Календарь событий: премьера стриптиза, Бетховен на первом компакт-диске, тайны Бермудского треугольника, как воскресенье стало выходным, предсказания Нострадамуса и «железный занавес» от Черчилля

Каждый день что-нибудь, да значит. Будущая неделя богата событиями. УНИАН составил календарь международных и неофициальных праздников, а также памятных дат, которые оставили свой след в истории.

1 марта

Первая весенняя неделя начинается с очень неординарного, доброго и невероятно светлого праздника - Всемирного дня комплимента. Комплимент - слово французского происхождения и означает буквально особую форму похвалы, признания, восхищения, одобрения и уважения. Люди по-разному относятся к комплименту. Но он, как не странно, всегда приятен. Порадуйте родных, близких вам людей, коллег по работе и просто прохожих теплыми словами!

Также в понедельник - Всемирный день гражданской обороны. Дата выбрана неслучайно: именно 1 марта вступил в силу Устав Международной организации гражданской обороны (ICDO).

Еще 1 марта - День «Ноль дискриминации», отмечаемый по решению ООН с 2014 года. Инициаторами учреждения выступили руководители ЮНЭЙДС – Объединенной программы Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИД. Лозунг «Протяни руку помощи!» как нельзя лучше говорит о целях и задачах тех, кому небезразлична сегодняшняя дата, а значит и судьбы других людей.

Есть 1 марта и значимые исторические даты. Так, в 1360 году король Англии Эдуард III за 16 фунтов выкупил из французского плена 19-летнего Джеффри Чосера, который стал его камердинером, оруженосцем, а впоследствии - одним из самых выдающихся поэтов Англии.

В 1382 году в Париже произошло массовое избиение сборщиков налогов.

В 1555 году Мишель де Нотрдам, известный под псевдонимом Нострадамус, опубликовал свои первые предсказания в книге под названием «Пророчества Мишеля Нострадамуса». Предсказания были написаны в форме рифмованных катренов – четверостиший, которые группировались в центурии (то есть в сотни, или веках). Помимо этого, все свои предсказания Нострадамус тщательно зашифровывал: катрены были написаны на смеси 4-х языков. В них практически не указывалось никаких дат, временная последовательность не соблюдалась, да и сами катрены были перепутаны. Тем не менее, исследователями творчества Нострадамуса подмечается довольно много интересных и точных исторических совпадений. Нострадамус обращался при составлении предсказаний к планетарным схемам. Некоторые исследователи полагают, что небесные тела оказывают влияния на дела людей. Но, с точки зрения современной науки, данное утверждение маловероятно. Большая часть критиков сходится во мнении, что труды Нострадамуса представляют собой лишь личные домыслы и интуитивные прогнозы.

В 1565 году в Бразилии была основана португальская колония Рио-де-Жанейро. Через 20 лет в городе проживали 4 000 жителей.

В 1638 году в Северную Америку прибыли первые поселенцы из Швеции.

В 1781 году вступили в силу Статьи Конфедерации - первый конституционный документ США.

В 1790 году прошла первая перепись населения США. По ее итогам в стране проживали 3 929 214 человек, включая и негров-рабов, так как 3/5 последних учитывались при определении числа конгрессменов от каждого штата. Индейцы в переписи не учитывались.

В 1869 году Дмитрий Менделеев составил таблицу системы элементов, основанную на их атомном весе и химическом сходстве.

1 марта 1873 года Ремингтон начал производство первой пишущей машинки. Идея ее изобретения назрела довольно давно. Еще в 1714 году в Англии вышло королевское распоряжение, предписывающее создать приспособление для печатания различных текстов. В том же году первый патент на машину такого рода был выдан английской королевой Анной Генри Миллу. Изобретатель патентовал не только машину, но и способ последовательной печати символов на бумаге. К сожалению, какой-либо подробной информации о его изобретении не сохранилось. Не сохранилось и сведений о реальном создании и применении описанной машины. Только в следующем столетии люди вновь заинтересовались возможностью выполнения быстрой печати. Примерно в 1808 году Пеллегрино Турри, также известный как изобретатель копировальной бумаги, создает собственную печатную машину. Подробности о его изобретении сегодня неизвестны, однако до нашего времени сохранились тексты, напечатанные на этом устройстве. Печатная машинка Шуолза и Гиддена, известная как Ремингтон №1 - первая серийно выпускаемая и коммерчески успешная печатная машинка, проложившая дорогу всем последующим пишущим машинкам. Работы по ее созданию начались в США в 1867 году. Работали над этим устройством Кристофер Шоулз и Карлос Гидден. В 1868 году Шоулз запатентовал машинку. Но денег, чтобы запустить новинку в производство, у него не было, и Шоулз продал права на нее Филу Ремингтону, известному конструктору-оружейнику. Уже его инженеры еще 5 лет вели работы по совершенствованию машинки. 1 марта 1873 года был представлен промышленный образец, достаточно надежная и удобная модель пишущей машинки. Шоулз предложил свое творение известной фабрике Ремингтона, которая занималась выпуском оружия, швейных и земледельческих машин. В 1874 году ею была выпущена первая сотня машинок. Среди первых покупателей машинки был знаменитый американский писатель Марк Твен. Но долгое время на пишущие машинки смотрели как на предмет роскоши. Еще около восьми лет пришлось приучать публику к этой удивительной технической новинке.

В 1912 году в Сент-Луисе Альберт Берри совершил первый прыжок с парашютом из летящего самолета, высота составляла 460 м.

В 1928 году в США доктор Герберт Эванс открыл шестой витамин, соответственно и названный «витамином F».

В 1947 году начал свою деятельность Международный валютный фонд.

В 1953 году стартовало вещание «Радио Свободы».

В 1954 году произошло ядерное испытание Castle Bravo. США взорвали одну из первых водородных бомб мощностью 15 Мт. На некоторые атоллы Маршалловых островов выпало радиоактивное загрязнение, сделав острова непригодными для жизни до сих пор. Под радиоактивные осадки попало японское рыболовное судно «Счастливый дракон».

В 1962 году в Гарден-сити (Мичиган) был открыт первый магазин торговой сети «Кей-Март», ныне одной из крупнейших в Америке.

В 1969 году во время концерта группы The Doors в Майами за неприличное поведение был арестован ее лидер Джим Моррисон.

В 1976 году парламент Великобритании одобрил новые правила дорожного движения, согласно которым использование ремней безопасности стало обязательным.

В 1977 году в Киеве был открыт памятник украинскому философу Григорию Сковороде.

В 1978 году останки Чарли Чаплина были похищены из его могилы в Швейцарии. Дело в том, что последние четверть века своей жизни Чаплин провел в Швейцарии, в городе Корсье-сюр-Веве, что на берегу Женевского озера. В трехэтажном особняке «Le Manoir de Ban» Чаплин жил вместе со своей четвертой женой Уной, тремя сыновьями и пятью дочерями. Там он и скончался во сне 25 декабря 1977 года, на 89-м году жизни. Актера похоронили на местном кладбище при англиканской церкви. Но, как оказалось, «Маленький бродяга» не обрел свой последний покой. 2 марта 1978 года, кладбищенский сторож обнаружил, что могила Чаплина разрыта, а гроба в ней нет. Он немедленно сообщил о происшедшем в полицию и родным покойного. А вечером в доме семьи Чаплина раздался телефонный звонок: «Гроб находится в надежном месте, выкуп - 650 тысяч швейцарских франков». Уна Чаплин, в девичестве O`Нил, была женщиной мужественной и решительной. В свое время ради брака с Чаплином она порвала все отношения с отцом, лауреатом Нобелевской премии по литературе Юджином О`Нилом, который не принял зятя. Она отказала похитителю, заметив: «Чарльз счел бы смешной идею платить за мертвое тело». Полиция продолжила диалог с похитителями и в итоге гроб был обнаружен и возвращен на кладбище в Веве, где 17 мая 1978 года состоялась повторная церемония похорон. Во избежание новых попыток потревожить покой умершего, могилу Чаплина залили бетоном. «За нарушение покоя усопших и попытку вымогательства» двое похитителей останков Чаплина были осуждены к 4,5 годам лишения свободы и 1,5 года условно. В 2014 году истории похищения останков Чаплина посвятил свой фильм французский режиссер Ксавье Бовуа. В картине, получившей название «Цена славы», небольшие роли сыграли Юджин Чаплин и Долорес Чаплин, сын и внучка актера.

Неофициальные праздники, за наличие которых мир обязан различным сообществам, в том числе, в соцсетях, - Всемирный день иммунитета, День борьбы с наркобизнесом, День осведомленности об аутоагрессии.

Именины у Павла, Порфирия, Феодула, Самуила и Ильи.

2 марта

Во вторник необычный праздник – Международный день спички. Этот важнейший в прошлые столетия элемент человеческой жизни и сегодня продолжает играть не последнюю роль в повседневном обиходе. Большой прогресс в совершенствовании спичек состоялся с открытием фосфора. Так, немецкий ученый А.Ганквитц изготовил спички с серным покрытием, которые зажигались при трении о кусочек фосфора. А сделать их удобными для широкого употребления стало возможным, после изобретения в конце 18 века французским химиком К.Бертолле соли хлората калия. Работы по совершенствованию спичек продолжились после 1805 года, когда французский химик Шапсель продемонстрировал первые самозажигающиеся спички. Это были деревянные палочки с головкой из смеси серы, бертолетовой соли с добавлением киновари (киновари окрашивала вссю смесь в красный цвет). Зажечь спичку можно было при использовании линзы или при сочетании с капелькой серной кислоты. Новый образец спичек, состоявших из смеси бертолетовой соли, белого фосфора и клея, придумал английский фармацевт Джон Уокер в 1827 году, по другой версии - французский химик Шарль Сориа в 1830 году. Но фосфорные спички были огнеопасными, поскольку загорались даже от взаимного трения в коробке. К тому же белый фосфор очень ядовит. Эту проблему удалось решить в 1847 году, немецкий химик Бетхер сделал свой образец спички – он смешал бертолетову соль, серу с клеем, и макнул в него лучинки, предварительно покрытые парафином. А чтобы поджечь эту лучинку, он создал специальную поверхность – смазал бумажку составом, содержащим определенное количество красного фосфора. Новые спички стабильно зажигались и самое главное - они были безопасны для здоровья. Первые такие «безопасные спички» начали производить в 1851 году в Швеции братья Лундстремы. Поэтому долгое время их именовали «шведскими». Современная спичка не содержит соединений серы и хлора, вместо них используются парафины и бесхлорные окислители.

В 1699 году французский исследователь С. д’Ибервиль открыл устье реки Миссисипи.

В 1791 году во Франции была внедрена новая система связи - семафор.

В 1933 году в Нью-Йорке прошла премьера фильма «Кинг Конг».

В 1949 году завершился первый беспосадочный полет самолета вокруг земного шара. Он длился 94 часа, борт назывался Lucky Lady II (B-50 Superfortress). Экипаж состоял из 13 мужчин, самолет-заправщик дозаправлял лайнер четыре раза.

В 1951 году прошла первая игра звезд NBA.

В 1964 году группа «Битлз» приступила к съемкам своего первого фильма «A Hard Day’s Night».

В 1969 году состоялся первый испытательный полет французского сверхзвукового пассажирского самолета «Конкорд».

В 1974 году на церемонии вручения Грэмми Стиви Уандер получил пять наград.

2 марта 1983 года - День рождения компакт-диска. Это произошло в Великобритании благодаря компаниям Philips, Sony и Polygram. Новинка была настоящей сенсацией. Диаметр демонстрируемого компакт-диска составлял 12 сантиметров. На нем была записана Девятая симфония Бетховена. Продолжительность записи, которая была выполнена лазером и считывалась также лазерным проигрывателем, составила 74 минуты - именно столько длилась симфония в самом популярном исполнении того времени. Постепенно оптические диски перестали быть исключительно носителями аудиозаписей. Появились CD-ROM, а затем CD-R и CD-RW, где уже можно было хранить любую цифровую информацию. На CD-R ее можно было записывать единожды, а на CD-RW - многократно. Развитие флэш-технологий в начале 21 века привело к тому, что Audio-CD оказались под угрозой забвения, как это произошло с пластинками и кассетами.

В 1993 году была основана Академия медицинских наук Украины.

Неофициальные праздники - День рождения компакт-диска, Всемирный день психического здоровья подростков.

Именины у Ермогена, Павла, Романа, Михаила, Анны, Николая и Марии.

3 марта

В среду - Всемирный день дикой природы, учрежденный ООН. Он приурочен к принятию Организацией 3 марта 1973 года Конвенция «О международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой уничтожения» (CITES).

Еще 3 марта - Всемирный день писателя, или Всемирный день мира для писателя. Он был учрежден решением 48-го конгресса Международного ПЕН-клуба (International PEN Club), который проходил с 12 по 18 января 1986 года. ПЕН-клуб был основан в Лондоне в 1921 году. Название организации - аббревиатура, образованная первыми буквами английских слов Poets - поэты, Essayists - очеркисты, Novelists - романисты. Интересно, что аббревиатура в данном случае совпадает со словом pen - в переводе с английского - ручка. Идея создания организации принадлежит английской писательнице Кэтрин Эми Доусон-Скотт. Первым президентом ПЕН-клуба был Джон Голсуорси. В 1923 году состоялся первый международный конгресс ПЕН-клуба в Лондоне, в то время ПЕН-центры были созданы в 11 странах мира. Сегодня подобные центры действуют в 130 странах. Это - международное объединение писателей, которое, как сказано в Хартии ПЕН-клуба, «выступает в защиту принципов свободы информации внутри каждой страны и между всеми странами. Его члены обязуются выступать против подавления свободы слова в любой ее форме в тех странах и обществах, к которым они принадлежат, а также во всем мире, когда это представляется возможным».

Также 3 марта отмечается Международный день охраны здоровья уха и слуха, или Всемирный день слуха. Учредила его Всемирная организация здравоохранения. На сегодняшний день потеря слуха считается самой распространенной сенсорной формой инвалидности в мире. По данным ВОЗ, от глухоты и нарушений слуха страдают примерно 360 миллионов человек. А 1,1 миллиарда молодых людей в мире могут быть подвержены риску потери слуха из-за небезопасной практики слушания. Более 43 миллионов человек в возрасте 12-35 лет по разным причинам имеют потерю слуха, приводящую к инвалидности. Поэтому ВОЗ в сотрудничестве с партнерами всего мира предупреждает молодых людей и их семьи о рисках потери слуха под воздействием шума и призывает правительства уделять этой проблеме больше внимания.

В 1067 году Минск был впервые упомянут в летописях в связи с битвой на реке Немига.

В 1639 году колледж, основанный в Бостоне (США), получил имя Гарвард в честь мецената Джона Гарварда.

В 1802 году в венской газете было объявлено об издании 12-й, 13-й и 14-й сонат Бетховена. Последняя из них («quasi una Fantasia» op. 27) была потом названа Рельштабом «лунной».

В 1863 году Конгресс США принял постановление о насильственном переселении индейцев из штата Канзас в резервации.

В 1866 году в Киеве открылась публичная библиотека, ныне - Национальная парламентская библиотека.

В 1875 году состоялась премьера в Париже оперы «Кармен» французского композитора Жоржа Бизе, завершившаяся провалом. Это произошло на сцене театра «Опера комик». Первые два акта были приняты публикой неплохо, третий – сдержанно, во время четвертого в зале воцарилось ледяное молчание. Либретто оперы упрекали в вульгарности, а музыку – в чрезмерной «учености», бесцветности, недостаточной романтичности и изысканности. Как результат – оперу объявили «безнравственной». Провал «Кармен» тяжело подействовал на Бизе и роковым образом отразился на его здоровье, спустя ровно три месяца, 3 июня 1875 года, Бизе скончался. Ему было всего 36 лет. Истинный масштаб «Кармен» был оценен только после смерти Бизе, причем поначалу этому способствовало вмешательство Эрнеста Гиро, который заменил разговорные диалоги речитативами. Лишь в последующие годы театры вновь стали обращаться к авторской версии.

В 1894 году в парижском ночном клубе впервые в мире прошло представление профессионального стриптиза.

В 1911 году произошел крупнейший обвал грунта объемом 2,2 млрд кубометров на реке Мургаб, в результате которого образовались естественная плотина и Сарезское озеро.

В 1919 году из Ванкувера (Канада) в Сиэтл (США) была отправлена первая в мире международная авиапочта.

В 1923 в продажу поступил первый в мире новостной еженедельник - «Time».

В 1944 году в Париже дебютировал на сцене певец Ив Монтан.

В 1945 году открылась Львовская картинная галерея.

В 1947 году вступил в действие первый агрегат восстановленной после Второй мировой войны Днепровской ГЭС.

В 1955 году Элвис Пресли впервые появился на телевидении.

В 2005 году Стив Фоссетт на самолете «Scaled Composites Virgin Atlantic GlobalFlyer» совершил первый одиночный беспосадочный авиаперелет вокруг Земли.

Неофициальный праздник - День ожидания чуда.

Именины у Павла, Василия, Космы, Льва, Владимира, Анны и Виктора.

4 марта

Четверг «отдыхает» от международных официальных праздников, но день полон исторических дат. К примеру, в 1789 году вступила в силу Конституция США, в Нью-Йорке начал работу первый конгресс страны.

В 1813 году впервые в истории официальных приемов было подано мороженое. Это случилось на церемонии инаугурации президента США Дж. Мэдисона.

В 1837 году форт Чикаго на берегу озера Мичиган получил статус города.

В 1848 году было введено всеобщее избирательное право для мужчин во Франции.

В 1877 году американский изобретатель Эмиль Берлинер запатентовал микрофон. Кстати, за год до этого Александр Белл также создал микрофон, называвшийся, правда, жидкостным (или конденсаторным) передатчиком. Он был представлен на филадельфийской выставке, посвященной столетию американской революции. Там-то его и увидел Берлинер и решил, что сможет сделать прибор не хуже. Берлинер сумел очистить и усилить передаваемые звуки и изобрел, таким образом, своеобразный телефонный передатчик с неплотным контактом, который назвал микрофоном. Благодаря усовершенствованиям Берлинера телефон перестал быть просто технической новинкой и стал эффективным средством связи, способным передавать звуки на большие расстояния. Когда Белл узнал про микрофон, он начал судиться с Берлинером, но суд неожиданно встал на сторону Берлинера. Тогда Белл решил пойти другим путем – патент, выданный Берлинеру, был выкуплен за 50 тысяч долларов, а сам изобретатель был принят в Bell Telephone Company на постоянное жалование в качестве главного специалиста по телефонной технике. Со временем происходила постоянная модернизация микрофона. Сегодня без микрофона сложно представить цивилизацию.

В 1880 году в американской газете «Нью-Йорк Дейли График» была опубликована первая в мире репродукция фотографии.

В 1882 году первые британские электрические трамваи были запущены в Лейтонстоуне, Восточный Лондон.

В 1918 году в водах Атлантического океана, в районе Бермудского треугольника, бесследно исчезло американское военно-морское судно «Циклоп». История следующая: 16 февраля 1918 года «Циклоп» отправился в путь от берегов Рио-де-Жанейро к североамериканским берегам. Ожидалось, что время перехода займет 9 дней и 13 марта судно прибудет в пункт назначения. Но судно исчезло. Последний раз связь с кораблем состоялась 4 марта 1918 года в районе Бермудского треугольника. С тех пор корабль больше никто не видел. Он исчез вместе с 306 пассажирами и командой. Судно имело длину 180 метров и было одним из самых больших в составе военно-морского флота США. В печати сообщение о пропаже появилось лишь в середине следующего месяца. «Вирджиниан пайлот» 15 апреля 1918 года опубликовал статью под названием «Гибель американского углевоза. Еще одна тайна океана». Сразу озвучивалось множество версий, среди них были как достойные внимания, так и чисто фантастические. Президент Вудро Вильсон сказал, что «только Бог и море знают, что произошло с кораблем». Один весьма солидный журнал высказал «догадку» о том, будто бы из морских вод вынырнул огромных размеров кальмар и увлек судно в морскую пучину. Но ни одна из гипотез так и не дала ответа на вопрос: куда делся «Циклоп»? Так в копилку мистических исчезновений в районе Бермудского треугольника добавилась еще одна история. Бермудский треугольник расположен в границах между Бермудскими островами, Майями во Флориде и Пуэрто-Рико. Его площадь составляет свыше одного миллиона квадратных километров. Этот район не особо отличается от других похожих географических мест. Тем не менее, именно в районе Бермудского треугольника загадочно исчезают суда и самолеты. О таинственном районе в западной Атлантике уже около 100 лет ходят легенды: о космических пришельцах, чудищах, необычных газах и испарениях, поднимающихся из недр Земли, о неизвестных феноменах: прыжках через пространство и время, черных дырах.

В 1955 году на то время небольшая японская фирма «Sony», новичок на рынке, приступила к выпуску карманных транзисторных радиоприемников. «Sony» была основана Акио Морита и Масару Ибука 7 мая 1946 года. В самом начале она называлась «Tokyo Tsushin Kogyo Kabushiki Kaisa» или сокращенно «Totsuko». Название сложно воспринималось зарубежными партнерами, и Морита нашел другое, которого не было ни в одном языке мира, - Sony. По другой версии, современное название «Sony» произошло от латинского слова «звук» (соннус). Морита возглавлял компанию долгое время, отвечал за маркетинг и продажи, сумел привести ее к огромному успеху на рынке. «Sony» сделала свое имя на привлекательном дизайне и новшествах. Особенную роль компания уделяла уменьшению размеров продукции и технике для развлечения. 4 марта 1955 года «Sony» приступила к выпуску карманных транзисторных радиоприемников. Эта новинка и положила начало успеху компании. В итоге, в конце 1960-х - начале 1970-х годов «Sony» уверенно заняла одно из первых мест среди производителей бытовой электроники.

В 1975 году Чарли Чаплин был произведен в рыцари.

4 марта 1977 года в США был создан суперкомпьютер Cray-1 с производительностью 133 мегафлоп.

Неофициальные праздники - Международный день очкарика, День апельсиновых котов, Всемирный день математики, День рождения мини-юбки, День рождения микрофона, Всемирный день инженерии, Международный день игровых мастеров, Международный день индустрии скрапбукинга.

Именины у Филимона, Евгения, Макария, Максима и Богдана.

5 марта

В пятницу тоже нет международных официальных праздников. Но значимые даты есть. Так, в 1774 году во дворе парижского Дворца правосудия королевским палачом были сожжены мемуары Пьера Бомарше о произволе судебных органов.

В 1844 году столица Верхней и Нижней Канады была перенесена из Кингстона в Монреаль.

В 1868 году в Англии был запатентован степлер.

В 1929 году был создан Запорожский драматический театр.

В 1943 году первый полет совершил английский реактивный самолет Gloster Meteor.

В 1946 году в Фултоне (штат Миссури) Уинстон Черчилль произнес свою знаменитую речь, в которой сказал: «От Штеттина на Балтике до Триеста на Адриатике над Европой опустился железный занавес». Началась «Холодная война». Несмотря на то, что выражение «железный занавес» ходило в Европе во время обеих мировых войн, политическим термином оно стало только после того, как его озвучил Черчилль. «Железный занавес» пал в конце 1980-х годов. Символом этому стало разрушение Берлинской стены.

В 1960 году фотограф Альберто Корда сделал фотографию Че Гевары (Эрнесто Гевара), которая разошлась по всему миру. Он не получил за нее ни цента гонорара. Че Гевара – латиноамериканский революционер, командант Кубинской революции1959 года и кубинский государственный деятель. Кроме латиноамериканского континента, действовал также в Демократической Республике Конго и других странах мира (данные до сих пор носят гриф секретности). Прозвище Че использовали соратники Эрнесто, подчеркивая его аргентинское происхождение. Че Гевара составил свою рецептуру «коктейля Молотова». В ее состав входили 3/4 части бензина и 1/4 масла. Зажигательные смеси часто использовались партизанами против строений, легких автомобилей и пехоты противника. Жизнь Че закончилась в Боливии. Об этой истории до сих пор ходят легенды.

В 1989 году на телеканале «Disney Channel» состоялась премьера мультсериала «Чип и Дейл спешат на помощь».

В 2000 году английские ученые впервые в мире провели успешную операцию по клонированию свиньи.

Неофициальные праздники - День рождения степлера, Всемирный день молитвы, День пейзажей, нарисованных чаем, День выключенных гаджетов, Всемирный день энергоэффективности, Европейский день геодезии и геоинформации.

Именины у Сергея, Василия, Николая, Ярослава, Дениса, Антона и Ивана.

6 марта

В субботу профессиональный праздник стоматологов - Международный день зубного врача, или День дантиста. Дата выбрана неслучайно: 6 марта 1790 года Джоном Гринвудом, дантистом из Вашингтона и личным зубным врачом Джорджа Вашингтона, был запатентован стоматологический бор. Он представлял собой увесистую бормашину с ножным приводом, что не помешало Гринвуду изготовить для Вашингтона четыре съемных зубных протеза. Интересно, что в качестве ножного привода бора Гринвуд приспособил колесо прялки, которой пользовалась его мать. И только спустя век с лишним, в 1907 году, появилась электрическая бормашина. Среди других «зубных» нововведений — изобретение тюбика для зубной пасты доктором Вашингтоном Шеффилдом, выпуск первой в мире зубной щетки с искусственным синтетическим нейлоновым волокном вместо натуральной щетины. Международный день зубного врача изначально отмечался только в США, имея статус национального профессионального праздника. Но с годами традиция поздравлять дантистов в этот день перекинулась далеко за пределы Америки. Одной из первых стран-последовательниц стала Индия. Сегодня непременными мероприятиями в этот день считаются лекции и просветительская работа о необходимости регулярного и тщательного ухода за зубами. Особенное внимание уделяется профилактике детского кариеса.

В 632 году состоялась последняя проповедь Мухаммеда.

В 1521 году Фернан Магеллан во время кругосветного путешествия открыл остров Гуам. Магеллан - португальский и испанский мореплаватель, совершивший первое кругосветное путешествие. Он стал первым европейцем, проследовавшим из Атлантического океана в Тихий.

В 1665 году в Лондоне вышел первый в мире научный журнал - «Философские труды Королевского общества».

В 1788 году состоялось прибытие Первого королевского флота на остров Норфолк (неметропольное церемониальное графство на востоке Англии. Входит в состав региона Восточная Англия). Это - основание первых английских поселений для осужденных.

В 1810 году Иллинойс стал первым американским штатом, введшим обязательную вакцинацию.

В 1834 году в Канаде город Йорк был переименован в Торонто.

В 1853 году в Венеции прошла премьера оперы Джузеппе Верди «Травиата».

В 1857 году Верховный суд США постановил, что рабы являются имуществом, а не гражданами.

В 1899 году немецкий химик Феликс Хоффманн получил патент на аспирин. Сегодня универсальные лечебные качества и широкое распространение в медицине дают основание назвать аспирин одним из главных лекарств.

В 1902 году был основан футбольный клуб «Реал» (Мадрид).

В 1924 году в Ватикане был установлен первый радиоприемник.

В 1930 году в Спрингфилде начала продаваться первая замороженная пища под маркой «Clarence Birdseye».

В 1938 году в Лондоне троллейбусы пришли на смену трамваям.

В 1964 году чемпион мира по боксу Кассиус Клей принял мусульманство и взял имя - Мухаммед Али.

В 1967 году дочь Сталина Светлана Аллилуева попросила политическое убежище в посольстве США в Дели.

В 1970 году в Англии вышел последний сингл Битлз «Let It Be».

В 1980 году впервые членом Французской академии была избрана женщина - писательница Маргерит Юрсенар.

В 1985 году американский боксер Майк Тайсон начал профессиональную карьеру, нокаутировав Гектора Мерседеса.

В 1986 году автоматическая межпланетная станция «Вега-1», полет которой осуществлялся в рамках международного проекта «Венера - комета Галлея», выполнила программу исследований кометы Галлея.

В 1997 году Королева Великобритании Елизавета II открыла собственный первый официальный сайт.

Неофициальные праздники - День борьбы с мировой безработицей, Европейский день праведников мира, День открытых данных, Всемирный день лимфедемы.

Именины у Феодора, Тимофея и Георгия.

7 марта

В воскресенье - Международный день детского телевидения и радиовещания. Это один из самых светлых и добрых праздников - отмечается в первое воскресенье марта. Он был учрежден ЮНИСЕФ в 1991 году и призывает не забывать о маленьких и самых неравнодушных телезрителях. В 1994 году ЮНИСЕФ и Международная академия телевизионных искусств и наук учредили специальную награду, которая вручалась телекомпании, чья программа в этот день наиболее полно воплощала его миссию. В 2008 ЮНИСЕФ учредил собственную награду, вручаемую и теле-, и радиокомпаниям.

В 321 году по указу римского императора Константина I воскресенье было объявлено выходным днем. Восемью годами ранее он впервые разрешил свободное исповедание христианства. Ни одно распоряжение властей в истории не соблюдалось с таким удовольствием, как эдикт Константина. На этот день рынки должны были закрываться, а государственные учреждения - прекращать всякую деятельность за исключением операций по освобождению рабов. Никаких ограничений на земледельческие труды не налагалось. До эдикта Константина граждане Римской империи отмечали в этот день «День Солнца». Отголосок этой традиции сохранился в современном названии воскресенья в ряде европейских языков. Константин несколько изменил традицию. А причиной тому послужил сон: накануне важнейшей битвы ему приснился крест на солнце и надпись, которая обещала победу с этим знаком. Сон оказался вещим, Константин действительно одержал победу. Потому-то император запретил физический труд в воскресенье и посвятил его Господу. С тех пор в христианских странах воскресный день считается праздником - днем, когда верующие обычно посещают церковь. В некоторых странах, где официальной религией является Ислам, а также в Израиле, воскресенье является обычным рабочим днем.

В 1657 году французский король Людовик XIV запретил продажу спиртного индейцам Америки.

В 1824 году 12-летний Ференц Лист впервые выступил с концертом в Париже. Успех был потрясающим. Лист - венгеро-немецкий композитор, пианист, педагог, дирижер, публицист. Лист был одним из величайших пианистов XIX века. Его эпоха была расцветом концертного пианизма, Лист был в авангарде этого процесса, имея безграничные технические возможности.

В 1876 году 29-летний американский изобретатель Александр Белл запатентовал телефон, или, как звучит в самом документе, на «усовершенствованную модель телеграфа». В том же году телефон Белла был продемонстрирован посетителям Всемирной выставки в Филадельфии. А спустя пять лет – на международной выставке в Париже, где к его аппарату выстраивались огромные очереди. Долгое время люди, с удовольствием посещавшие платные лекции Белла, где он рассказывал о «самом чудесном изобретении века», не подозревали о возможностях нового аппарата. Александр Белл уже на следующий год после получения патента создал первую в мире телефонную компанию «Bell Telephone Company».

В 1912 году первый беспосадочный перелет из Парижа в Лондон совершил Анри Сейме.

В 1912 году, добравшись из Антарктиды в австралийский Хобарт, норвежский полярный исследователь Руаль Амундсен сообщил о покорении Южного полюса.

В 1926 году была установлена радиотелефонная связь между Лондоном и Нью-Йорком.

В 1933 году в Атлантик-Сити американцем Чарльзом Дарроу была изобретена игра «Монополия».

В 1957 году совершил первый полет пассажирский турбовинтовой самолет Ан-10.

В 1987 году Майк Тайсон стал самым молодым чемпионом мира по боксу среди профессионалов-тяжеловесов по версии World Boxing Council (WBC).

В 1992 году были сыграны первые матчи первого футбольного чемпионата Украины.

Неофициальные праздники - День рождения телефонного аппарата, День энергии растений, Всемирная неделя борьбы с глаукомой.

Именины у Феодора, Филиппа и Афанасия.

Календарь событий на следующую неделю будет не менее интересным и насыщенным. Не переключайтесь!..

Нана Черная

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