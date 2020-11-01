Календарь событий: последнее преступление Джека Потрошителя, проклятие Тутанхамона, кто Колумба научил курить, первое в мире метро, прародитель кассового аппарата и казусы Нобелевской премии Эйнштейна

Каждый день что-нибудь, да значит. Будущая неделя богата событиями. УНИАН составил календарь международных и неофициальных праздников, а также памятных дат, которые оставили свой след в истории.

2 ноября

Неделя начинается с Международного дня прекращения безнаказанности за преступления против журналистов. Он учрежден в 2013 году резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН. Дата выбрана в память о двух французских журналистах, которые по заданию редакции освещали ход вооруженного конфликта в Мали, – Гислене Дюпоне и Клоде Верлоне. Они были похищены и убиты боевиками 2 ноября 2013 года. Это преступление вызвало общественный резонанс, и ООН приняла документ, осуждающий насилие в отношении представителей прессы и препятствование выполнению их обязанностей. За последние годы были убиты более тысячи журналистов, которые освещали последние новости и доносили информацию до общественности.

В 1849 году в Севастополе было открыто здание Морской библиотеки, вентиляционная шахта которого - «Башня Ветров» - сохранилась до наших дней.

В 1948 году Маргарэт Чейз Смит стала первой избранной в Сенат США женщиной.

В 1959 году хоккейный вратарь Жак Плант из «Монреаль Канадиенс» после того как шайба, брошенная игроком «Нью-Йорк Рейнджерс» Энди Батгейтом, в очередной раз попала ему в лицо, покинул лед и после наложения семи швов возвратился на площадку в маске. Он ее сам изготовил из стеклопластика и резины.

В 1988 году «червь», запущенный студентом Робертом Моррисом, был обнаружен в Массачусетском технологическом институте. Вирус поразил компьютерную сеть ARPANET, выводя узлы из строя. Студент попал под суд, был оштрафован и 26 июля 1989 условно осужден.

В 1993 году решение о посвящении женщин в духовный сан англиканской церкви было одобрено палатой лордов британского парламента.

Неофициальные праздники, за наличие которых мир обязан различным сообществам, в том числе, в соцсетях, - Праздник мутных глаз и День всех душ.

Именины у Артемия, Николая, Германа, Ивана, Леонида, Александра, Михаила, Петра, Павла, Герасима и Ирины.

3 ноября

Во вторник нет официальных международных праздников. Но есть профессиональные праздники в Украине - День ракетных войск и артиллерии, учрежденный указом президента в 1997 году, и День инженерных войск, тоже установленный указом президента в 1999 году. Поздравляем всех причастных к этим датам!

Есть во вторник и памятные даты. Так, в 1888 году «Джек Потрошитель» совершил свое последнее преступление. «Джек Потрошитель» - псевдоним, присвоенный неустановленному серийному убийце, который действовал в Уайтчепеле и прилегающих районах Лондона во второй половине 1888 года. Прозвище взято из письма, присланного в Центральное агентство новостей, автор которого взял на себя ответственность за убийства. Жертвами, приписываемыми «Джеку Потрошителю», были проститутки из трущоб, которым убийца перерезал горло перед тем, как вскрыть брюшную полость. Извлечение внутренних органов, по крайней мере, у трех из жертв вызвало предположение, что убийца обладает определенными анатомическими знаниями, свойственными профессиональному хирургу. Точное количество жертв «Джека Потрошителя» в настоящее время неизвестно, является предметом споров и колеблется от 5 до 15. Последняя жертва, Мэри Джейн Келли, была самой молодой и привлекательной из всех, а поэтому зарабатывала больше остальных и имела возможность снимать комнату, в которой ее убили. Тайна личности убийцы до сих пор не дает покоя исследователям.

В 1897 году состоялся первый подъем в воздух цельнометаллического дирижабля «Металбаллон» конструкции Давида Шварца в Берлине. Он закончился разрушением летательного аппарата из-за отказа двигателя.

В 1954 году в Японии на экран впервые вышел фильм «Годзилла».

В 1958 году на левом берегу Сены в Париже был открыт комплекс зданий ЮНЕСКО. Его возвели на площади Фонтенуа, где находится также Военная школа, по проекту международной команды архитекторов – американца Марселя Брейера, итальянца Пьера Нерви и француза Бернара Зерфюсса. Ансамбль составляют три здания: секретариат, дом пленарных заседаний и корпус постоянных представительств. Рядом с постоянными представительствами разбит японский сад. В целом комплекс заслужил во всем мире признание как образец органичного синтеза зодчества и изобразительного искусства середины 20 столетия.

В 1992 году демократ Уильям (Билл) Джефферсон Клинтон, губернатор штата Арканзас, одержал победу на президентских выборах в США.

Неофициальные праздники - День хранения тайны и Всемирный день косплея (косплей - костюмированная игра).

Именины у Аркадия, Анатолия, Демьяна, Константина, Сергея, Василия, Фёдора, Владимира, Николая, Ивана, Александра, Алексея и Якова.

4 ноября

Среда тоже «отдыхает» от официальных международных праздников. А в Украине - День железнодорожника. Инициатором этой даты выступила Львовская железная дорога. Именно 4 ноября 1861 года во Львов прибыл первый международный пассажирский состав «Ярослав». Он курсировал между Веной и Львовом, пересекая город Краков и Перемышль. Этот профессиональный праздник был закреплен указом президента в 1993 году, но отмечался в первое воскресенье августа. В 2002 году указом президента праздник был перенесен на 4 ноября. Поздравляем всех причастных к этой дате!

В 1493 году 4 ноября экспедиция Христофора Колумба открыла остров Гваделупа.

В 1862 году американский изобретатель, врач, обладатель более полусотни патентов Ричард Гатлинг запатентовал первый в мире многоствольный пулемет Revolving Battery Gun.

В 1879 году Джейдс Ритти запатентовал первый кассовый аппарат. Ранее не всегда торговцы могли точно определить собственные доходы. Часто сведения, представляемые наемными работниками в ежедневных гроссбухах, не отличались точностью и оказывались неполными и недостоверными. А у владельца предприятия не было никакой возможности уличить своих подчиненных в недобросовестности. Это давало широчайшие возможности для хищений, особенно при большом товарообороте. Хозяин маленького кафе в американском городе Дейтон, штат Огайо, Джеймс Ритти оказался именно в такой ситуации. Его заведение было популярным, поток посетителей не иссякал, но кафе почти не приносило дохода. Как выяснилось, причиной тому было воровство буфетчиков. Однажды Ритти отправился отдыхать в Европу и, прогуливаясь по судну корабля, забрел в машинное отделение, где обратил внимание на устройство, автоматически отсчитывавшее каждый оборот двигательного вала. Ритти осенила мысль, что подобное устройство может фиксировать каждую покупку в баре или кафе. Вернувшись домой, Ритти вместе с братом сконструировал простейший кассовый аппарат, запатентованный 4 ноября 1879 года. В первой модели каждая торговая операция фиксировалась на диске. Позже появился специальный индикатор, позволявший и кассиру, и покупателю видеть стоимость покупки. Как результат - соблазн что-либо утаить становился значительно меньше. Ритти также придумал приспособление, фиксировавшее каждую денежную операцию на бумажном рулоне. Теперь хозяин мог сверить сумму наличных в кассе с суммой, обозначенной на рулоне, и точно узнать, сколько было сделано покупок за день. Кафе стало приносить неплохой доход не только из-за «честности» буфетчиков, но и из-за наличия необычного аппарата, который собирал толпы зевак. Впоследствии изобретение Ритти получило название «Неподкупный кассир Ритти».

В 1890 году в Лондоне открылась первая в мире подземная электрическая дорога - метро. С 1890 года вместо тоннелей мелкого заложения стали строить линии на электрической тяге, которые в центре города проходят в тоннелях глубокого заложения, а на окраинах выходят на поверхность. Первая в мире подземная электрическая дорога - Северная линия на участке Стоквелл – Кинг Уильям-Стрит. Открыл движение и первым пассажиром стал принц Уэльсский, будущий король Великобритании Эдуард VII. Первая электрическая линия протяженностью в шесть километров называлась Metropolitan Railway, то есть «столичная железная дорога». Сокращение этого длинного названия до пяти букв и породило всем нам знакомое «метро». В 1890-1904 годах были построены четыре такие линии, получившие общее наименование Индепендент-тьюб. Три более поздние линии, открытые в 1906-1907 годах, получили классификацию Йеркс-тьюб, по фамилии чикагского миллионера Йеркса, на деньги которого они были сооружены. С этого времени началась и поэтапная электрификация паровозных линий, которая полностью завершилась к 1913 году. В настоящее время лондонский метрополитен включает в себя 270 станций, протяженность путей – более 400 километров.

В 1922 году была обнаружена гробница фараона Тутанхамона. Тутанхамон – фараон XVIII династии египетских фараонов, правивший в 1347-1337 до н. э. Гробница Тутанхамона расположена в Долине Царей, и это единственная почти не разграбленная усыпальница. Она была обнаружена двумя англичанами – египтологом Говардом Картером и археологом-любителем лордом Карнарвоном. В гробнице сохранились многочисленные украшения, а также саркофаг из чистого золота с мумифицированным телом фараона. 4 ноября 1922 года был расчищен вход в гробницу. Печати на дверях оказались нетронутыми, что вселяло надежды на возможность совершения крупнейшего археологического открытия века. Картер и Карнарвон стали первыми за три тысячелетия людьми, спустившимися в гробницу. После длительных раскопок 16 февраля 1923 года Картер спустился в «Золотой чертог» – погребальную камеру гробницы, где находился сам саркофаг фараона. Среди утвари и прочих предметов, погребенных с фараоном, было обнаружено множество образцов искусства Амарнского периода. Владелец обнаруженных сокровищ, тогда еще практически неизвестный юный правитель Египта, сразу же превратился в объект повышенного внимания, а феноменальное открытие не только сделало его имя общеизвестным, но и вызвало очередной всплеск интереса к следам египетской цивилизации в современном мире. Лорд Джордж Карнарвон, финансировавший раскопки, умер 5 апреля 1923 года в каирской гостинице «Континенталь» от воспаления легких, и практически сразу возникли мистификации вокруг его смерти. В последующие годы пресса подогревала слухи о «проклятии фараонов», якобы приведшего к гибели первооткрывателей гробницы. Всего было 22 «жертвы проклятия», 13 из которых непосредственно присутствовали при вскрытии гробницы. Однако факты свидетельствуют о том, что доказательства «проклятия» были подогнаны для достижения газетной сенсации: абсолютное большинство участников экспедиции Картера достигли преклонного возраста, средняя продолжительность их жизни составляет 74,4 года. Одна из популярных теорий, пытающихся проанализировать гибель участников экспедиции, связывает ее с грибком или другим микроорганизмом, находившимся в усыпальнице, что объясняет, в частности, тот факт, что первым умер астматик лорд Карнарвон.

В 1950 году в Риме была принята Конвенция о защите прав человека и основных свобод, известная как Европейская конвенция по правам человека.

В 1966 году произошло сильное наводнение в центральных и северных районах Италии, которое унесло десятки человеческих жизней.

Неофициальные праздники - День заботы о себе, День рождения кассового аппарата и День осведомленности о стрессе.

Именины у Анны, Константина, Владимира, Максима, Ивана, Александра, Дениса, Василия, Елизаветы, Ираклия и Николая.

5 ноября

В четверг - Всемирный день распространения информации о проблеме цунами. Он был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 2015 году по инициативе представителей Японии. Эта страна, находящаяся в сейсмоопасном регионе, накопила значительный опыт предупреждения и ликвидации последствий цунами. Дата Дня также была выбрана по инициативе японской делегации. Она связана с историей «Инамура-но-хи» о крестьянине, который 5 ноября 1854 года пожертвовал своим имуществом, чтобы спасти жителей своей деревни. Он поджег свой урожай, предупредив об опасности цунами, благодаря чему люди спаслись. После цунами он принял самое активное участие в восстановлении деревни.

В этот день в 1935 году была выпущена настольная игра «Монополия».

5 ноября 1935 года в Киеве открылось регулярное троллейбусное движение.

В 1963 году были открыты станции Киевского метрополитена «Политехнический институт» и «Завод «Большевик», сейчас «Шулявская».

В 1964 году в Чернигове открылось регулярное троллейбусное движение.

В 1965 году были открыты станции Киевского метрополитена «Гидропарк», «Левобережная» и «Дарница», а также электродепо «Дарница».

В 1971 году были открыты станции Киевского метрополитена «Святошино» (ныне «Святошин»), «Нивки» и «Октябрьская» (сейчас «Берестейская»).

Неофициальные праздники - День рассматривания старых фотографий, Международный день проектного менеджера, Международный день стаута (стаут - темный элевый сорт пива) и Международный день менеджеров-волонтеров.

Именины у Якова, Николая, Владимира, Александра, Емельяна, Игната, Максима, Елисея, Ивана и Петра.

6 ноября

В пятницу - Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов, учрежденный ООН. Война, какими бы ни были ее причины, может в течение считанных минут уничтожить то, что было создано целыми поколениями. Помимо человеческих страданий, которые причиняет война, она также ведет к разрушению окружающей среды.

6 ноября 1492 года Христофор Колумб познакомился со странным обычаем индейцев – табакокурением. Это произошло на острове Куба. Туземцы держали во рту скатанные из какой-то травы и тлеющие с одного конца трубки, которые они называли «тобако», и время от времени выпускали из носа ароматный дым. Так европейцы впервые познакомились с табакокурением. Проникновению табака в Европу способствовал монах Роман Панэ, который во время второй экспедиции Колумба побывал в Америке в качестве миссионера. Он привез в Испанию табачные семена и стал выращивать это растение как декоративное. Уже в 1496 году первые табачные плантации появились в Испании, в 1559 году - в Португалии, а оттуда, в 1560 году - во Франции. В конце 16 - начале 17 веков курение распространилось и на другие материки. В Средней Азии и странах Востока табак закладывали под язык или за щеку, из высушенных листьев готовили нюхательный порошок. Увлечение табаком было настолько сильным, что данному растению стали приписывать лечебные свойства, считая его чуть ли не панацеей. Так, французский посол в Португалии Жане Нико преподнес королеве Екатерине Медичи листья и семена табака для бодрости, а также как средство от головной боли и многих болезней. В знак благодарности королева назвала «чудодейственное лекарство» именем своего посланника — никотин. Неумеренное потребление табака нередко приводило к тяжелым отравлениям, что побудило власти и церковь начать борьбу с курением. В Америке, например, курильщиков казнили, в Турции - сажали на кол, в Италии - отлучали от церкви и заживо замуровывали в стены. Еще в 1604 году английский король Яков I в труде «О вреде табака» писал: «Курение - отвратительный для зрения, омерзительный для обоняния, вредный для мозга и опасный для легких обычай».

В 1887 году был основан шотландский футбольный клуб «Селтик».

В 1960 году была открыта первая очередь Киевского метрополитена - участок Святошинско-Броварской линии длиной 5,2 км с 5 станциями: «Вокзальная», «Университет», «Крещатик», «Арсенальная» и «Днепр».

6 ноября 1919 года в Лондоне на совместном заседании Британского Королевского общества и Королевского астрономического общества было объявлено о триумфальном подтверждении Общей теории относительности Эйнштейна. Кстати, Эйнштейна неоднократно номинировали на Нобелевскую премию по физике, однако члены Нобелевского комитета долгое время не решались присудить премию автору столь революционных теорий. В конце концов был найден дипломатичный выход: премия за 1921 год была присуждена Эйнштейну за теорию фотоэффекта, то есть за наиболее бесспорную и хорошо проверенную экспериментально работу, но текст решения содержал нейтральное добавление: «… и за другие работы в области теоретической физики».

В 1987 году была открыта станция Киевского метрополитена «Ленинская», ныне «Театральная».

В 1995 году был выпущен последний альбом Queen с участием Фредди Меркьюри.

Неофициальные праздники - Международный день памяти животных, погибших от рук человека, Всемирный день без бумаги и День поиска центра города.

Именины у Афанасия, Алексея, Ираклия, Лаврентия, Николая, Петра, Ивана и Виктории.

7 ноября

В субботу нет официальных международных праздников, но день богат на памятные даты. Так, в 1891 году американец Уиткомб Лео Джадсон запатентовал первый прототип застежки-молнии.

В 1913 году в Северной Америке на Великих Озерах разразился сильнейший шторм, вошедший в историю как «Великий». Потерпели крушение 12 кораблей, погибли более 250 человек.

В 1940 году в США, в штате Вашингтон, произошло обрушение висячего моста «Tacoma Narrows Bridge» из-за ошибки с ветровыми нагрузками. Единственный водитель машины, оказавшейся на мосту, успел покинуть авто и спастись. Процесс разрушения был снят на 16-миллиметровую цветную кинопленку Kodachrome. На основе съемки был создан документальный фильм «The Tacoma Narrows Bridge Collapse», позволивший впоследствии подробно изучить процесс разрушения. Демонтаж пилонов и боковых пролетов был начат вскоре после аварии и продолжался до мая 1943 года. При строительстве нового моста были использованы анкерные устои, быки (основания) пилонов и некоторые другие составные части старого моста. Полностью восстановленный мост был открыт 14 октября 1950 года и являлся на тот момент третьим по длине висячим мостом в мире (общая длина - 1822 м, длина центрального пролета - 853 м).

В 1949 году была получена первая нефть на «Нефтяных камнях», старейшей в мире морской нефтяной платформе. Это - крайняя восточная сухопутная точка Азербайджана, поселок городского типа в Каспийском море, в 42 километрах к востоку от Апшеронского полуострова.

Неофициальные праздники - Всемирный день мужчин, День рисования на запотевшем стекле и Международный день вина «Мерло».

Именины у Маркиана, Матроны, Афанасия и Валерия.

8 ноября

В воскресенье в Украине - День виноградаря и винодела. Он отмечается согласно указу президента от 2020 года во второе воскресенье ноября. Поздравляем всех причастных к этой дате!

Есть 8 ноября и значимые памятные даты. К примеру, в 1602 году в Оксфорде была основана Бодлианская библиотека.

В 1888 году во время циклона судно «Vaitarna», шедшее под флагом Британской Индии, пропало близ побережья Гуджарата. Погибли 746 человек.

В 1893 году в американском штате Колорадо женщины получили право участвовать в выборах.

В 1895 году немецкий физик Вильгельм Конрад Рентген, профессор и ректор Вюрцбургского университета (Бавария), экспериментируя в университетской лаборатории, неожиданно открыл «всепроникающие» лучи, которые во всем мире вслед за ним теперь называют «Х-лучами», или рентгеновскими. Рентгеном были сделаны первые снимки с помощью излучения. Открытие ученого сильно повлияло на развитие науки. Эксперименты и исследования с использованием рентгеновских лучей помогли получить новые сведения о строении вещества, которые вместе с другими открытиями того времени заставили пересмотреть целый ряд положений классической физики. Через короткий промежуток времени рентгеновские трубки нашли применение в медицине и различных областях техники. За это эпохальное открытие, положившее начало атомно-ядерной науке, Рентгену в 1901 году была присуждена первая в истории Нобелевская премия по физике.

Неофициальные праздники - День исполнения желаний, Международный день КВН, Всемирный день без Wi-Fi, Всемирный день рентгенографии, Международный день радиологии, Международный день скороговорок, Intersex Day of Remembrance, Всемирный день градостроительства, старт Международной недели науки и мира, Международный день пианиста.

Именины у Афанасия, Дмитрия, Марка, Василия и Антона.

Календарь событий на следующую неделю будет не менее интересным и насыщенным. Не переключайтесь!..

Нана Черная

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