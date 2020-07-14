Не дождался медиков: киевлянин умер на пляже из-за незаконного шлагбаума (фото)

ЧП произошло на Русановских садах.

В Киеве «скорая помощь» из-за самовольно установленного шлагбаума на пляже Левого берега Днепра не смогла доехать до человека, которому стало плохо. Мужчина умер.

Читайте также"Кричала и покусала санитарку": в Николаеве мать не разрешала госпитализацию дочери с коронавирусомОб этом говорится в сообщении на Facebook-странице паблика dtp.kiev.ua.

Отмечается, что ЧП произошло на Русановских садах, где доступ к берегу вплотную застроен частными домами. И некоторые дачники не рады посетителям пляжей и рыбакам, поэтому устанавливают ограничения.

«Скорая» застопорилась на шлагбауме, и медики не смогли вовремя оказать помощь мужчине.

«Проехать по 10-й Садовой они не смогли. В начале улицы закрыты ворота. Поехали по 11-й Садовой, уперлись в самодельный шлагбаум», – отмечается в сообщении.

Ранее УНИАН писал, как в Николаеве 49-летний мужчина умер по дороге в больницу.

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