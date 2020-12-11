Телеканал ждет внеплановая проверка.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины решил внепланово проверить телеканал "НАШ" после участия в его эфире представителя боевиков "ЛНР".

Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

"В регуляторный орган относительно этого шоу обратилась Служба безопасности Украины, а также поступило обращение гражданина А. Петрова. Национальный совет своим мониторингом зафиксировал в этот день шоу "Пятница. Вечер", а также его трансляцию в повторе 6 декабря в 20:52. В студии присутствовали эксперты, политики, народные депутаты Украины, которые обсуждали реализацию Минских соглашений", - говорится в сообщении.

Представитель боевиков Родион Мирошник высказал пророссийские утверждения относительно территориальной целостности Украины и ситуации на Донбассе.

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"Высказывания Мирошника, распространенные в эфире телеканала, не отвечают критерию объективности информации, имеют признаки разжигания розни, содействии терроризму и являются прямой ретрансляцией на украинскую аудиторию одного из основных нарративов пропаганды официальной власти Российской Федерации о якобы развязанной Украиной гражданской войне на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей, о непричастности к этому Российской Федерации и ее вооруженных формирований", - заявили в Нацсовете.

Там также добавили, что ведущие не придали особого внимания высказываниям Мельника. Кроме того, телеканал повторно показал программу с участием боевика. В действиях телеканала видят нарушение законов "Об информации" и "О телевидении и радиовещании".

Проверку проведут в период с 23 декабря по 15 января.

Боевики на украинском телевидении: что произошло

4 декабря украинский телеканал "НАШ" включил в прямой эфир одного из главарей боевиков "ЛНР" Родиона Мирошника, который принимает участие в переговорах ТКГ. В студии присутствовали украинские политики - нардепы и бывшие чиновники. Темой дискуссии стала реализация Минских соглашений. Мирошник традиционно для российской пропаганды обвинил Украину в несоблюдении договоренностей, а также "обстреле" оккупированной территории. Также он заявил, что участниками конфликта на Донбассе являются не Россия, а так называемые "ЛНР" и "ДНР".

Телеканал "НАШ": другие скандалы

Недавно телеканал "НАШ" оскандалился фейком, связанным с Донбассом. В эфир канала позвонила якобы жительница ОРДО, которая заявила, что "лично видела, как украинский самолет бомбил мирных жителей Донбасса, и в кабине был виден летчик, который сидел и смеялся". Ведущие на этот "рассказ" не отреагировали.

До этого "НАШ" оскандалился с якобы опросом зрителей о президенте РФ Владимире Путине и Нобелевской премии мира.

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Автор: УНИАН