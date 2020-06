Календарь событий: скандальная обнаженка, первая женщина-парашютист, истории моста Ватерлоо и "Чертового колеса", прародители "зебры" на дорогах, "Полароида" и детской коляски

15 июня

Третья неделя июня начинается со Всемирного дня ветра. Его учредили Европейская ассоциация ветроэнергетики и Всемирный совет по энергии ветра. Впервые он отмечался в Европе в 2007 году. А уже в 2009-ом приобрел статус всемирного. На сегодня ветроэнергетика как никогда актуальна – неоплачиваемая энергия и большой потенциал на выходе. По мнению экспертов, ее развитие поможет решить ряд проблем как экономического, так и экологического характера. В результате развития этой сферы не будет так остро стоять проблема ограниченности ресурсов ископаемого топлива, мир сможет преодолеть кризис глобального изменения климата. Основными лидерами по мощности введенных в эксплуатацию ВЭУ на данный момент являются Китай, США, Германия и Испания. Украина в этом плане тоже развивается. Согласно Энергетической стратегии, к 2035 году четверть всей электроэнергии Украина будет получать из возобновляемых источников (ВИЭ).

Еще в понедельник - Всемирный день мотоциклиста, традиция его отмечать появилась 22 июля 1992 года, когда сразу в нескольких странах энтузиасты, оставив автомобили в гаражах, отправились на работу на мотоциклах и скутерах. Изначально день так и назывался — Ride to Work Day, что можно перевести с английского языка как «На работу на мотоцикле», и лишь позже постепенно превратился в День мотоциклиста. В середине 1990-х годов в акции участвовало более 5 тысяч человек. В 1997 году открылся официальный сайт Всемирного дня мотоциклиста (ridetowork.org), который служит основной площадкой, на которой любители мототранспорта общаются, обмениваются мнениями и опытом эксплуатации «стальных коней» и, конечно, готовятся к ежегодной акции. До 2000 года акции устраивались неформально: для этого было достаточно обозначить дату на специальном сайте и договориться там же с единомышленниками. Позже появилась некоммерческая организация Ride To Work Inc., которая оказывает юридическую и техническую поддержку мотоциклистам в США и Европе. Представительства этой организации есть во многих странах. Любопытно, что до 2008 года датой проведения Дня считалась третья среда июля, но с 2008 года День мотоциклиста был перенесен на третий понедельник июня. Дату изменили для того, чтобы климатические условия были наиболее благоприятные для мотоциклистов всего мира.

15 июня также Всемирный день распространения информации о злоупотреблениях в отношении пожилых людей. Он учрежден Генассамблей ООН в 2011 году. В этот День мир высказывает свое несогласие со злоупотреблениями в отношении представителей старших поколений и их страданиями. Демографические проблемы очень многогранны, в разных уголках мира их острота варьируется очень сильно, но даже в развитых современных демократических государствах они присутствуют.

Есть в понедельник и значимые памятные даты. Так, в 1502 году Христофор Колумб открыл остров Мартиника.

В 1752 году Бенджамин Франклин в эксперименте с воздушным змеем доказал электрическую природу молнии.

В 1844 году Чарльз Гудьир запатентовал способ вулканизации резины.

В 1851 году молочник Джекоб Фуссель основал в Балтиморе (США, штат Мэриленд) первую в мире фабрику по производству мороженого.

В 1867 году в Индианаполисе американским врачом Джоном Боббсом впервые была проведена успешная операция по удалению желчного камня.

В 1869 году Джон Хайат в Олбани (штат Нью-Йорк) запатентовал целлулоид.

В 1878 году в США была сделана первая попытка производства подобия фильма: 12 фотокамер одновременно зафиксировали один кадр с тем, чтобы определить, все ли четыре копыта отрываются от земли при лошадином галопе. Все получилось. Кино заработало.

В 1896 году произошло подводное землетрясение близ Санрику, Япония. Гигантская волна-цунами смыла в море 27 тысяч человек и более 10 тысяч строений.

В 1911 году в США была основана компания «Computing-Tabulating-Recording Company», известная сегодня как IBM.

В 1924 году компания «Форд» произвела свой 10-миллионный автомобиль.

В 1954 году был учрежден союз европейских футбольных ассоциаций УЕФА, проводящий самый престижный европейский клубный футбольный турнир – Лигу чемпионов. В период своего первого розыгрыша в сезоне 1955/56 и по сезон 1990/91 он назывался Кубком европейских чемпионов. Первоначально в УЕФА входили 25 стран, сейчас - 55. Штаб-квартира УЕФА располагалась в Париже - до 1959 года, потом переехала в Берн. С 1995 года она базируется в швейцарском Ньоне. Первым генеральным секретарем УЕФА был Анри Делоне, а президентом — Эббе Шварц.

Неофициальные праздники, за которые мир обязан различным сообществам, в том числе, в соцсетях, - Международный день прогулки и День придумывания новых созвездий.

Именины у Никифора, Константина, Марии, Дмитрия, Ульяны и Ивана.

16 июня

Ежегодно 16 июня по инициативе Организации африканского единства (Organization of African Unity) в мире отмечается Международный день африканского ребенка, известный также как День защиты детей Африки.

Впервые праздник был отмечен в 1991 году, и с тех пор основной темой мероприятий, проводимых в рамках Дня по всему миру, стало привлечение внимания мировой общественности, детских и медицинских организаций, а также политиков всего мира к проблемам африканских детей и к условиям их повседневной жизни. Дата была выбрана в связи с трагическими событиями, произошедшими 16 июня 1976 года в ЮАР. В тот день тысячи чернокожих школьников вышли на улицы поселения на юго-западной окраине Йоханнесбурга - Соуэто - с требованиями повысить качество школьного образования и отстаивая право обучения на родном языке. Сотни юных африканцев были расстреляны силами правительственной охраны. В течение двух следующих недель более ста человек были убиты и более тысячи получили ранения. По официальным данным, с 16 июня 1976 по 28 февраля 1977 года в ходе восстания в результате полицейских расстрелов погибли 575 человек и были арестованы около 6 тысяч человек. На сегодня детей-беспризорников на африканском континенте около 30 миллионов. В помощь им и проводится этот праздник.

Еще во вторник - Международный день семейных денежных переводов. Впервые он был отмечен в 2015 году, а учрежден по инициативе Международного Фонда сельскохозяйственного развития - специальной структуры в рамках ООН. Провозглашение Дня было одобрено Генеральной Ассамблеей ООН в июне 2018 года. Казалось бы, причем тут сельскохозяйственное развитие? Дело в том, что этот Фонд изначально создавался в рамках ООН с целью осуществления помощи беднейшей части населения развивающихся стран, проживающей преимущественно в сельской местности. Выдвигая инициативу учреждения новой международной даты, МФСР преследовал своей целью облегчить положение людей в развивающихся странах путем оказания им поддержки в осуществлении денежных переводов семье при условии, что кто-то из ее членов вынужден стать трудовым мигрантом.

В 1862 году в театре на Бродвее во время представления пьесы «Мазепа» (по Байрону) актриса Ада Менкен появилась полуголой, что привело к неслыханному скандалу и чуть ли не к закрытию театра. Теперь это вызывает только удивление. Сама же Менкен тогда заявила, что была под влиянием классической скульптуры, и что ее костюм был более, чем скромным. Судьба Менкен была насыщенной, хотя короткой. Она была балериной в Нью-Йорке и на Кубе. Организовывала буйволовые охоты и сражалась в Техасе, где попала в плен к индейцам. Печатала стихотворения под псевдонимом Indigena, редактировала газеты. Выступала как актриса во многих городах Америки, с громадным успехом в трагедиях и комедиях в Новом Орлеане, Лондоне и Париже. Умерла в 33 года в Париже.

16 июня – День рождения «Пепси-Колы». В 1893 году молодой фармацевт Калеб Брэдхэм из Нью-Берна (штат Северная Каролина) создал фармацевтическую смесь из газированной воды, сахара, ванили, редких масел и орехов колы. Вскоре она стала продаваться в аптеках в качестве веселящего, укрепляющего и способствующего пищеварению напитка. Спустя пять лет после изобретения Брэдхэм придумал для нее название – «Пепси-Кола», а 16 июня 1903 года зарегистрировал его как торговую марку. Название было составлено из наименований ингредиентов – пепсина (пищеварительный фермент) и ореха колы. Вскоре Брэдхэм организовал компанию «Пепси-Кола Компани». В 1923 году из-за роста цен на сахар она обанкротилась. Но во время депрессии 1930-х годов в США «Пепси-Кола Компани» организовала успешную атаку на рыночные позиции своего главного конкурента «Кока-Колы». Пепси начали продавать напиток в бутылках по 12 унций за 5 центов. В то время как бутылка «Кока-Колы» объемом 6 унций тоже стоила 5 центов. Во время Второй мировой войны «Пепси-Кола» обошла популярные в то время напитки «Royal Crown» и «Dr. Pepper» и стала напитком номер два после «Кока-Колы». Позиция ее сохранена и на сегодняшний день.

В 1925 году в Гурзуфе открылся Всесоюзный пионерский лагерь «Артек». Первые 80 пионеров разместились в брезентовых палатках.

В 1934 году был создан Союз писателей Украины.

В 1943 году 54-летний Чарли Чаплин женился на 18-летней Уне О’Нил. В этом браке он прожил более 30 лет, вырастив восьмерых детей.

В 1972 году в Нью-Йорке открылся Музей джаза.

Неофициальные праздники - Международный день морской черепахи, Международный день солидарности с борющимися народами Южной Африки.

Именины у Лукиллиана, Клавдия, Ипатия, Павла, Дионисия, Дмитрия, Лукиана, Иулиана, Павла и Михаила.

17 июня

В среду - Всемирный день борьбы с засухой. Он был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН 30 января 1995 года. Дата была выбрана в связи с годовщиной со дня принятия Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием 17 июня 1994 года. Кстати, Генассамблея ООН провозгласила период с января 2010 года по декабрь 2020 года Десятилетием Организации, посвященным пустыням и борьбе с опустыниванием. Опустынивание - один из наиболее тревожных мировых процессов деградации окружающей среды. Сейчас ей подвержена треть поверхности Земли, что угрожает здоровью и лишает источников средств к существованию более 1 миллиарда людей. Каждый год опустынивание и засуха приводят к потерям сельскохозяйственной продукции примерно на 42 миллиарда долларов.

В 1579 году английский мореплаватель Фрэнсис Дрейк во время кругосветного плавания высадился в районе Сан-Франциско и объявил этот берег английским владением - «Новым Альбионом».

В 1876 года Министерство внутренних дел Российской империи запретило печатать учебные и научно-популярные книги на украинском языке.

В 1885 году в Нью-Йорк на борту французского парохода «Isere» прибыл дар французского народа Соединенным Штатам Америки - статуя Свободы.

В 1925 году в Женеве был подписан Протокол о запрещении применения на войне ядовитых, удушливых и других подобных газов и биосредств – так называемая Женевская конвенция.

В 1939 году во Франции в последний раз произошла публичная казнь на гильотине – тогда ей подвергли серийного убийцу Эжена Вейдмана.

В 1950 году чикагский хирург Ричард Лоулер за 45 минут выполнил первую в мире операцию по пересадке почки человеку.

В 1980 году рок-группа «Led Zeppelin» начала трехнедельное европейское турне. Как оказалось, это была прощальная ее гастроль, так как после смерти Джона Бонэма в сентябре того же года коллектив прекратил свое существование.

В 1982 году в выступлении на Генеральной Ассамблее ООН президент США Рональд Рейган назвал СССР империей зла, настаивая на принципиальной аморальности советского режима и по этой причине на невозможности уравнивания СССР с США. Это произошло в разгар «холодной войны». Некоторые источники утверждают, что автором выражения был спичрайтер президента Энтони Р. Долан. Кстати, посетив Москву в 1988 году, на волне улучшения советско-американских отношений, Рейган заявил, что больше не рассматривает Советский Союз как «империю зла».

17 июня считается Днем рождения «Полароида». История такова: в 1937 году в Кембридже американский ученый-оптик Эдвин Лэнд основал компанию «Polaroid Corporation», которая стала производить оптическую технику. Во время Второй мировой войны изобретения Лэнда пользовались большим спросом - приборы ночного видения, перископы, бинокли. Лэнд также получил правительственный заказ на разработку системы управления снарядов, самонаводящихся на инфракрасное излучение. В 1946 году Лэнд занялся разработкой фотоаппарата, в котором были бы объединены процессы фотосъемки и обработки снимков. Уже в 1947 году изобретатель продемонстрировал его - весь процесс создания фотографии занимал 60 секунд. В ноябре 1948 года в Бостонском универмаге появилась в продаже первая коммерческая модель «Polaroid Land-95». Партия по цене около 90 долларов за штуку была раскуплена за один день. В 1963 году «Полароид» выпустил «мгновенный» фотоаппарат для цветной съемки. 17 июня 1970 года Эдвин Лэнд запатентовал первую полностью автоматизированную карманную камеру «Polaroid SX 70». Через два года она появилась в продаже. В результате высокого спроса цена акций компании «Полароид» поднялась в 90 раз, а сама она попала в список 50 самых успешных компаний США.

Неофициальный праздник - День приманивания муз.

Именины у Ивана, Северина, Силана, Марии, Митрофана, Зосимы, Мефодия, Марфы и Петра.

18 июня

В четверг «молодой» праздник - День устойчивой гастрономии. Он был учрежден в 2016 году Генассамблеей ООН. В 2017 году он прошел впервые. Данное решение было продиктовано тем, что гастрономия - важный элемент самовыражения любого народа, связанный с природным и культурным разнообразием мира. А также тем, что все культуры и цивилизации могут способствовать устойчивому глобальному развитию и играют решающую роль в его достижении.

В Украине 18 июня - День участкового офицера полиции. Он был учрежден в 2004 году приказом министра внутренних дел. Поздравляем всех причастных к этой дате! Сейчас руководством МВД принято решение постепенно участковых заменить полицейскими офицерами общин. Они уже заступили на службу.

В 1583 году вице-мэр Лондона Ричард Мартин застраховал жизнь Уильяма Гибсона на сумму 383 фунта. Именно этот случай принято считать первым страхованием жизни. Сегодня данная страховая услуга - одна из самых популярных в мире наряду со страхованием здоровья и имущества.

В 1817 году в этот день в Лондоне был открыт мост Ватерлоо – в день второй годовщины битвы при Ватерлоо, в которой над Наполеоном победу одержали англичане. Он был построен Джоном Ренни. Сооружение вызвало всеобщее восхищение. Его писали Констебль и Моне. Он был платной переправой через Темзу, и многие предпочитали сделать крюк, но перейти реку по соседним бесплатным мостам. Это делало Ватерлоо сравнительно безлюдным и удобным как для свиданий, так и для сведения счетов с жизнью. В 1840 году 15% всех самоубийств в Лондоне приходились на мост Ватерлоо. В 1841 году на мосту произошел ужасный случай с Сэмюэлем Гилбертом Скоттом – американцем, зарабатывавшим на жизнь опасными трюками. Скотт собирался эффектно прыгнуть в Темзу, изображая убегающего с виселицы, но случайно повис в петле. Толпа думала, что это часть трюка, и Скотта вынули из петли слишком поздно. Несмотря на все эти печальные обстоятельства, мост стал одним из символов города. В 1865 году пирсы моста постепенно стали разрушаться. В 1920 году проблема стала настолько острой, что мост пришлось закрыть. А в 1934 году его снесли, и сразу же начали строить теперешний по проекту сэра Джайлса Гилберта Скотта. Гранитные фрагменты старого моста были выставлены на продажу. И их охотно покупали. Они были использованы для строительства некоторых монументов, например, в Веллингтоне в Новой Зеландии, из них был построен памятник легендарной собаке Paddy the Wanderer. Строительство нового моста шло тяжело. Мужчин не хватало – шла Вторая мировая война, строительство велось в основном женскими руками, поэтому современный Ватерлоо часто называют женским мостом. Он выглядит очень просто – пять железобетонных пролетов, одетых в портлендский камень, никаких украшений, никаких ярких цветов, присущих другим лондонским мостам. Однотонно-серый, строгий и элегантный, он словно является оправой для окружающих его городских пейзажей.

В 1889 году в балтиморское патентное бюро пришел Уильям Ричардсон с идеей, свершившей очередную революцию в истории колясок. Он придумал ее реверсивную модель, в которой ребенок мог сидеть как лицом к возившему коляску, так и спиной к нему. Кроме того, Уильям придумал модель оси для маневренности коляски. До того времени оси и колеса были цельнолитые, что не позволяло им поворачиваться по отдельности. Колеса в коляске Ричардсона могли вращаться на 360 градусов совершенно независимо друг от друга. С тех пор детская коляска прошла целую эволюцию, превратившись из громоздкого сооружения в удобное средство передвижения. Мода на детские коляски возникла в 1840 году, когда английская королева Виктория, мама девятерых детей, захотела сама гулять со своими малышами по королевскому парку. Вскоре коляской обзавелись все аристократические круги Европы. В первых колясках к корзинке или к коробу прикреплялись три или четыре колеса, а также приделывалась специальная ручка, чтобы ее можно было везти за собой. В коляски запрягали пони, коз или собак, чтобы они катали детей. Были высокие коляски на тонких колесах, чтобы легко было катить по плохой дороге, и низкие на маленьких колесиках, которые лучше ехали по ровной поверхности. Коляски делали на заказ, и по своей форме они были похожи на транспорт для взрослых – кареты и дилижансы.

В 1903 году в Сан-Франциско был дан старт первому автопробегу через континент. Его участники спустя три месяца финишировали в Нью-Йорке.

В 1934 году британский министр транспорта лорд Хор-Белиша распорядился поставить у дорог в местах пешеходных переходов полосатые столбы с оранжевыми фонарями наверху и призвал англичан строго соблюдать правила пересечения улиц. «Зебры» в народе потом называли по фамилии министра. Так появился в мире пешеходный переход как средство безопасности на дорогах.

В 1939 году в Каневе на могиле Тараса Шевченко был открыт памятник великому поэту.

Неофициальные праздники - Всемирный день гармонии, Международный день пикника, Международный день паники, Международный день суши, День рождения детской коляски и Международный день гордости за успехи аутистов.

Именины у Василисы, Игоря, Марка, Анастасии, Константина, Леонида, Феодора, Никандра, Аполлона, Виктора, Павла, Кондратия и Галины.

19 июня

В пятницу - Международный день борьбы с сексуальным насилием в условиях конфликта. Он был учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2015 году. Дата выбрана в честь принятия 19 июня 2008 года резолюции Совета Безопасности, в которой осудили сексуальное насилие в качестве тактики ведения войны и препятствия на пути мироустройства. К сожалению, решить эту проблему так и не удалось. Несмотря на подписание массы международных документов, запрещающих всяческое насилие над человеком, в том числе и сексуального характера, до сих пор этот позорный фактор не искоренен, он стал традиционным на территориях конфликта.

В Украине 19 июня - День фермера. Он был учрежден в 2017 году. Выбор даты не случаен - именно в этот день в 2003 году был принят Закон Украины «О фермерском хозяйстве». На сегодняшний день сельское хозяйство Украины насчитывает около 48 тысяч предприятий, среди которых большую часть – 72% - составляют фермерские хозяйства. Поздравляем всех причастных к этой дате!

В 240 г. до н.э. греческий математик, астроном, географ и поэт Эратосфен Киренский вычислил радиус Земли. История открытия следующая: древние египтяне заметили, что во время летнего солнцестояния Солнце освещает дно глубоких колодцев в Сиене (ныне Асуан), а в Александрии — нет. Эратосфен использовал этот факт для измерения окружности и радиуса Земли. В день летнего солнцестояния в Александрии 19 июня 240 года до н.э. он применил скафис (чашу с длинной иглой), при помощи которого можно было определить под каким углом Солнце находится на небе. После измерения угол оказался 7 градусов 12 минут, то есть 1/50 окружности. Стало быть, Сиена отстает от Александрии на 1/50 окружности Земли. Расстояние между городами тогда считалось равным 5,000 стадиям, следовательно, окружность Земли равнялась 250,000 стадиям, а радиус - 39,790 стадиев. Правда, неизвестно, каким «стадием» пользовался Эратосфен. Если греческим - 178 метров, то его радиус земли равнялся 7,082 км, если египетским, то 6,287 км. Согласно современным измерениям, усредненный радиус Земли равен 6,371 км. В любом случае, точность измерения для тех времен просто удивительная!

В 1829 году в этот день сэр Роберт Пиль основал лондонскую столичную полицию.

В 1846 году в Нью-Джерси прошел первый в истории бейсбольный матч.

В 1862 году в этот день рабовладение было запрещено на всей территории США.

В 1910 году в США впервые праздновался День отца, учрежденный миссис Додд в Спокане, штат Вашингтон. Теперь праздник международный.

В 1974 году канадский инженер Дон Бейтмен подал заявку на патент о системе предупреждения о близости земли (GPWS), впоследствии спасшей тысячи жизней.

Неофициальные праздники - Всемирный день прогулки, Всемирный день детского футбола, Международный день коробки, Всемирный день серповидноклеточной анемии.

Именины у Виссариона, Елисея, Илариона, Ионы, Ефима, Паисия, Софрона, Архелаи, Феклы и Сусанны.

20 июня

В субботу - Всемирный день беженцев, утвержденный ООН в 2001 году. На протяжении многих лет различные страны и регионы отмечали собственные памятные дни и даже недели, посвященные беженцам. Одним из самых известных считается День африканских беженцев, который отмечается в нескольких странах 20 июня. Сегодняшняя дата - это констатация факта: войны на земле не прекращаются, отсюда и растет с каждым годом количество беженцев. В настоящее время на планете зарегистрировано около 20 миллионов беженцев и 25 миллионов внутренне перемещенных лиц. Коснулась эта проблема и Украины из-за военного конфликта на Донбассе. По данным ООН, наша страна занимает 9-е место в мире по количеству внутренне перемещенных лиц.

Еще 20 июня - Всемирный день защиты слонов в зоопарках. Впервые он прошел в 2009 году. В этот День защитники животных организуют разнообразные просветительские акции, рассказывая людям о слонах, об их привычном образе жизни и о том, как тяжело им в неволе. В Соединенных Штатах Америки эти мероприятия проводятся уже несколько лет и успели принести первые результаты. 20 зоопарков США закрыли или готовятся закрыть павильоны со слонами, 11 зоопарков переместили 14 слонов в природные заповедники, созданные специально для них. День защиты слонов в зоопарках не входит в число официальных. Но его инициаторы борются за то, чтобы ООН формально внесла его в календарь дат. Кстати, 22 сентября отмечается Всемирный день защиты слонов.

В 1673 году в этот день французская экспедиция впервые прибыла в Иллинойс.

В 1782 году в этот день была утверждена Большая государственная печать США.

В 1793 году американец Эли Уитни запатентовал хлопкоочистительную машину.

В 1840 году американский изобретатель и художник Сэмюэл Морзе запатентовал телеграф. В мае 1844 года была послана первая депеша между Вашингтоном и Балтимором по способу Морзе с текстом «Дивны дела Твои, Господи».

В 1863 году был учрежден первый в США банк - Национальный банк Davenport штата Айова.

В 1934 году на продажу были выставлены гранитные фрагменты моста Ватерлоо в Лондоне.

В 1943 году в Северной Канаде был обнаружен Новый Квебекский кратер - один из самых больших в мире.

В 1991 году в этот день парламент Германии проголосовал за перенос столицы из Бонна в Берлин.

Неофициальные праздники - День летнего солнцестояния, Всемирный день Wi-Fi, Международный день серфинга, День вина «Ламбруско» и Международный день вина «Шенен Блан».

Именины у Феодота, Александра, Богдана, Антонина, Василия, Валерии, Лукины, Марии, Анны, Бориса и Виктора.

21 июня

В воскресенье - Международный день йоги, учрежденный ООН в 2014 году. Его инициировал премьер-министр Индии Нарендра Моди. И не случайно. Индия является родиной йоги, где это учение культивируется издревле. Выбор же даты выпал на самый длинный день в году для половины Земного шара - день летнего солнцестояния. Инициативу премьер-министра Индии поддержали все 175 государств, имеющих представительства в Генеральной Ассамблее ООН. Такое единогласное одобрение говорит о признании пользы йоги для физического и психологического здоровья, что в условиях современного мира с растущими психоэмоциональными нагрузками играет немаловажную роль.

Ежегодно 21 июня отмечается Всемирный день гидрографии. Он был учрежден ООН в 2006 году, благодаря усилиям Международной гидрографической организации (IHO), ведущей свою историю с 1921 года. Гидрография – наука и сфера деятельности, связанная с составлением карт, изданием инструкций, требований и руководящих документов по навигации. Буквальный смысл слова «гидрография» в переводе с греческого означает «водоописание».

21 июня - Международный день скейтбординга. Скейтбординг - катание на роликовой доске, состоящей из толстой фанеры, которая установлена на колеса небольшого диаметра - ролики. Человека, занимающегося скейтбордингом, называют скейтбордистом или скейтером. Сегодня катание на скейборде популярно во всем мире как у детей, так и у взрослых. Скейтбординг с выполнением различных трюков относят к экстремальным видам спорта. Сам праздник появился в 2004 году. Его инициаторами выступили американские скейтбордисты, которые впервые провели этот День на западном побережье США. И в том же году Международная ассоциация скейтборд-компаний (IASC) объявила 21 июня Днем скейтбординга. С тех пор этот праздник отмечается ежегодно.

В Украине - День отца и День медицинского работника, они традиционно отмечаются в третье воскресенье июня. Даты установлены указами президентов. Поздравляем всех причастных к этим датам!

В 1893 году в этот день первое колесо обозрения - «Чертово колесо» - было презентовано на Всемирной выставке в Чикаго. История такова: в 1891 году организаторы этого мероприятия, запланированного на 1893 год, объявили конкурс на лучший проект сооружения, которое могло бы стать «визитной карточкой» будущей выставки и по своим масштабам затмило бы Эйфелеву башню - «гвоздь» Всемирной выставки 1889 года в Париже. От инженеров со всего мира поступила масса заявок. В основном предлагалось построить еще более высокую башню. Но молодой инженер из Иллинойса Джордж Феррис предложил построить гигантское колесо обозрения с кабинками для людей. Инженеры посчитали его идею абсурдной. Но он не сдавался. Потратил 25 тысяч долларов собственных средств на создание чертежей и разработку точных спецификаций сооружения, и в результате администрация выставки согласилась. Было, правда, одно условие: в отличие от Эйфелевой башни, строительство которой частично финансировало правительство Франции, Джордж Феррис должен был сам найти деньги для сооружения своего детища. Большинство деталей будущего колеса было изготовлено в Детройте, а потом на поездах их доставили в Чикаго. Колесо Ферриса имело диаметр 80 м и сидело на оси длиной почти 14 м и диаметром 2 м. 36 кабинок вмещали по 60 посетителей каждая. Масса всего сооружения составляла 4100 тонн. Всего на постройку колеса было затрачено 250 тысяч долларов. 21 июня 1893 года аттракцион открылся для публики. За все время выставки на колесе прокатились почти 1,5 млн посетителей, заплатив за 10-минутную поездку 50 центов. Это принесло организаторам почти 730 тысяч долларов прибыли - по тем временам заоблачные деньги.

В 1913 году впервые женщина совершила прыжок с парашютом из аэроплана. Восемнадцатилетняя американка Джорджия Бродвик по прозвищу Крошка, используя пятикилограммовый шелковый парашют, прыгнула с высоты 305 метров с самолета, пилотируемого Гленном Мартином, и благополучно приземлилась на поле аэродрома Гриффит-Филд в Лос-Анджелесе.

В 1948 году фирма грамзаписи «Columbia Recording Corporation» выпустила на рынок долгоиграющие пластинки, на каждой стороне которых можно было записать 23 минуты музыки. Это было настоящей революцией в музыкальной индустрии. На смену прежним тяжелым и хрупким дискам с одной песенкой на стороне пришли виниловые альбомы. «Columbia Recording Corporation» пригласила на презентацию полсотни корреспондентов ведущих американских газет. Рядом с колонной высотой 2,5 метра, сложенной из обычных пластинок со скоростью вращения 78 оборотов в минуту, стояла 40-сантиметровая стопочка дисков нового типа, на 33,3 оборота. После того как отзвучала первая мелодия - ми-минорный концерт Мендельсона - зал взорвался аплодисментами. 23-х минутный концерт уместился на одной стороне новой пластинки 12-дюймового диаметра, тогда как старых потребовалось бы не менее трех, причем с переворачиванием. С появлением долгоиграющих грампластинок стали сокращаться тиражи быстрых - 78 оборотов в минуту, и в конце 1960-х годов их производство окончательно свернули. А сегодня все грампластинки стали раритетом...

В 2004 году в этот день первый в мире частный управляемый космический корабль «SpaceShipOne» вышел в космос.

Неофициальные праздники - Международный день отца, Международный день цветка, День селфи, Всемирный день рукопожатий, Международный день футболки, Всемирный день жирафов, День солидарности атеистов и Всемирный день гуманистов.

Именины у Василия, Константина, Феодора, Ефрема и Павла.

Календарь событий на следующую неделю будет не менее интересным и насыщенным. Не переключайтесь!..

Нана Черная