повышении тарифов на проезд, представленным КГГА, к примеру, проездной на все виды транспорта будет стоить не 1300 грн (как сейчас), а 2990 грн. Есть сомнения, что в столице много людей используют такой проездной в полной мере. Поэтому и смысла его покупать – не много. С другой стороны, после повышения тарифов, на 1300 грн (а если точнее, на 1316 грн) вместо безлимита можно будет приобрести всего 92 поездки.

Проездные билеты на короткий срок также подорожают, и вряд ли их можно будет назвать выгодными. Так, проездной на 24 часа будет стоить 250 гривен, что на 150 грн больше, чем сейчас. На 225 гривен подорожает проездной на 48 часов - новая цена составит 375 гривен. А стоимость проездного на 72 часа вырастет с 200 до 500 гривен.

Дешевле всего ездить можно будет, используя для оплаты проезда "Карту киевлянина" (о ней мы расскажем ниже). Тогда стоимость поездки составит всего 12 гривен.

Поскольку городские власти уверяют, что льготы для всех социально уязвимых категорий населения будут сохранены, повышения цен на проезд Киеву не избежать. А, помня практику прошлых лет, нельзя исключать, что за коммунальным транспортом в ценах подтянется и частный, в том числе такси.

Отомрут ли маршрутки?

Киев уже несколько раз переживал резкое повышение тарифа на проезд в коммунальном транспорте. Из относительно недавних - в 2015 году проезд подорожал сразу вдвое - с 1,5 гривни до 3. Через два года снова рост - на 25%, с 3 до 4 гривен, в метро – до 5 гривен. И еще раз вдвое - с 14 июля 2018 года: в наземном общественном транспорте с 4 гривен до 8 гривен, а в метро - с 5 до 8 гривен за разовую поездку.

Это стало триггером для частных перевозчиков. С июля до октября 2018 года они возили пассажиров по старому тарифу 6-7 гривен. А потом заявили, что у них себестоимость проезда - не ниже 8-10 гривен, и повысили тариф.

Не стали "пасти задних" и междугородние, внутриобластные перевозчики. Правда, у них цена сразу выросла на 20-30%, в зависимости от протяженности маршрута. К примеру, на маршруте "Киев-Белая Церковь" перевозчик поднял стоимость проезда с 60 до 80 гривен. Подтянулись к этому уровню повышения и другие частные междугородние автоперевозчики.

Не менялись цены у "маршрутчиков" до августа 2021 года. Но с конца лета взлетели. Стоимость проезда в направлении городов-спутников столицы - Ирпеня, Гостомеля, Бучи поднялась с 20 до 27 гривен, в направлении Бородянки и Клавдиево – с 28 до 37 гривен, на маршруте "Бровары-Киев" цена выросла с 17 до 20-21 гривни, из Василькова в Киев – до 41 гривни, из Вишневого в Киев – до 25 гривен.

Но и это не предел. Летом "маршрутчики" анонсировали повышение тарифов еще на 10-16% с 1 сентября. Но чиновники Киевской облгосадминистрации провели переговоры с "частниками" и договорились снизить стоимость проезда – прибавка к тарифу не должна превышать одну-две гривни. Пока все держится в этих рамках. Но это "пока". Что будет с тарифом весной, если Киев поднимет цену на проезд?

Глава Ассоциации автоперевозчиков Киевщины Алексей Павленко считает, что региональные перевозчики уже вышли на граничный уровень тарифа и повышение цен на транспорт в Киеве не отразится на ценах в маршрутках в границах области. Мол, если повысить тариф, маршрутки проиграют "попутчикам-таксистам".

"Дальнейшее поднятие цен, даже если оно обосновано, невозможно из-за низкой платежеспособности населения, сильного падения пассажиропотока на фоне пандемии и появления альтернативного транспорта – так называемых "попутчиков" и нелегальных перевозчиков. Четыре человека смогут в складчину доехать комфортнее и быстрее, чем в маршрутке. Поэтому нужно идти другим путем – привлекать пассажиров снижением стоимость проезда. Считаю, что мгновенной цепной реакции, скорее всего, не будет", - отметил он.

По словам эксперта, если в ближайшее время не будет каких-то стрессовых ситуаций, к примеру, подорожания топлива более чем на 10%, то до весны подорожания цен на проезд в пригородных маршрутках не будет.

"Да и с приходом лета, в период отпусков, никто поднимать тариф не будет", - отметил Алексей Павленко.

Что касается городских маршруток, то они не раз заявляли, что себестоимость перевозок не может быть на уровне 10-15 гривен. И это логично. Скорее, тут цены поднимутся. Но незначительно, в пределах 10%.

Чтобы удерживать такие тарифы, "маршрутчики" откажутся от обновления автопарка, приобретения новых машин. Павленко считает, что многие перевозчики просто постараются содержать в нормальном состоянии старый парк. В любом случае, пассажиры уже скоро смогут убедиться на собственном опыте, так ли это. Но с новыми или старыми автобусами, маршрутки в Киеве и области вряд ли отомрут как условно удобный способ перемещения из точки "А" в точку "Б".

Такси на Троещину

Как и тарифы в общественном транспорте, растут цены в такси. За последние полгода они поднялись на 30%, в перспективе - еще плюс 10-20%. "Помощником" в этом деле сработали жесткие карантинные ограничения.

Однако, по мнению главы правления Украинской таксомоторной ассоциации Андрея Антонюка, цены в такси из-за подорожания проезда в общественном транспорте, вряд ли сильно поползут вверх. Он отмечает, что сегодня цена более-менее оправданная, а перекосов на рынке нет.

"На тариф в такси мало влияет цена проезда в общественном транспорте. Тариф устанавливают агрегаторы – посредники. Захотят поднять - поднимут. Но в принятии такого решения я не уверен", - отметил он.

Андрей Антонюк объясняет, что рынок такси в Киеве сегодня перенасыщен. Агрегаторы, из-за повышения спроса на такой вид транспорта, привлекли в столицу массу автоперевозчиков со всех регионов. Они пытаются подзаработать в Киеве, а перенасыщение предложений не способствует повышению цен.

Впрочем, вся эта ситуация – одно из следствий того, что общественный транспорт в столице в последние годы превратился в хлам.

"Автобусы убитые, парк не обновляется… С общественным транспортом просто коллапс. Поэтому люди собираются по 3-4 человека и им выгодней ехать с Троещины в центр Киева на такси - это и быстрее, и комфортнее, чем в автобусе или троллейбусе. Распространению такого способа передвижения способствуют и жесткие карантинные меры", - говорит он.

По словам эксперта, сегодня в такси стоимость километра, в зависимости от уровня автомобиля и компании, составляет от 15-17 гривен. Это - минимум. Плюс играет свою роль время-пик. Кроме этого, удорожание идет за счет продолжительности поездки. А говорить о том, что в ценовой политике такси в столице произойдут изменения, можно будет во второй половине января, когда закончатся новогодние каникулы.

Иного мнения придерживается председатель профсоюза таксистов столицы Валентин Голубев. Он считает, что одновременно с ростом стоимости проезда в общественном транспорте Киева вырастет и тариф в такси. Для машин эконом-класса он повысится до 10 гривен. А в среднем одна поездка на 10 километров подорожает на 40 гривен.

"Есть такое понятие как базовая цена, и она должна подняться, примерно, на 40%, чтобы, на сегодня, обеспечить водителю комфортный заработок и условия, а также, чтобы он мог поддерживать свое авто в хорошем состоянии...", - отметил он.

При этом, когда речь идет о повышении цен, не стоит говорить об улучшении комфортности.

"Повышение уровня комфорта в такси начнется тогда, когда мы сядем за стол переговоров с такими компаниями как Uber, Bolt, Uklon, и напишем нормальный законопроект. Потому что все, что предлагалось ранее, было не совсем то, что нужно. Обеспечить безопасность пассажиру - самая главная наша задача", - резюмировал Голубев.

Сегрегация "киевлян" как предвыборная технология

Хотя сейчас столичные власти откатили тему скорого повышения тарифов на проезд в коммунальном транспорте назад, за шумом, который вызвала эта новость, прослеживается еще одна цель – "подсадить" как можно большее количество горожан на "Карту киевлянина".

До сегодня мало кто знал, что "Карта киевлянина" придумана не только для льготников. Оказалось, что оформить ее могут внутренне-перемещенные лица, все, кто зарегистрирован в Киеве, а также официально работает или учится в столице. Правда, оформить карту бесплатно могут как раз-таки только льготники. Остальные должны платить за карту 120 гривен в год.

Из плюсов – "Картой киевлянина" можно пользоваться и как льготной, и как транспортной, и как банковской. К примеру, если обычной банковской картой можно расплатиться только в метро, то "Картой киевлянина" - и в метро, и в наземном транспорте (правда, чиновники обещают, что в автобусах, троллейбусах и трамваях валидаторы скоро начнут распознавать и традиционные банковские карты).

Сейчас разовый электронный билет можно просто купить в приложении "Киев Цифровой", а с "Картой киевлянина" диджитализация пока не работает. Чтобы приобрести на нее поездки, придется зайти на сайт ГИОЦ, сайт EasyPay, поискать терминалы EasyPay или "Киев Цифровой". Проще всего, конечно, пополнить "Карту" в кассах метро.

Финансовый аналитик Алексей Кущ считает, что сама идея появления "Карты киевлянина" правильная, но развивается она совсем "не туда".

"С одной стороны, она позволяет централизовать информационную базу по различным потокам финансов и услуг, на этом можно формировать экономическую политику в столице. С другой стороны, нынешняя привязка к этой карте делает ее уникальным финансовым продуктом. Учитывая, что связана она с одним конкретным банком – Ощадбанком, а управление ею – в руках чиновников, то можно смело искать коррупционный след. Именно поэтому такой продукт не будет эффективным как для государства, как и для пользователей – населения", - убежден Кущ.

Не нравится попытка присадить горожан на "Карту киевлянина" и экономическому эксперту Олегу Пендзину. По его словам, несмотря на все ее коммуникационные выгоды, "моду" на "Карту киевлянина" городские власти пытаются привить населению, просто как электорату.

"Это имеет отношение к выборной политике. Мэр Киева ведь избирается… То есть, есть потенциальный избиратель. И его нужно знать, быть с ним "лично" знакомым, давать ему, причем не только перед выборами, а всю каденцию какие-нибудь преференции… Суть "Карты киевлянина" - сделать так, чтобы "киевлянин" себя ощущал человеком "более высокого ранга", чем любой "гость города"", - отметил эксперт.

Как мы уже говорили выше, получить "Карту" могут не только "коренные киевляне", а и те, кто официально работает, учится или живет в столице. Учитывая, что институт прописки в Украине давно отменен, а регистрация максимально упростилась – за 50 гривен через "Дию" в квартире можно прописать сколько угодно жильцов, каждый такой горожанин, может получить "бонус" на проезд.

По словам консультанта Киевского Центра поддержки и развития бизнеса Александры Томашевской, хотя такая схема и возможна, она совсем не выгодна хозяину жилья. "Дело в том, что коммуналка возрастает с учетом вновь прописанного на квадратном метре. Регистрация еще одного жильца касается и субсидии – ее просто не получишь… То, сколько придется платить за ЖКУ, не сопоставимо с махинацией. То есть, уж слишком "хитрая" схема регистрации людей ради "Карты киевлянина"", - отметила эксперт.

По ее словам, вряд ли проводить такие махинации получится и с регистрацией в общежитиях предприятий. Во-первых, потому, что для этого придется повозиться с документами на каждого нового жильца. Во-вторых, потому что "выписать" человека потом – довольно трудно.

С другой стороны, если рассматривать схему регистрации людей в общежитиях коммунальных предприятий столицы для получения нужного количества "душ" и голосов на будущих выборах, то прикрытие в виде "Карты киевлянина" - идеально. Тут тебе и необходимая предвыборная социология, когда придет время, и забота о горожанах, которым не потянуть высокие тарифы на проезд, уже сейчас.

Нана Черная

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