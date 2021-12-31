Проект постановления уже подан в Кабмин.

Министр внутренних дел Денис Монастырский подал в правительство проект постановления о внесении изменений в Правила дорожного движения.

Проект и сопроводительные документы опубликованы на сайте МВД.

Читайте такжеВ МВД анонсировали новые санкции для водителей-нарушителей: кого будут сажать за решеткуПредложенные изменения будут касаться порядка использования фар, а также шин по сезонам.

В проекте постановления определены термины "шина летняя", "шина зимняя", "шина всесезонная".

Предложено введение запрета на эксплуатацию транспорта, если в промежутке с 1 октября по 31 марта на нем установлены летние шины.

Сейчас действует требование о том, что на скользкой дороге должны использоваться шины, соответствующие состоянию проезжей части. Эту норму МВД планирует отменить.

Хотят отказаться и от нормы о том, что с 1 октября по 1 мая на всех механических транспортных средствах вне населенных пунктов должны быть включены дневные ходовые огни (или ближний свет фар в случае их отсутствия). Теперь предлагается, чтобы такое требование действовало круглый год.

В МВД ожидают, что эти изменения позитивно повлияют на уровень безопасности дорожного движения и приведут к уменьшению количества дорожно-транспортных происшествий.

Нарушение соответствующих требований будет караться, как и другие нарушения ПДД.

В пояснительной записке указано, что проект акта требует проведения консультаций с общественностью. Когда соответствующее обсуждение состоится - пока неизвестно.

Вас также могут заинтересовать новости: