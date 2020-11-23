По словам Геращенко, МВД не будет "незаконными действиями" принуждать городских голов соблюдать карантин.

Министерство внутренних дел не намерено принуждать мэров городов усиливать карантин на выходных "незаконными методами".

Об этом "РБК-Украина" рассказал замглавы МВД Антон Геращенко, комментируя отказ некоторых городских голов вводить карантин выходного дня.

Полиция, по его словам, будет исполнять свои обязанности в рамках закона.

Читайте такжеВ полиции уточнили, при каких условиях будут штрафовать за неношение масок

"Незаконных действий по принуждению мэров соблюдать карантин - не планируется", - заверил замминистра.

В настоящее время в Украине действует штраф за нарушения карантина. Его получают конкретные предприниматели или руководители учреждений. В первые выходные, когда ввели усиленный карантин, полиция составила 1960 админпротоколов и закрыла больше двух тысяч заведений.

Карантин выходного дня в Украине: что известно

11 ноября Кабмин принял решение о введение карантина выходного дня с 14 ноября.

Правительство отказалось от адаптивного карантина и установило общегосударственный карантин с ограничениями, которые действовали в предыдущем варианте карантина на территориях с оранжевым уровнем эпидопасности, для всех территорий.

17 ноября Верховная Рада провалила голосование за рекомендацию Кабмина отменить карантин выходного дня.

На выходных 14-15 ноября карантин соблюдался не во всех городах страны, однако спустя неделю ситуация несколько изменилась.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Юрий Годован