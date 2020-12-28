При этом более 80% украинцев собираются встречать Новый год дома.

Более 80% украинцев собираются встречать Новый год дома.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии.

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Так, 82% респондентов сообщили, что будут встречать Новый год дома, в то время как в 2018 году аналогичный показатель составлял 65%, в 2019 году - 67%. В этом году провести Новогоднюю ночь в гостях у друзей или родственников планируют 9% опрошенных (в прошлом году таких было 17%).

Аналитик фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива Петр Бурковский отметил, что молодые люди 18-23 лет в основном планируют встречать Новый год в гостях (23%), в то же время люди старше 60 лет в основном будут праздновать его дома перед телевизором. По его словам, мужчины больше склонны к встрече Нового года в кругу друзей и в компании.

Как проводился опрос

Опрос проводился с 5 по 13 декабря во всех регионах Украины, кроме оккупированного Крыма и части Донбасса.

Погрешность выборки не превышает 3,3%.

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Автор: Надя Пришляк