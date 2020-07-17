СМИ узнали о состоянии мальчика, который выжил в трагическом ДТП под Киевом
14-летнего Святослава Цурканова, который выжил в трагическом ДТП, произошедшем под Киевом, перевели из реанимации Охматдета в обычную палату.
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Судьбой Святослава будет заниматься родной дядя, сообщают Podrobnosti.ua.
Виновнику трагедии Антону Желепе грозит до 10 лет за решеткой. В день аварии он мчался по Столичному шоссе со скоростью 180 и влетел в авто семьи Цуркановых. За рулем Желепа был пьян и под воздействием наркотиков.
Как сообщал УНИАН, почти целая семья погибла в результате ДТП, произошедшего 12 июля в Козине Обуховского района Киевской области. Внедорожник вылетел на встречную полосу и влетел в авто, в котором находилась семья из пяти человек.
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