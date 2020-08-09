Календарь событий: история Лувра, последняя казнь через сожжение, прародитель телефонного «Алло», знаменитая «шутка» Рейгана, как скворцы «поломали» Биг-Бен, а в США приковывали цепями таксофоны

10 августа

Неделя начинается с Международного дня биодизеля. Дата выбрана не случайно – в честь первого использования этого экологически чистого топлива. Именно 10 августа 1893 года был запущен двигатель, работающий на основе арахисового масла. Сам дизельный двигатель был создан немецким инженером и изобретателем Рудольфом Дизелем в 1890-х годах. Запуск агрегата в городе Аугсбурге и принято считать первым случаем применения биодизеля в истории. Для производства биодизеля используют сельскохозяйственные культуры: в Европе - чаще рапс, в США и Африке – сою, в Азии – кокосовое или пальмовое масло. Также применяется отработанное растительное масло, животные жиры, касторовое масло, рыбий жир и т.д. Перспективным источником сырья для производства биодизеля считаются водоросли. Экологичность биодизеля в том, что при его использовании снижается выделение углекислого газа и количество копоти. Также он не причиняет вреда животным и растениям, а при попадании в почву и воду перерабатывается микроорганизмами. Срок его практически полного биологического распада в почве или в воде – месяц, что позволяет говорить о минимизации загрязнения окружающей среды.

В 1500 году португальский мореплаватель Диогу Диаш, потерявший во время бури направлявшуюся в Индию флотилию Кабрала, открыл остров Мадагаскар.

В 1793 году впервые Лувр открылся для публики как национальный художественный музей. История создания Лувра насчитывает многие столетия. Здание было построено как крепость на правом берегу Сены в 1190 году при короле Филиппе-Августе для защиты Парижа с запада. В 16 веке Карл V перестроил Лувр и превратил его в жилой замок. Наиболее основательно Лувр изменился при Франциске I в 1546 году, когда была снесена и заново построена значительная часть замка. С тех пор Лувр превратился в королевскую резиденцию. Архитектор Пьер Леско и скульптор Жан Гужон придали Лувру тот облик, который, несмотря на многочисленные последовавшие переделки, сохранился до настоящего времени. В 1661 году Людовик XIV начал строить Версаль, который с 1682 года стал официальной королевской резиденцией. Лувр был заброшен и оставался пустым до тех пор, пока в 1725 году Академия искусств не стала устраивать в Лувре художественные салоны. Впервые двери музея были открыты для широкой публики 10 августа 1793 года, во время Французской Революции. При Первой империи именовался музеем Наполеона, который и сам внес особый вклад в расширение коллекции. С каждой побежденной нации он требовал дань в виде произведений искусства. Сегодня каталог музея насчитывает более 400 тысяч экспонатов. В основе собрания лежат бывшие королевские коллекции, а также коллекции монастырей и частных лиц. В Лувре хранятся уникальные собрания восточных древностей, древнеегипетского, античного, западноевропейского (особенно французского и итальянского) искусства. Среди них – древнегреческие статуи «Ника Самофракийская» и «Венера Милосская», статуи Микеланджело «Восставший раб» и «Умирающий раб», портрет Моны Лизы («Джоконда») да Винчи, «Сельский концерт» Джорджоне, «Мадонна канцлера Ролена» Ван Эйка, произведения Рубенса, Рембрандта, Пуссена, Ватто, Давида, Жерико, Делакруа, Курбе. Административно Лувру подчинена «Оранжери» - выставочное помещение с постоянной экспозицией «Кувшинок» Моне, открытое в 1965 году в одном из павильонов сада Тюильри.

В 1833 году был основан город Чикаго. Но тогда это была деревушка под названием Уинди-Сити с населением менее двухсот человек.

В 1876 году в канадском Онтарио был совершен первый в мире междугородный телефонный звонок, расстояние между городами составило13 км.

В 1897 году немецкий химик Феликс Хоффманн синтезировал чистую ацетилсалициловую кислоту, пригодную для использования в медицине. То есть, открыл всем известный «аспирин».

В 1985 году Майкл Джексон за 47,5 миллиона долларов купил все права на песни The Beatles.

Неофициальные праздники, за которые мир обязан различным сообществам, в том числе, в соцсетях, - День попутного ветра и День долгих проводов.

Именины у Никанора, Тимона, Ирины, Николая, Елены, Сергея и Павла.

11 августа

Вторник «отдыхает» от официальных международных праздников. Но день богат памятными датами. Так, в 1767 году в Англии было совершено последнее сожжение осужденного к казни. Сожжению придавались исключительно женщины по причине «деликатности их пола, которая не позволяет публично терзать их тела». Мужчин, как правило, четвертовали, или вешали. Сама казнь была публичным зрелищем, которое заканчивалось массовым гулянием. И если в древние дикие времена Генриха VIII сжигали обязательно живьем, то при Марии I позволили приговоренным к казне просить повесить на шею сумку с порохом - для ускорения смерти. В более поздние, цивилизованные времена, перед сожжением казнимого душили.

В 1906 году француз Эжен Огюстен Лост запатентовал в Великобритании технику записи звука к кинофильму.

В 1969 году в одном из клубов Беверли-Хиллз известная певица Дайана Росс впервые представила аудитории группу «Jackson 5». Конечно, самое неотразимое впечатление на три с половиной сотни гостей произвел 11-летний мальчуган по имени Майкл, ставший впоследствии королем поп-музыки.

В 1984 году президент США Рональд Рейган, проверяя микрофон перед пресс-конференцией, заявил на всю страну, не зная, что находится в эфире: «Дорогие американцы, я рад сообщить вам, что только что подписал закон об объявлении России вне закона на вечные времена. Бомбардировка начнется через пять минут». На тот момент «холодная война» была в самом разгаре. Слова, которые прозвучали как шутка, стремительно облетели заголовки мировой прессы и вызвали крайне резкий ответ СССР: «ТАСС уполномочен заявить, что в Советском Союзе с осуждением относятся к беспрецедентно враждебному выпаду президента США. Подобное поведение несовместимо с высокой ответственностью, которую несут руководители государств, прежде всего обладающих ядерным оружием, за судьбы собственных народов, за судьбы человечества». Рейган, возможно, и не планировал провокацию такого масштаба, но как бывший актер не мог не отдавать себе отчет в том, насколько опасен вовремя не выключенный микрофон. Кстати, Рейган любил шутить во время своих выступлений. К примеру: «Я приказал, в случае возникновения угрозы национальной безопасности, будить меня в любое время суток, даже если я нахожусь на заседании правительства».

Неофициальные праздники - День полета на воздушном шарике, День святой Клары - покровительницы телевидения и День «мусорной еды».

Именины у Константина, Алексея, Михаила, Романа, Анатолия и Николая.

12 августа

В среду – Международный день молодежи, учрежденный Генеральной Ассамблеей ООН в 1999 году по инициативе Всемирной конференции министров по делам молодежи, состоявшейся в Лиссабоне 8-12 августа 1998 года. Первый раз Международный день молодежи праздновался 12 августа 2000 года. На сегодня в мире проживает рекордное число молодых людей - около 2 миллиардов детей и подростков в возрасте от 10 до 24 лет. Один из 10 детей находится в зоне конфликта, более полумиллиарда живут в бедности, а 24 миллиона из них не ходят в школу. Каждый день около 30 тысяч детей умирают от нищеты. Ежедневно 7 тысяч молодых людей заражаются ВИЧ-инфекцией. В то время, как молодежь составляет одну четверть мировой рабочей силы, на нее приходится половина безработных. Рынки труда испытывают трудности с обеспечением стабильной занятости с хорошими перспективами для молодых людей, за исключением высококвалифицированных специалистов.

В 1851 году американский портной Исаак Меррит Зингер запатентовал усовершенствованную швейную машинку. На ее создание он потратил всего 11 дней. Машинка имела прямую иглу с ушком, скользящий челнок-лодочку, прижимную лапку для фиксирования ткани и зубчатое колесо двигателя ткани, врезанное в стол. Затем Зингер начал использовать в своих машинах ножной привод, состоящий из качающейся педали и вращающегося колеса, в то время как во всех других машинах применяли ручной рычаг. В 1851 году вместе со своим компаньоном Эдвардом Кларком он зарегистрировал фирму I.M. Singer Company, впоследствии Singer Manufacturing Company. В 1855 году на Всемирной выставке в Париже швейная машина Singer получила первый приз. В этом же году происходит открытие филиала офиса компании в Париже, что дало старт успешной продажи машин в Европе. Зингер сумел придумать, как снизить стоимость швейной машинки со 100 долларов (столько стоила машинка в 1851 году) до 10 долларов, и сделать ее доступной практически для каждой семьи. Пережив годы убытков, американская корпорация Singer Corporation сегодня продолжает свою деятельность, являясь производителем космической и военной техники, а также швейных машинок, электроприборов, двигателей, мебели и другой продукции.

В 1865 году во время хирургической операции впервые была использована карболовая кислота (фенол) для дезинфекции инструментов и рук хирурга. Применил ее английский хирург Джозеф Листер из Королевского лазарета в городе Глазго, который долго пытался выяснить причину высокого уровня смертности пациентов после операций. В 1865 году он прочитал работу Луи Пастера, в которой высказывалась теория о том, что болезнь вызывают микробы. Хирург вдруг понял, что лучший метод предотвратить послеоперационное заражение - убить всех микробов до того, как они попадут в открытую рану. 12 августа 1865 года во время операции он использовал в качестве антисептика карболовую кислоту (фенол), а впоследствии основал новый набор антисептических процедур. Нововведения Листера произвели революцию в хирургии и спасли много миллионов жизней.

В 1949 году в Лондоне из-за скворцов, разместившихся на минутной стрелке главных в стране часов, Биг-Бен стал отбивать время с опозданием на четыре с половиной минуты.

В 1950 году Министерство обороны США впервые выпустило справочник о том, как надо защищаться от ядерной атаки, после чего в стране начался бум строительства убежищ.

В 1981 году началась продажа персональных компьютеров IBM PC с операционной системой DOS 1.0.

В 1999 году в Украине было принято решение закрыть все вытрезвители. Эти «спецмедучреждения», плотно вошедшие в советский быт и фольклор, к медицине, по сути, не имели никакого отношения. В них хозяйничали не столько врачи, сколько милиционеры, а пациенты были фактически задержанными. В Европе и США полиция не имеет права задерживать лиц в нетрезвом состоянии, если те не совершают противоправных действий, так как это считается нарушением прав человека. Если же лицо в нетрезвом состоянии совершает какое-либо нарушения порядка, его доставляют в полицейский участок. В Канаде действует служба «Красный нос», которая доставляет выпивших людей к месту их проживания, взимая при этом плату. Если же клиент находится в стадии глубокого опьянения, его доставляют в медицинское учреждение. Подобная служба действует и в Швеции.

Неофициальный праздник - Всемирный день слонов.

Именины у Валентина, Луки, Анатолия, Германа, Иоанна, Павла, Максима, Прокула, Ефива и Ангелины.

13 августа

В четверг - Международный день левшей. Его впервые отметили 13 августа 1992 года по инициативе британского Клуба левшей (Left-Handers Club), созданного в 1990 году. День левшей призван привлечь внимание общества к проблемам, с которыми сталкиваются левши в праворуком мире, привлечь внимание дизайнеров, производителей к необходимости учитывать удобство левшей при пользовании различными предметами, развеять предрассудки и суеверия, которые окружают левшей в течение многих столетий в различных культурах. Но главной озабоченностью Клубов левшей, в частности, в Великобритании, является то, что во многих школах разных стран детей-левшей по-прежнему стремятся переучить к письму правой рукой, что вызывает психологические стрессы и понижает успеваемость. Кстати, список известных людей, которые все делали «одной левой», поражает - Марк Твен, Леонардо да Винчи, Микеланджело, Бетховен, Сергей Рахманинов, Пол Маккартни, Ринго Старр, Мерилин Монро, Роберт де Ниро... Левшами также были Юлий Цезарь и Александр Македонский, Наполеон Бонапарт и Карл Великий, Уинстон Черчилль и Горацио Нельсон, три президента США - Рональд Рейган, Джордж Буш-старший, Билл Клинтон.

В 1899 году американский изобретатель Уильям Грей запатентовал телефон-автомат. Все началось с того, что у жителя штата Коннектикут Уильяма Грея заболела жена. Необходимо было срочно вызвать врача. Телефоны в то время были большой редкостью, и единственный, находящийся вблизи владелец такого аппарата отказал Грею в просьбе сделать звонок. Именно это и послужило толчком для изобретателя заняться разработкой аппарата, который сам бы брал плату за предоставленную связь. После нескольких неудачных попыток Грей все-таки создал вполне работоспособную конструкцию «общественного телефона». Он запатентовал более двадцати конструкций телефонов-автоматов и создал собственную телефонную компанию. Первый таксофон презентовали в 1890-м году на Всемирной выставке в Париже. В том же году в американском городе Хартфорде установили первый общественный таксофон. Плату за пользование собирал специальный контроллер. Внедрение таких аппаратов существенно осложнялось, потому что их постоянно воровали. Это привело к тому, что их стали приковывать цепью и нанимать специальных сторожей. Распространению первых телефонов общего пользования как раз и мешало то, что они требовали наличия обслуживающего персонала. А это сильно удорожало данную услугу. Проблема была решена после того, как Грею удалось автоматизировать процесс оплаты. Телефоны-автоматы на протяжении всего XX века оставались неизменным атрибутом любого населенного пункта почти по всему миру. Их эра закончилась за два последних десятилетия - их вытеснила мобильная связь.

В 1907 году в Нью-Йорке заработало первое такси.

В 1913 году в Шеффилде выплавили первую нержавеющую сталь.

В 1928 году в Лондоне через радиостанцию европейской акционерной компании, основанной шотландским ученым Джоном Лоуги Бэрдом, в эфир вышла первая цветная телепередача. Телевизионная система Бэрда очень отличалась от современного телевидения. Она была основана на механической системе сканирования с использованием металлического диска с отверстиями – изобретения Пауля Нипкова. Достоинство системы Бэрда заключалось в том, что из-за очень малой разрешающей способности экрана можно было передавать телевизионное изображение, используя обычную средневолновую радиосистему. Бэрд впервые продемонстрировал свой прибор в одном из лондонских универмагов в Сохо в 1924 году. Однако изобретателю не удалось добиться передачи полутонов, и на экране были видны лишь силуэты вместо лиц. В 1926 году неутомимый шотландец сделал повторную попытку – на сей раз публика, присутствовавшая на первом публичном телесеансе в истории, была потрясена. Спустя еще два года, в 1928 году, Бэйрд впервые создал действующую модель цветного телевизора – за 30 лет до его широкого практического использования.

В 1942 году в Нью-Йорке состоялась премьера полнометражного мультипликационного фильма Уолта Диснея «Бэмби».

В 1961 году началось строительство Берлинской стены, которая по замыслу СССР должна была сократить количество перебежчиков из ГДР в Западный Берлин, так как их число росло из года в год (до начала возведения стены из ГДР на запад бежали до двух миллионов человек). Западные страны выступили с протестом, в ГДР и ФРГ проходили массовые демонстрации, но это не привело ни к каким результатам. Посреди Берлина выросла бетонная стена высотой до пяти метров с протянутой поверху колючей проволокой и со сторожевыми вышками. Она стала одним из самых известных символов «холодной войны». Длина разделявшей город стены была 45 километров плюс 120 километров вокруг Западного Берлина, отделявших его от остальной территории ГДР. С восточной стороны к стене примыкала мертвая зона шириной в полкилометра, где стояли дома, разрушенные в войну. С западной стороны люди подходили к стене, рисовали на ней карикатуры и писали призывы к миру. 9 ноября 1989 года, после падения коммунистического режима в ГДР, ликующими берлинцами началось разрушение стены, и вскоре она была разобрана на сувениры. Сейчас существует Музей Берлинской стены, где рассказывается, на какие ухищрения шли люди, чтобы преодолеть ее. Например, одна супружеская пара буквально катапультировала своего ребенка через стену. За попытку преодолеть стену своими жизнями заплатило немало немцев.

В 1966 году в Тунисе запретили мини-юбки.

Неофициальные праздники - День встреч и День шумящих ракушек.

Именины у Антона, Евдокима, Анны, Василия, Арсения, Владимира, Елизаветы, Константина, Ивана, Николая, Максима, Юрия, Степана и Сергея.

14 августа

В пятницу нет официальных международных праздников, но есть значимые исторические даты. К примеру, в 1248 году началось сооружение Кельнского собора.

В 1457 году в Майнце было напечатано первое, датированное европейское издание «Псалтири» - одной из книг Священного Писания Ветхого завета, содержащей 151 псалом. И хотя на книге были указаны только имена издателей – Иоганна Фуста и его родственника Петера Шаффера, фактически она была творением Иоганна Гутенберга.

В 1888 году американский инженер Оливер Шелленбергер запатентовал электрический счетчик.

В 1893 году полицейский префект Парижа Луи Лепин вручил первые водительские права оставшемуся неизвестным для истории автомобилисту.

В 1908 году в Англии состоялся первый международный конкурс красоты.

В 1935 году в США была введена система социального страхования - помощи безработным.

В 1936 году впервые на Олимпийских играх был представлен баскетбол.

В 1952 году французский экономист А.Сови первым использовал выражение «третий мир» в отношении развивающихся стран.

В 1994 году телескоп Хаббл сфотографировал кольца Урана.

Православная церковь 14 августа празднует Медовый Спас. Этот праздник является первым днем Успенского поста. Еще праздник называют «Первый Спас», «Маккавей», «Спас на воде». В церковь в этот день верующие несут букеты цветов – маковейчики или маковейки, чтобы их освятили. Также кроме мака, в этот день принято святить мед. Выбрасывать маковейки нельзя. Их надо хранить в доме возле икон, как оберег.

Неофициальные праздники - Праздник воспаленного воображения, День выгула черепахи и Всемирный день ящерицы.

Именины у Антонина, Леонтия, Гурия, Елеазара, Александра, Киндея, Дмитрия, Тимофея и Софьи.

15 августа

В Украине - День археолога. Праздник установлен указом президента от 6 августа 2008 года. Археология в современном мире является очень важной наукой, которая позволяет нам приоткрыть завесу тайн древних цивилизаций, изучить культуру и быт различных эпох. Поздравляем всех причастных к этой дате!

Еще 15 августа - Всемирный день бездомных животных. Инициатором его проведения стало Международное общество прав животных (ISAR). Организация выступила с этим предложением в 1992 году, начинание поддержали зоозащитные организации многих стран мира. Эта дата считается не праздником, а поводом обратиться к проблеме бездомных животных, рассказать максимальному количеству людей об их трагической судьбе. По всему миру в этот день проходят просветительские и благотворительные мероприятия. Волонтеры проводят концерты, конкурсы и аукционы, помогающие собрать средства, которые направляются в помощь бездомным животным. Также этот день - хороший шанс найти хозяина для беспризорного пса или кота.

В 1498 году в этот день в ходе своего третьего плавания Христофор Колумб открыл Гренаду.

В 1519 году на месте индейской рыбацкой деревни был основан город Панама. Сегодня это - столица государства Панама с населением 1,3 млн человек, расположена у входа Панамского канала в Тихий океан.

В 1795 году во Франции была введена новая валюта - франк.

В 1835 году был выдан патент на стиральную машину с вращающимся барабаном.

В 1848 году Уолдо Хэнчетт из города Сиракьюс (штат Нью-Йорк) запатентовал зубоврачебное кресло.

В 1877 году американский изобретатель Томас Эдисон, обсуждая в переписке с президентом Питтсбургской телеграфной компании перспективы использования телефона, предложил обращение «Нello», т.е. – «Привет». Оно используется по сей день. История такова: в 1876 году на Филадельфийской всемирной выставке американский ученый Александр Белл впервые публично продемонстрировал свой аппарат, презентованный под девизом «Видимая речь», который вскоре получил название «телефон». Название было производным от греческих слов: «теле» («далеко») и «фоно» («звук»). Изобретение Белла стало сенсацией. Успеху новинки у публики нисколько не помешало то, что первый телефон работал с чудовищными искажениями звука, а разговаривать с его помощью можно было на расстоянии не более 250 м. Вскоре возникли споры о том, как же его пользователям обращаться друг к другу. Александр Белл предложил слово «Аhoy», то есть – «Эй». Этим окриком пользовались англоязычные моряки, при встрече. Однако, его знаменитый коллега – Томас Эдисон, который, кстати, много сделавший для усовершенствования телефонного аппарата, вскоре выдвинул альтернативный вариант. И он прижился – кто из нас не говорит, подняв трубку, - «Алло»…

В 1914 году в этот день состоялся проход первого судна через Панамский канал, хотя официальное открытие канала состоялось лишь 12 июня 1920 года. Намерения построить судоходный канал на Панамском перешейке, соединяющем Северный и Южный субконтиненты Американского материка, существовали еще у средневековых испанских колонизаторов-конкистадоров. Однако практическое воплощение подобного проекта стало возможным лишь на рубеже 19-20 веков. Инициатива строительства принадлежала французской акционерной компании во главе с прославленным строителем Суэцкого канала Фердинандом Лессепсом. Пышная театрализованная церемония закладки Панамского канала в устье реки Рио-Гранде состоялась 1 января 1880 года. Но проектные ошибки, постоянно тормозившие строительные работы, вкупе с трескуче-лживой рекламой и многочисленными финансовыми злоупотреблениями принесли акционерам колоссальные денежные убытки и спровоцировали грандиозный международный скандал. Строительство приостановили. Начались громкие судебные процессы. И слово «Панама» стало синонимом крупномасштабной финансовой аферы. В конце 1898 года французское правительство предложило президенту США Уильяму Маккинли выкупить право на прокладку Панамского канала за 40 миллионов долларов. Американская компания возобновила строительные работы и успешно довела их до конца. Общая протяженность Панамского канала составила 81,6 км. Минимальная высота над уровнем моря – 83 м. Минимальная ширина по дну – 150 м. Глубина шлюзов – 12,5 м. Время прохождения судов через канал – 7–8 часов, пропускная способность – 36 судов в сутки. 15 августа 1914 года судоходство из Атлантического океана в Тихий через Панамский перешеек было открыто - по каналу прошло первое судно, это стал корабль «Кристобаль». Но официальное открытие состоялось лишь 12 июня 1920 года, после чего канал фактически вступил в строй.

Неофициальные праздники - День рождения телефонного приветствия «Алло» и Международный день геокешинга (туристская игра с применением спутниковых навигационных систем).

Именины у Василия, Никодима, Степана, Ивана, Тараса и Романа.

16 августа

Воскресенье тоже «свободно» от официальных международных праздников, но не от памятных дат. Так, в 1788 году министр финансов Франции Л. де Бриенн объявил государство банкротом.

В 1857 году в Канаде было отменено тюремное заключение за долги.

В 1960 году в Стокгольме по решению XI Международного астронавтного конгресса была основана Международная академия астронавтики (IAA). Инициатором создания академии стал профессор Теодор фон Карман, известный ученый в области ракетостроения и аэродинамики. Сегодня членами академии являются ученые из 80 стран. Объединяя лучших специалистов в области астронавтики, академия приобрела мировую известность и высокий престиж как организация, призванная направлять современные исследования космического пространства.

В 1976 году вступила в силу Конвенция ООН, устанавливающая международную систему контроля галлюциногенов, стимулирующих седативно-гипнотических веществ, барбитуратов, а также снотворных, транквилизирующих и обезболивающих средств (анальгетиков). Некоторые из этих веществ вообще запрещены к использованию, другие выдаются лишь по рецептам. Конвенция предусматривает также меры против злоупотребления психотропными веществами и указывает на необходимость лечения, реабилитации наркоманов. Суть Конвенции о психотропных веществах составляют четыре списка веществ. К первому относится группа галлюциногенов (ЛСД, ДМТ и др.). Ко второму – стимулирующие вещества, а также определенные наркотические анальгетики. К третьему – различные вещества, обладающие успокаивающим, противосудорожным и наркотическим действием (барбитураты). К четвертому – снотворные, транквилизирующие и анальгезирующие вещества. Контроль над психотропными средствами осуществляют международные органы – Комиссия по наркотическим средствам и Международный комитет по контролю над наркотиками.

Неофициальные праздники - День Джокера и День памяти Элвиса Пресли.

Именины у Антона, Исаакия, Николая, Вячеслава, Ивана и Кузьмы.

Календарь событий на следующую неделю будет не менее интересным и насыщенным. Не переключайтесь!..

Нана Черная