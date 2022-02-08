Женщина не уплатила своевременно штрафы на общую сумму более 7 тысяч гривень.

Жительница Киева накопила 13 штрафов за нарушение правил дорожного движения та осталась без автомобиля.

Об этом информирует пресс-служба Министерства юстиции Украины в Facebook.

Сообщается, что женщина не оплатила вовремя штрафы на общую сумму более 7 167 грн.

Там отметили, постановления органов полиции о наложении административного взыскания в виде штрафов по делу об административном правонарушении в сфере обеспечения безопасности дорожного движения предъявлены к принудительному исполнению Святошинским отделом ГИС города Киев.

Сейчас автомобиль должницы изъят и будет находиться на штрафплощадке, пока владелица не оплатит задолженность. В противном случае арестованное имущество должницы будет реализовано на электронном аукционе OpenMarket.

Ранее в МВД рассказали, сколько нарушений зафиксировали "фантомные патрули" с начала работы.

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Как сообщал УНИАН, автомобили-фантомы, фиксирующие нарушения скорости на украинских дорогах начали работать 25 января. В частности, четыре автомобиля - "фантома" выехали на полноценное патрулирование. За первые сутки они зафиксировали 990 случаев нарушения скоростного режима.

Эти авто без опознавательных знаков могут фиксировать много объектов одновременно в обоих направлениях дорожного движения как в попутном, так и обратном. Система передает информацию и нарушитель получает штраф за превышение скорости.