СМИ узнали о состоянии мальчика, который выжил в трагическом ДТП под Киевом

Судьбой ребенка будет заниматься дядя.

14-летнего Святослава Цурканова, который выжил в трагическом ДТП, произошедшем под Киевом, перевели из реанимации Охматдета в обычную палату.

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Судьбой Святослава будет заниматься родной дядя, сообщают Podrobnosti.ua.

Виновнику трагедии Антону Желепе грозит до 10 лет за решеткой. В день аварии он мчался по Столичному шоссе со скоростью 180 и влетел в авто семьи Цуркановых. За рулем Желепа был пьян и под воздействием наркотиков.

Как сообщал УНИАН, почти целая семья погибла в результате ДТП, произошедшего 12 июля в Козине Обуховского района Киевской области. Внедорожник вылетел на встречную полосу и влетел в авто, в котором находилась семья из пяти человек.

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