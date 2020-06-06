На Житомирщине усилили карантин из-за резкого увеличения больных COVID-19

Лицам после 60 лет рекомендуется оставаться на самоизоляции.

В Житомирской области усилены противоэпидемические меры. Ситуация в регионе не отвечает критериям смягчения карантина.

Читайте такжеГлавный санитарный врач уточнил, почему в Киеве и Львове не ослабляют карантинОб этом сообщает пресс-служба Житомирской ОГА.

«В связи с увеличением количества новых случаев заражения коронавирусом в Житомирской области - 123 за период с 1 по 4 июня включительно - на территории области усилены противоэпидемические меры, особенно во время выходных и праздничных дней», - говорится в сообщении.

В области запретили работу заведений общественного питания, культуры и таких, которые предоставляют услуги по размещению. Кроме того, нельзя проводить религиозные мероприятия.

Лицам после 60 лет рекомендуется оставаться на самоизоляции.

«В области будут регулярно осуществляться проверки работы рынков и магазинов по соблюдению карантинных мероприятий, а также при перевозках граждан городским, пригородным и междугородным транспортом», - добавляют в ОГА.

По состоянию на утро 6 июня в области зафиксировано 776 случаев COVID-19.

Ранее УНИАН писал, что Киев и еще шесть регионов не соответствуют критериям для ослабления карантина.

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