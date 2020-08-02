Календарь событий: день Хиросимы, "матч смерти" в Киеве, шампанское от монаха, прародитель цирка, первый светофор, культовый альбом "The Beatles" и последний бой без перчаток

3 августа

Неделя начинается с вкусного праздника – Дня арбуза. Свою историю он ведет из США, где отмечается как национальный. Америка занимает первое место в мире по количеству поедания арбуза. Здесь эта сладкая ягода является столь же необходимым атрибутом летних пикников, как и знаменитый хот-дог. Отлично утоляя жажду и будучи совсем не калорийным, арбуз, конечно же, заслужил свой собственный праздник. Хотя и не известно, кто и когда его установил, но от этого он не теряет свой популярности, приобретая все больше сторонников с каждым годом. Арбуз в настоящее время выращивается в 96 странах мира в более чем 1200 разновидностях. Как считают специалисты, родиной арбуза является Южная Африка. Еще в Древнем Египте люди возделывали это растение, что подтверждается раскопками. А вот Японии нет равных по количеству самых странных сортов арбуза - там вывели квадратные арбузы, арбузы в виде пирамиды, арбузы с желтой мякотью и арбузы-крошки диаметром 10 см. Не секрет, что арбузы – это не только вкусное, но и очень полезное лакомство. В нем более 90% воды и всего около 6% сахара от общей массы. Арбуз является превосходным источником витамина А, содержит комплекс витаминов группы В, витамин С и фолиевую кислоту. Еще арбуз – один из лидеров по содержанию ликопина – очень сильного антиоксиданта. К тому же, соли железа, калия, натрия, фосфора, магния, содержащиеся в мякоти арбуза, благотворно влияют на деятельность органов кроветворения, пищеварения, сердечно-сосудистой системы, желез внутренней секреции. Так что смело включайте арбуз в свой рацион - приятного аппетита!

Есть 3 августа и значимые даты. Так, в 1492 году экспедиция Христофора Колумба вышла из города Палос-де-ла-Фронтера на трех каравеллах - «Санта-Мария», «Нинья» и «Пинта» — в поисках морского пути в Азию. Так началось первое путешествие Колумба в Новый Свет.

В 1778 в Милане было открыто здание оперы «Ла Скала».

В 1795 году была основана Парижская консерватория.

В 1847 году Монреаль, Квебек, Торонто и Баффало впервые были соединены телеграфом.

В 1882 году Конгресс США запретил въезд в страну лунатикам, преступникам и сумасшедшим, а также на 10 лет запретил иммиграцию китайцев.

В 1908 году в Филадельфии было открыто метро.

В 1922 году радио Нью-Йорка применило первый в мире звуковой радиоэффект: двумя кусками дерева было изображено хлопанье дверью.

В 1926 году на площади Пикадилли были установлены первые в Лондоне светофоры.

В 1927 году был впервые проведен сеанс телефонной связи между Берлином и Буэнос-Айресом, самый протяженный по частоте.

В 1958 году американская подлодка «Nautilus» впервые в истории достигла Северного полюса под водой.

В 2004 году была запущена автоматическая межпланетная станция MESSENGER для исследования Меркурия.

Неофициальный праздник, а за эти даты мир обязан различным сообществам, в том числе, в соцсетях, - День поцелуев с зеркалом.

Именины у Ивана, Анны, Фёдора, Онисима, Георгия, Онуфрия, Евгения, Романа, Петра и Семена.

4 августа

Во вторник - День рождения шампанского. Именно 4 августа 1668 года было презентовано это шипучие вино. История такова: монах Пьер Периньон при аббатстве Отвильер, расположенном в самом центре Шампани, заведовал съестными запасами и погребом, а на досуге занимался экспериментами по производству различных вин. 4 августа 1668 года он презентовал братии чудесный напиток с серебристыми пузырьками. Это игристое вино и стало прародителем современного шампанского, а имя Периньон - маркой французского шампанского премиум-класса. Кстати, Пьер Периньон не только первым изготовил шампанское, но и предложил вместо обычной в то время пробки из промасленной палки использовать корковую, которая используется по сей день. Первооткрывателю излюбленного французами вина Пьеру Периньону был установлен памятник в городе Эперне (Шампань). Технология изготовления шампанского была опубликована только в 1718 году, а 1728 году началась торговля шампанским, через год была основана первая фирма-производитель «Рюинар». К концу 19 века шампанское приобрело популярность во всем мире. После Первой мировой войны Франция приняла закон, установивший, что шампанским могут называться только те игристые вина, которые произведены непосредственно в провинции Шампань, при строгом соблюдении определенных правил.

В этот день в 1777 году в Лондоне состоялось первое в Европе театрализованное цирковое представление. Этот день считается Днем рождения цирка в современном его виде и понимании - с определенными атрибутами, зданием, законами развлекательного представления и т.д. Все началось с лошадей: в 1770 году, вернувшись с военной службы, отставной старший сержант, драгун Филип Астлей основал в Лондоне школу верховой езды, где ставились конные представления. Вскоре для этих спортивно-акробатических зрелищ было построено специальное здание, получившее название «Амфитеатр Астли», - куполообразная крыша, круглый зрительный зал, манеж, оркестр и сцена. Со временем представления верховой езды усложнялись другими жанрами. В программе появились дрессировщики собак, канатоходцы, акробаты, клоуны, жонглеры. Филип Астлей стал основателем первой цирковой династии. Он строил и организовывал аналогичные цирки в других городах. В 1782 году открылся филиал его театра в Париже. «Амфитеатр Астли» просуществовал до 1895 года и был одним из самых популярных заведений Лондона. Кстати, в третью субботу апреля в мире отмечается Международный день цирка.

В 1902 году был открыт Гринвичский пешеходный туннель под рекой Темзой.

В 1912 году состоялся первый пассажирский перелет через пролив Ла-Манш.

В 1962 году лидер организации Африканский национальный конгресс Нельсон Мандела был заключен в тюрьму, в которой провел 28 лет. За это время он стал символом борьбы чернокожего населения Южноафриканской Республики против режима апартеида. После выхода на свободу Мандела был избран президентом страны.

Неофициальные праздники - День одинокой работающей женщины и День спелеолога.

Именины у Марии, Фоки, Михаила и Алексея.

5 августа

В среду - Международный день светофора. 5 августа 1914 года в американском Кливленде появился первый родоначальник современных светофоров. У него были красный и зеленый фонари, при переключении света издавался звуковой сигнал. Кстати, еще раньше, в 1868 году, некий «светофор», изобретенный Джейном Найтом, был установлен возле здания парламента в Лондоне. Спустя три года его фонарь взорвался и ранил полицейского. Трехцветные светофоры впервые появились в Детройте и Нью-Йорке в 1920 году. Теперь без светофора и жизнь себе представить невозможно, разве что на острове.

В 1861 году в армии США были отменены телесные наказания.

В 1862 году в Америке заработал подписанный президентом Авраамом Линкольном указ о введении подоходного налога - 3% от доходов, превышающих 800 долларов. Тогда этих людей можно было смело называть «миллиардерами». И именно они первыми в США стали платить налоги.

5 августа 1966 года вышел в свет культовый альбом легендарной британской рок-группы «The Beatles». Он был седьмым по счету и назывался «Revolver». По словам самих музыкантов, название не скрывало под собой никакого подтекста или смысловой нагрузки, хотя вариантов было несколько. Так или иначе, «Revolver» «выстрелил», принеся новую порцию славы группе. Он практически сразу возглавил рейтинги музыкальных хитов, причем не только в Англии и других европейских странах, но и за океаном – в США. Многие музыкальные издания, ассоциации звукозаписи, музыкальные критики включили альбом в число наиболее популярных альбомов рок-музыки 20 века. Он неоднократно переиздавался и отнесен к числу мультиплатиновых. Работа на Лондонской студии звукозаписи проходила с апреля по июнь 1966 года. Над выпуском альбома вместе с музыкантами трудились музыкальный продюсер и звукорежиссер Джордж Мартин и звукооператор Джефф Эмерик. К слову, оба они вместе с продюсерами, менеджерами и звукооператорами приняли участие в записи припева песни, написанной для Ринго Старра - «Yellow Submarine». И главное – при создании этого альбома были внедрены инновации в области звукозаписи: впервые были использованы метод «искусственного наложения» голоса, склеенные в кольца магнитофонные ленты с записанными звуками, процесс записи звука в обратном направлении, а также запись вокала с использованием Лесли-спикера с вращающимся динамиком. Интересно и то, что даже обложка альбома, оформленная в графическом стиле, была удостоена награды в 1967 году. Ей была присуждена премия «Грэмми».

В 1980 году в Конституцию Бельгии была внесена поправка о разделе страны на три автономных округа - Фландрия, Валлония и Брюссель. Так страна стала федерацией. На севере страны, во Фландрии, разговаривают на нидерландском языке, а на юге, в Валлонии, – на французском. На востоке Бельгии проживает крупное немецкоязычное сообщество. Жители столицы страны - Брюсселя, общаются как на нидерландском, так и французском языке. В Брюсселе расположены штаб-квартиры Европейского Союза и НАТО. И, что самое любопытное, форма правления в стране – конституционная монархия – Королевство.

Неофициальные праздники - День разглядывания горизонта и День распрямившегося штопора.

Именины у Трофима, Феофила, Михаила, Анны, Виталия, Андрея

6 августа

В четверг – Международный день «Врачи мира за мир». Он символично отмечается в годовщину страшной трагедии - дня атомной бомбардировки японского города Хиросима 6 августа 1945 года. Дата служит напоминанием о роли врачей в борьбе за мир и за предотвращение войны в целом. Организация «Врачи мира за предотвращение ядерной угрозы», или «Врачи мира за мир», была создана в 1980 году во Франции, в результате отделения нового объединения от другой знаменитой международной организации «Врачи без границ». С тех пор представительства «Врачей мира» появились в десятках стран, на сегодня участниками этого движения являются свыше 200 тысяч «людей в белых халатах».

На этом печальные даты не заканчиваются. 6 августа – Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия, он тоже связан с Хиросимой. Каждый год 6 августа в 8 часов 15 минут в этом японском городе - минута молчания. Сложив руки у груди и наклонив головы японцы всех возрастов и любого сословия вспоминают о страшном дне, когда на мирный город в 1945 году была сброшена атомная бомба. Памятные мероприятия проходят и в хиросимском парке Мира, где горит вечный огонь у памятника жертвам бомбардировки, на нем надпись - «Спите спокойно - ошибка не повторится». В результате бомбардировки были убиты и пропали без вести около 200 тысяч человек, ранены и подверглись радиоактивному облучению более 160 тысяч человек, до сих пор поколения японцев продолжают умирать от лучевой болезни. А еще через три дня атомная бомба с плутониевым зарядом такой же мощности была сброшена на другой японский город - Нагасаки... В официальных японских документах после этих трагедий появился термин «хибакуся» (hibakushya) - пострадавший от бомбежки. Они со временем превратились в касту неприкасаемых. Им трудно было устроиться на работу, наладить свою личную жизнь: кому нужен больной сотрудник, супруг или супруга, в браке с которым могут родиться дети, предрасположенные к страшным болезням? Спустя 10 лет после бомбардировки в Хиросиме состоялась первая международная конференция за запрещение атомного и водородного оружия, а в 1985 году южная часть Тихого океана была объявлена безъядерной зоной - Договор Раротонга.

В 1889 году был проведен последний бой без перчаток между двумя американскими боксерами Джоном Салпиваном и Митчелом Кипрайвиппом. Новые «Правила бокса в перчатках» были разработаны и изданы в 1865 году маркизом Джоном Дугласом Квинсбери и журналистом Джоном Чемберсом. Тем не менее, «эпоха голых кулаков» продолжалась еще четверть века. С 1920 года бокс стал олимпийской дисциплиной, его популярность стремительно росла. Как результат - с 2018 года отмечается праздник, посвященный этому виду спорта, - Международный день бокса.

В 1932 году открылся первый Венецианский кинофестиваль.

В 1991 году появился первый интернет-сервер. Проект WWW (World Wide Web) начал свое существование намного раньше – в 1989 году, когда британский ученый Тим Бернерс-Ли, работавший в Европейской лаборатории по ядерным исследованиям, впервые опубликовал идеи о создании всемирной компьютерной сети. Детальная разработка проекта началась через год, когда Тим получил доступ к компьютеру NeXT, который стал первым интернет-сервером и браузером.

В 1981 году в США произошла самая масштабная забастовка авиадиспетчеров. Профсоюз этих «служителей неба», неудовлетворенный предложением правительства о повышении заработной платы всего на 11,4%, требуя дальнейших уступок, объявил общенациональную забастовку. Тогдашний президент Рональд Рейган потребовал от диспетчеров немедленно выйти на работу, и когда они не подчинились, одним махом уволил 11 300 человек. Позже обратно на работу были приняты только 600 человек. За время забастовки убытки американских авиаперевозчиков составили 200 млн долларов. После инцидента Рейган подписал указ, запрещающий забастовки сотрудников госструктур. После этого случая профсоюзное движение в США заметно поутихло.

В 2012 году марсоход «Кьюриосити» выполнил посадку на Марс.

Неофициальные праздники - День огненной воды и День грибного дождя.

Именины у Бориса, Глеба, Ивана, Романа, Кристины, Анатолия и Николая.

7 августа

В пятницу - Международный день пива. Это - неофициальный праздник, но очень популярный в мире. Американец Джесс Авшалом основал его только ради того, чтобы привлечь в свой бар как можно больше посетителей. Впервые праздник прошел в 2007 году в городе Санта-Круз (штат Калифорния). А в 2012 году отмечался уже в 207 городах 50 стран на 5 континентах. Согласно археологическим находкам, пиво в Древнем Египте варили еще в 3 веке до н.э. А пенный напиток в том виде, в каком мы знаем его сегодня, появился примерно в 13 веке. Именно тогда в него стали добавлять хмель.

В 1932 году в СССР за кражу государственной и коллективной собственности в крупных размерах была введена смертная казнь – «закон о трех колосках». Инициатива принятия закона исходила исключительно от Сталина. Как только документ вступил в силу, начались репрессии. Всего, по неофициальным данным, по «закону о трех колосках» за 1932-1939 годы было осуждено 183 тысячи человек.

В 1968 году в Лондоне толпа демонстрантов, протестующих против притеснений украинских поэтов и писателей, забросала камнями посольство СССР.

В 1970 году состоялся первый компьютерный шахматный турнир.

В 1974 году французский уличный канатоходец Филипп Пети прошел по канату, натянутому между Северной и Южной башнями-близнецами Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Этот трюк больше никто не повторял.

В 1983 году - в эпоху правления в СССР Андропова - было принято постановление ЦК КПСС «Об укреплении социалистической трудовой дисциплины», предусматривавшее наказания за выпуск брака, прогулы и опоздания на работу, пьянство на рабочем месте. Самым характерным примером его претворения в жизнь, ставшим приметой андроповской эпохи, были массовые облавы на посетителей магазинов и кинотеатров в дневное время.

В 1993 году в Лондоне впервые был открыт для посещения туристами Букингемский дворец.

Неофициальные праздники - День собирания звезд и День профессионального оратора.

Именины у Анны, Макария, Николая и Александра.

8 августа

В субботу - Международный день альпинизма, или День альпиниста. Его появлению мир обязан двум смельчакам-швейцарцам - врачу Мишелю-Габриэлю Паккарду (1757–1827) и горному проводнику Жаку Бальма (1762–1834). 8 августа 1786 года они первыми из всех альпинистов достигли наивысшей точки Альп - вершины Монблан, высота которой составляет 4810 метров над уровнем моря.

Еще 8 августа - Всемирный день кошек. Его инициировал Международный фонд по защите животных «Animal Welfare», чтобы привлечь внимание к проблеме бездомных пушистиков. Праздники, посвященные им, есть во многих странах: в Польше – 17 февраля, в Японии – 22 февраля, а в США их чествуют 29 октября. Но на международном уровне «кошачий» праздник появился в 2002 году. Кстати, в некоторых странах эти животные находятся на особом счету: в Австрии каждой кошке, которая охраняла склады с продовольствием, выплачивается пожизненная пенсия в виде мяса и молока, а в Китае кошек охраняют на законодательном уровне. В Японии есть Храм кошек, построенный в честь 7 котов, которые в 17 веке служили японским воинам верой и правдой, а в Германии – Кошачий музей, где собрано множество экспонатов, связанных с кошками.

В Украине 8 августа - День войск связи. Этот профессиональный праздник учрежден в феврале 2000 года указом в то время президента Леонида Кучмы. Поздравляем всех причастных к этой дате!

8 августа считается Днем рождения холодильника. Дело в том, что именно в этот день в 1899 году изобретатель из Миннесоты Альберт Маршалл его запатентовал. Хотя холодильные конструкции придумывали и раньше. В основном, они действовали за счет покупного льда. Первые холодильники потребляли много дров, угля и керосина. В 1911 году фирма «Дженерал электрик» наладила выпуск холодильников более-менее современного типа: агрегат помещался в кухонном шкафу, но слишком громко шумел, и из-за того, что работала на газе, плохо пах, что было его главным недостатком. В 1926 году датский инженер Стиндруп разработал бесшумный и непахнущий холодильник. После этого он очень быстро стал популярным в Америке. Правда, первые холодильники стоили в два раза дороже, чем автомобили марки «Форд». Их называли «домашней фабрикой холода». В СССР первые холодильники были созданы в 1937 году на Харьковском тракторном заводе, а массовое их производство освоили только в 1960-е годы. До этого «советские» хозяйки обходились в основном кухонными ледниками, или погребами.

В 1932 году в СССР официально был разрешен труд женщин на шахтах.

В 1944 году в Берлине восемь немецких офицеров, обвиненных в подготовке покушения на Гитлера, в том числе фельдмаршал фон Вицлебен, были повешены на басовых струнах рояля.

В 1946 году два американских бомбардировщика впервые совершили полет с Гавайских островов в Калифорнию без экипажа, контролируемые исключительно по радио.

В 1962 году в Германии была запатентована первая в мире автоматическая мойка для автомобилей.

В 2000 году ученые Великобритании, США и Италии официально объявили о начале опытов по клонированию человека.

Неофициальные праздники - День «Счастье случается», Международный день бесконечности, Всемирный день офтальмологии.

Именины у Ермолая, Фёдора, Моисея, Сергея и Игнатия.

9 августа

В воскресенье - Международный день коренных народов мира, учрежденный в 1994 году Генеральной Ассамблеей ООН. Лучше, чем в резолюции ООН, об этом празднике не скажешь: «В этот Международный день коренных народов мира мы отдаем должное богатству культур коренных народов и особому вкладу, который они вносят в семью народов мира. Мы также помним об огромных трудностях, с которыми сталкиваются многие коренные народы, - от недопустимых масштабов бедности и заболеваемости до лишения имущества, дискриминации и отказа в основополагающих правах человека». Декларация о правах коренных народов была принята ООН 13 сентября 2007 года.

В Украине - День работников ветеринарной медицины и День строителя. Они отмечаются во второе воскресенье августа. Поздравляем всех причастных к этим датам!

В 1173 году в Италии началось строительство Пизанской башни.

В 1483 году в Ватикане состоялось открытие Сикстинской капеллы.

В 1859 году американский изобретатель Натан Эймс запатентовал эскалатор, правда, тогда он назвал эту непрерывно движущуюся конструкцию «крутящийся лестницей». В целом, патент именно на «эскалатор» впервые получил его соотечественник - Джесс Рено 33 года спустя. Но изобретение Эймса стало прототипом прекрасно всем знакомого устройства.

В 1910 году американец из Чикаго Альва Джон Фишер запатентовал электрическую стиральную машину.

В 1942 году в этот день прошел «Матч смерти» в оккупированном гитлеровцами Киеве. Поединок между киевскими футболистами и немецкими, сыгранный в самый разгар Второй мировой, стал одним из самых трагичных в истории футбола. С самого начала киевляне вели в счете, но в перерыве к ним в раздевалку зашел немецкий полковник и под угрозой лагерей и расстрела потребовал сдаться. Второй тайм прошел в равной и жесткой борьбе и немцам таки удалось сравнять счет. Но затем наши вырвали победу 5:3, которая стоила им жизни. Сразу после игры все 11 футболистов были увезены в Бабий Яр и расстреляны. Между тем, по утверждению ряда исследователей, факт расстрела игроков был, но не после матча. Они утверждают, что ужасная легенда про расстрел киевских футболистов-героев понадобилась советским чиновникам для антигитлеровской пропаганды. Как выяснили историки, расстрел динамовцев имел место только через год, и совсем не по «футбольной» причине. Тем не менее, футбольная легенда существует по сегодняшний день.

В 1945 году, спустя три дня после атомной бомбардировки Хиросимы, американцы сбросили вторую атомную бомбу, названную «Толстяк», на Японию, разрушив Нагасаки. Погибли 74 тысячи человек.

В 1962 году Роберт Циммерман - американский автор-исполнитель, художник, писатель и киноактер, одна из самых влиятельных фигур в поп-музыке на протяжении последних пятидесяти лет - официально изменил свое имя. С этого дня его звали Боб Дилан.

Неофициальные праздники - День воздушных поцелуев и Всемирный день книголюбов.

Именины у Константина, Анфисы, Германа, Наума, Николая, Саввы, Ивана и Николая.

Календарь событий на следующую неделю будет не менее интересным и насыщенным. Не переключайтесь!..

Нана Черная