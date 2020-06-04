Конституционный суд рассмотрит постановление Верховного о неправомерности введенного карантина в Украине

Речь идет о постановлении Кабмина от 20 мая.

В Конституционный суд Украины поступило представление Верховного суда, которым обжалуются введенные Кабинетом министров карантинные ограничения от 20 мая.

«Сегодня, 4 июня, в Конституционный суд поступило конституционное представление Верховного суда о конституционности установления ограничений на время карантина, предусмотренных положениями отдельных нормативно-правовых актов, принятых Кабинетом министров и Верховной Радой», - сообщает пресс-служба КСУ.

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Отмечается, что в частности субъект права на конституционное представление просит проверить на соответствие Конституции Украины подпункты 5, 6, 7, 14 пункта 3, абзац шестой пункта 6 постановления правительства «Об установлении карантина с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и этапов ослабления противоэпидемических мер» от 20 мая № 392, пункты 10, 17 Порядка осуществления противоэпидемических мер, связанных с самоизоляцией, утвержденного постановлением Кабинета министров от 20 мая 2020 года № 392, части первую и третью статьи 29 закона «О государственном бюджете Украины на 2020 год» от 14 ноября 2019 года № 294-IX; абзац девятый пункта 2 раздела 11 «Заключительные положения» закона «О внесении изменений в закон «О государственном бюджете на 2020 год» от 13 апреля 2020 года № 553-IX.

Как сообщал УНИАН, 29 мая пленум Верховного суда решил обратиться в КСУ относительно карантинных ограничений.

В частности, по мнению пленума, предусмотренное правительством осуществление противоэпидемических мер, связанных с самоизоляцией, ограничивает право человека на свободу передвижения. Также ограничение деятельности авиаперевозчиков, закрытие пунктов пропуска через границу прямо противоречат конституционным гарантиям - этим нарушается право лиц свободно покидать территорию Украины, которое может быть ограничено только законом, а не актами Правительства.

Отмечается, что решением органа исполнительной власти нельзя устанавливать ограничение права граждан на мирные собрания. Ведь, согласно Конституции, граждане имеют равные конституционные права и свободы и равны перед законом.

Кроме того, в Верховном суде объясняют, что конституционным гарантиям противоречат установленные правительством положения о самоизоляции лиц, достигших 60 лет, а также разрешение одним субъектам хозяйствования работать, а другим - нет.

Согласно представлению пленума, акты Кабмина ограничивают и другие конституционные права, что возможно только в условиях чрезвычайного или военного положения: права на предпринимательскую деятельность и на доступ к медицинской помощи.

Однако, по мнению пленума ВС, законом, которым до завершения карантина ограничена заработная плата и денежное обеспечение работников, служебных и должностных лиц бюджетных учреждений, а также народных депутатов, судей, прокуроров и других лиц, оплата труда которых регулируется специальными законами, осуществлено непропорциональное вмешательство в имущественные права этих лиц.

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