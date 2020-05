Календарь событий: День вышиванки, ужасы депортации крымских татар, джинсы от Леви Страусса, трагедия экспедиции Нобиле и первое "Евровидение"

18 мая

Неделя начинается с Международного дня музеев. Он был учрежден в 1977 году Международным советом музеев (ICOM). День отмечается более чем в 150 странах. В этот праздник многие музеи мира открывают свои двери для всех желающих бесплатно, готовят новые экспозиции, тематические лекции, экскурсии. Нередки в этот день и фестивали, самый знаменитый из которых - «Ночь музеев». Он проводится во многих городах, как правило, в ночь на 18 мая. К сожалению, сейчас пандемия коронавируса внесла свои коррективы, но все проходит…

18 мая есть и очень красочный праздник - День Розовой Пантеры. Он был учрежден в 2015 году Королевством любви – сообществом френдов, членами которого являются музыканты, кулинары и другие творческие натуры. Розовая Пантера – популярный персонаж художественных и мультипликационных фильмов, любим как детьми, так и взрослыми. Девиз этого дня - «Thinkpink!» («Думай по-розовому!»), или другими словами - «Думай творчески!». Кроме веселых творческих вечеринок и выставок к празднику заведено выпекать космическое печенье Fairy в виде бинарного кода из нулей и единиц, которое подается на тарелочках с розовой каемочкой. Это праздник вполне реально отметить в соцсетях – коронавирус этому не помеха!

В 1787 году мастерам из Тулузы впервые удалась гравировка по стеклу.

В 1830 году в США началось промышленное производство первых газонокосилок.

В 1888 году в США впервые была продемонстрирована первая граммофонная пластинка.

В 1923 году французский инженер Антуан Барнай получил патент на телефон с дисковым набором номера.

В 1927 году американская кинозвезда Норма Толмадж случайно оставила отпечаток своей ступни на незастывшем асфальте, что натолкнуло на идею создания в Голливуде аллеи отпечатков ступней кинозвезд.

В 1944 году началась депортация татар из Крыма в Среднюю Азию. Именно 18 мая с полуострова был отправлен первый эшелон крымских татар. Их депортация проводилась по незаконным обвинениям сталинским режимом СССР. К 20 мая было выселено более 180 тысяч человек. По официальным данным, в целом из Крыма было депортировано более 200 тысяч крымских татар (свыше 47 тысяч семей). В первые годы ссылки большая часть высланных погибла от голода и болезней. В ноябре 1989 года Верховный Совет СССР принял Декларацию «О признании незаконными и преступными репрессивные акты против народов, подвергшихся насильственному переселению, и обеспечении их прав». В 1990 году Совет министров СССР принял постановление «О первоочередных мерах по решению вопросов, связанных с возвращением крымских татар в Крымскую область». С этого времени началось массовое возвращение депортированных народов. Но в 2014 году крымские татары снова столкнулись с бедой– Россия аннексировала Крым, и гонения этого народа начались сызнова. Тем не менее, в Украине 18 мая - День памяти жертв депортации народов Крыма.

В 1951 году штаб-квартира ООН перебралась из Лонг-Айленда на место своей постоянной дислокации на Манхэттене.

В 1954 году вступила в силу Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод.

В 1961 году в Украине была установлена литературная премия имени Тараса Шевченко.

В 1974 году Индия стала шестым государством, обладающим атомным оружием.

В 1990 году во Франции электропоезд TGV Atlantique установил рекорд скорости поездов - 515,3 км/ч.

В 1996 году в Тайване была собрана пирамида из игрушечных кубиков высотой 25,05 метра – мировой рекорд.

В 1997 году ирландка Бриджет Диррен получила диплом с отличием Национального университета в возрасте 102 года - мировой рекорд.

Неофициальные праздники, за которые мир обязан различным сообществам, в том числе, в соцсетях, - Всемирный день вакцины против СПИДа, Всемирный день скандинавской ходьбы.

Именины у Ирины, Якова и Адриана.

19 мая

Во вторник нет официальных международных праздников, но есть значимые исторические даты. Так, в 1802 году по инициативе Наполеона I во Франции был учрежден Орден Почетного легиона.

В 1815 году кантон Женева присоединился к Швейцарской конфедерации.

В 1906 году было открыто движение по Симплонскому железнодорожному тоннелю в Альпах на дороге, связывающей швейцарский город Бриг с итальянским городом Домодоссола. Являлся самым длинным тоннелем в мире более полувека. Он находится на трассе Восточного экспресса, на линии Париж-Стамбул. Длина тоннеля составила 19803 метра. В 1922 году была открыта вторая колея в тоннеле, расположенном параллельно. Длина рядом расположенного тоннеля 19824 метра. В настоящее время на участке Бриг-Изелле ди Траскуере курсирует состав, перевозящий на специальных платформах автомобили.

В 1910 году произошло «возвращение» кометы Галлея: Земля пересекла ее хвост. По этому случаю в США прошла бойкая распродажа таблеток «Комета», которые предлагались в качестве противоядия: распространились слухи, что в хвосте кометы содержатся ядовитые вещества. Однако, вопреки опасениям, комета не причинила землянам никакого вреда. Даже необычных атмосферных явлений зафиксировано не было.

В 1926 году американский изобретатель и предприниматель, получивший 1093 патента в США и около 3 тысяч в других странах мира, создатель фонографа, усовершенствовавший телеграф, телефон, киноаппаратуру, разработавший один из первых коммерчески успешных вариантов электрической лампы накаливания - Томас Эдисон впервые выступил по радио. На вечере, устроенном Национальной электрической компанией в Атлантик-Сити, его попросили поговорить перед микрофоном. Растерявшись, изобретатель произнес: «Я не знаю, что и сказать… Я впервые говорю перед такой штуковиной. Спокойной ночи!». Кстати, именно Эдисон предложил использовать в начале телефонного разговора слово «алло». В 1928 году за свои заслуги он был награжден высшей наградой США -Золотой медалью Конгресса.

В 1960 году легендарного диджея Алана Фрида, введшего в обиход слово «рок-н-ролл», обвинили во взяточничестве. Так на его карьере был поставлен крест.

В 1961 году беспилотный космический аппарат Венера-1 впервые пролетел около Венеры.

Неофициальные праздники - День рождения «Кубика Рубика», День парусов на горизонте, День пищевой революции, День Святого Иво Хелори, покровителя юристов, нотариусов и адвокатов, Всемирный день борьбы с воспалительными заболеваниями кишечника.

Именины у Дионисия, Михея, Ивана, Василия и Дениса.

20 мая

В среду - Всемирный день метрологии. Дата выбрана в честь подписания 20 мая 1875 года в Париже, на международной дипломатической конференции, знаменитой «Метрической Конвенции». В 1875 году Конвенцию подписали 17 стран. В настоящее время, благодаря внесенным в 1921 году в документ изменениям, она насчитывает около 50 государств-участниц. На основе Метрической конвенции было создано Международное бюро мер и весов - первая международная научно-исследовательская лаборатория, также были установлены рамки для мирового сотрудничества и взаимодействия измерительных наук. В Международном бюро мер и весов, которое находится во Франции (Севре), хранятся эталоны Международной системы единиц - метра, килограмма, единицы ионизирующих изучений, электрического сопротивления.

Еще 20 мая отмечается профессиональный праздник – Всемирный день травматолога. Единственное, о чем думаешь в этот день, чтобы этот врач никогда не понадобился. Но если уже пришлось «приобщиться», то пусть все пройдет гладко.

Также 20 мая отмечается Всемирный день пчел. Он был учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в декабре 2017 года. Этому предшествовала целая череда событий: принятие Конвенции о биологическом многообразии, работа Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по вопросам проблем опыления, опылителей, сохранения их многообразия, безопасности продовольствия и устойчивого развития сельского хозяйства. В 2016 году Словения совместно с Международной Федерацией пчеловодческих организаций выступила на заседании ФАО с предложением установить Всемирный день пчел. В качестве даты празднования было выбрано 20 мая – в память об одном из выдающихся пчеловодов, новаторов этого вида деятельности – Антоне Янше, считающемся одним из основоположников современного пчеловодства. Он родился в Словении 20 мая 1734 года и сделав пчеловодство своей основной деятельностью, значительно преуспел на этом поприще.

В Украине - День банковских работников и День переводчика жестового языка. Поздравляем всех причастных к этим датам!

В 1202 году произошло землетрясение в Сирии - одно из самых мощных (магнитудой 8,0), известных человечеству, и четвертое по количеству жертв. По приблизительной оценке, свыше 230 тысяч человек погибли. После землетрясения численность населения Алеппо восстановилась только к началу XIX века. Но 24 августа 1822 года в городе произошло очередное крупное землетрясение, в 1827 году его поразила эпидемия чумы, а в 1832 году — холеры. События в Алеппо положили начало цепочке ближневосточных землетрясений, которые продолжались в течение года.

В 1498 году португальский мореплаватель Васко да Гама первым из европейцев прибыл в Индию, обогнув Африку.

В 1570 году в бельгийском Антверпене картограф Абрахам Ортелиус разработал прототип современного атласа, состоявший из 53-х карт большого формата.

В 1862 году в США был принят закон о земельных наделах - Гомстед-акт. Все граждане были наделены бесплатными наделами земли в 65 га.

20 мая 1873 года – День рождения джинсов. Это - вечная одежда на все поколения: удобно, практично и стильно. История следующая: первые запатентованные джинсы были выпущены в Америке человеком по имени Леви Страусс в 1850 году и проданы по цене 1 доллар 46 центов за пару. Это были прочные брюки из парусины, со швами, усиленными двойной строчкой, со множеством карманов. Брюки пользовались популярностью у калифорнийских золотоискателей. Первая промышленная партия разошлась мгновенно. И через некоторое время Страусс организовал в Сан-Франциско фирму «Levi Strauss & Co» по пошиву рабочей одежды. А 20 мая 1873 года фирма «Levi Strauss & Co» получила лицензию на единоличное право производства брюк с заклепками на карманах. Вот эта дата и считается официальным днем рождения джинсов. В 1886 году на джинсах «Levi’s» появляется знаменитый кожаный лейбл. Рабочий народ быстро оценил прочность и практичность новых брюк. Вскоре после запуска производства компания перешла от серой ткани на привлекательный и прочный синий материал, названный «деним», то есть «из Нима», французского города. Краска «индиго», которой окрашивалась ткань для брюк «Levi’s», готовилась на основе натуральных ингредиентов и стоила очень дорого. Немецкий химик Adolf von Baeyer в 1878 году изобрел синтетический заменитель индиго, что значительно сократило себестоимость джинсов. Брэнд «Levi’s» был вне конкуренции до середины 20 века, когда появились Lee, Wrangler и Cooper. К тому же, во второй половине 20 века рынок джинсов освоили такие компании, как Calvin Klein, Diesel, Gap, Guess, Mustang, Polo, Tommy Hilfinger, Zara. Джинсы стали модной одеждой для представителей всех возрастов и сословий. Кстати, джинсы с молнией на ширинке появились в 1926 году. В 1981 году «Levi’s» впервые выпустил джинсы для женщин. В 1995 году появились джинсы «стрейтч». С каждым годом появлялись все новые технологии: джинсы стирали с пемзой, мочили в кислоте, отбеливали... Сегодня джинсы выпускаются в различном цветовом исполнении, разработано множество джинсовых тканей и моделей. И это здорово!

В 1895 году в Нью-Йорке прошел первый коммерческий просмотр фильма. Зрителям показали 4-минутную ленту о боксерском поединке.

В 1967 году BBC запретила транслировать песню The Beatles «A Day in the Life» из-за имеющихся в ее словах намеков на использование наркотиков.

Неофициальные праздники - Европейский день моря и Всемирный день диагностики меланомы.

Именины у Нила, Акакия, Антона, Давида, Зинона, Иосифа, Михаила, Степана, Ивана и Семена.

21 мая

В четверг - Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития. Он отмечается с 2003 года, учредила его Генассамблея ООН по инициативе ЮНЕСКО.

Каждый третий четверг мая в Украине отмечается День вышиванки – праздник, призванный сохранить национальные традиции и культуру через популяризацию одного из наиболее известных символов украинского национального костюма – вышиванки. Поздравляем с этой датой!

В 1502 году в этот день испанский мореплаватель Жуан да Нова, состоящий на службе у португальцев, открыл остров Святой Елены в Южной Атлантике, расположенный в 1950 км к западу от Африки и площадью 122 кв. км. Он стал местом ссылки и смерти Наполеона Бонапарта. Остров был открыт в день Святой Елены, отсюда и его название. Теперь остров принадлежит непосредственно английской короне. По Конституции 1967 года остров Святой Елены получил ограниченное самоуправление. Главой органов управления является английский губернатор, который непосредственно руководит деятельностью Законодательного и Исполнительного советов. В состав Законодательного совета помимо губернатора назначаются правительственный секретарь и казначей, а 12 членов Совета избираются населением. Исполнительный совет выполняет функции правительства. Основное занятие населения острова – сельское хозяйство и рыболовство. Внешняя торговля ведется только с Великобританией и США. Острову Святой Елены оказывается значительная финансовая помощь со стороны метрополии. Население острова – около 4,5 тысячи человек, в основном мулаты - потомки английских и португальских переселенцев, ссыльных буров, африканских рабов, рабочих из Китая и Индии.

В 1792 году произошло извержение вулкана Ундзэн. Он входит в пятерку самых разрушительных извержений в истории человечества по количеству человеческих жертв - 15 тысяч человек.

В 1804 году в Париже открылось кладбище Пер-Лашез. Официальное название - Восточное кладбище (фр. Cimetière de l'Est). Это самое большое кладбище французской столицы и один из крупнейших музеев надгробной скульптуры под открытым небом площадью около 48 гектаров. В начале своей истории Пер-Лашез не назывался своим теперешним именем, а был просто бедняцким районом с неприметными улицами, кишевшими преступниками. Потом, благодаря решениям власти, он был преобразован в кладбище и сюда был перенесен прах известных людей. Это принесло свои плоды: к 1824 году количество «обитателей» Пер-Лашез выросло с нескольких десятков до 33 тысяч. На протяжении 200 лет здесь хоронили выдающихся деятелей культуры, науки и искусства, внесших вклад в историю Франции. В настоящий момент на кладбище захоронено более одного миллиона человек, не считая тех, чей прах находится в колумбарии. Одной из достопримечательностей Пер-Лашез стала Стена коммунаров, у которой в мае 1871 года были расстреляны сто сорок семь сопротивлявшихся коммунаров Парижской коммуны.

В 1851 году в Австралии впервые было обнаружено золото.

В 1853 году натуралист-самоучка Филипп Генри Госсе выставил в лондонском Риджерс-парке «Водный виварий» - по сути, первый аквариум.

21 мая 1904 года в Париже была основана Международная федерация футбола – ФИФА. Первым президентом ФИФА был Робер Герен. В настоящее время ФИФА превратилась в глобальное футбольное сообщество, объединяющее 211 национальных футбольных ассоциаций. Доходы организации существенно возросли благодаря либерализации телевизионного футбольного рынка, активной маркетинговой политике и сбыту разнообразной футбольной продукции и атрибутики. Штаб-квартира ФИФА находится в швейцарском городе Цюрихе. Под эгидой ФИФА проходят все футбольные турниры всемирного масштаба.

В 1925 году в США Клэренс Бердсай применил глубокую заморозку для сохранения продуктов, прошедших предварительно кулинарную обработку.

В 1928 году Уолт Дисней получил патент на монопольное использование образа Микки Мауса.

В 1997 году в Вашингтоне американская компания «Mattel», продающая по всему миру миллионы кукол Барби, провела презентацию своего нового изделия - куклы Бэкки, «политкорректно» именуемой «частично нетрудоспособной подружкой Барби». Подружка-инвалид продается в комплекте с инвалидной коляской традиционного для изделий «Matell» розового цвета.

В 2006 году в Черногории состоялся референдум о независимости.

Неофициальные праздники - Международный день Космоса, День защиты от безработицы и День обмена талисманами.

Именины у Арсения, Иоанна, Пимена, Адриана и Ивана.

22 мая

В пятницу - Международный день биологического разнообразия. Он был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1995 году. Биологическое разнообразие - многообразие жизни на планете, которое сегодня стремительно сокращается. Вымирают растения, исчезают животные, рыбы и птицы. Во многом виной тому - активная деятельность человека. Главная задача Международного дня биологического разнообразия - обратить внимание общественности на проблему безвозвратного исчезновения на Земле многих представителей флоры и фауны.

В 853 году в этот день Олаф Белый, сын короля Норвегии, принял в подчинение викингов и датчан в Ирландии и сделал Дублин ее столицей.

В 1846 году в Нью-Йорке было основано информационное агентство «Associated Press».

В 1849 году Авраам Линкольн получил патент за номером 6469 на конструкцию плавучего дока. До сих пор он - единственный президент США - обладатель патента за изобретение.

В 1892 году доктор Вашингтон Шеффилд из Нью-Лондона запатентовал тюбик для зубной пасты. Тогда он и подумать не мог, что его детище станет одним из самых актуальных предметов человеческого бытия. Но Шеффилд не был бизнесменом и не догадался вовремя запатентовать свое изобретение. Через год после того, как стоматолог запустил выпуск тюбиков, о новинке прознал аптекарь Колгейт. Он быстро перенял практику упаковки в тубы всевозможных мазей и кремов, а также стал обладателем прав на это изобретение. В 1896 году Колгейт стал производить зубные пасты в тюбиках по собственной технологии, благодаря чему и тюбик, и паста получили всеобщее признание и в Америке, и в Европе.

В 1906 году легендарные братья Райт получили патент на свой летательный аппарат.

В 1911 году профессор Технологического института Борис Розинг впервые в мире продемонстрировал на экране электронно-лучевой трубки изображения геометрических фигур - прообразы нынешнего телевизионного изображения.

В 1911 году в бельгийском городе Тюэн была основана Международная федерация кинологов. Инициаторами создания стали Германия, Австро-Венгрия, Бельгия, Франция и Нидерланды. Во время Первой мировой войны деятельность организации была прервана и частично возобновилась только в 1919 году. Полностью функционирование организации было восстановлено в 1921 году усилиями Бельгии и Франции. Штаб-квартира расположилась в Тюэне, где находится и в настоящее время. Сегодня в Международную кинологическую федерацию входят национальные кинологические федерации 91 страны. FCI признает более 300 пород собак, классифицируемых в 10 основных группах. Высшим органом FCI является Генеральная Ассамблея, собираемая не реже одного раза в два года.

В 1921 году городские власти Чикаго приняли решение штрафовать на сумму от 10 до 100 долларов женщин, появляющихся на улицах в коротких юбках и с обнаженными руками.

В 1973 году Роберт Меткалф составил докладную записку для главы PARC о потенциале технологии Ethernet. Этот день общепринято считать Днем изобретения данной технологии.

В 1977 году состоялся последний рейс знаменитого «Восточного экспресса», которым с 1883 года отправлялись путешественники по маршруту Париж - Стамбул.

Неофициальные праздники - Международный день гота и Европейский день соседей.

Именины у Николая, Христофора, Дмитрия и Василия.

23 мая

В субботу в Украине - День морской пехоты, элиты войск. Ранее он отмечался 16 ноября, но указом президента Петра Порошенко был перенесен на 23 мая. Дату изменили не просто так - в этот день в 1918 году гетман Украинского государства Павел Скоропадский издал приказ о начале формирования бригады морской пехоты в составе трех полков для несения службы. Поздравляем всех причастных к этой дате!

Еще 23 мая - Всемирный день черепахи, животного, символизирующего мудрость, богатство и долголетие. Праздник зародился в 2000 году по инициативе Американского общества спасения черепах. Эта организация была основана энтузиастами в 1990 году в Малибу (штат Калифорния, США) для сохранения популяции черепах, живущих в окрестностях города. Цель праздника - привлечение внимания общественности к проблеме гибели большого количества черепах из-за соседства с людьми.

В 1592 году в этот день в Венеции инквизицией был арестован итальянский просветитель Джордано Бруно, обвиненный в ереси. Бруно - философ и поэт, представитель пантеизма. Будучи католическим священником, развивал неоплатонизм в духе возрожденческого натурализма, пытался дать в этом ключе философскую интерпретацию учения Коперника. Бруно отказался признать ложными главные из своих теорий и был приговорен католической церковью к смертной казни, а затем сожжен на костре на площади Кампо ди Фьоре Рима в феврале 1600 года. Последними словами Бруно были: «Сжечь – не значит опровергнуть». Все произведения Джордано Бруно были занесены в 1603 году в католический Индекс запрещенных книг. Спустя три столетия, в 1889 году, на месте казни в честь Джордано Бруно был воздвигнут памятник. В 1973 году в Италии был снят фильм «Джордано Бруно».

В 1904 году в Вене открылся первый чемпионат мира по греко-римской (классической) борьбе.

В 1949 году в западной оккупационной зоне было создано новое государство – Федеративная Республика Германия (ФРГ), а в советской оккупационной зоне – Германская Демократическая Республика (ГДР). Объединение Германии, официально - немецкое воссоединение или восстановление единства Германии – состоялось 3 октября 1990 года путем вхождения ГДР и Западного Берлина в состав ФРГ в соответствии с конституцией Федеративной Германии.

В 1985 году в США женщина, проходившая лечение от бесплодия, родила семь близнецов. Лишь трое из новорожденных остались в живых, но все они имели медицинские отклонения от нормы. Это была одна из первых крупных неудач методики «ребенок из пробирки».

Неофициальные праздники - День каштановых свечек и Международный день по искоренению акушерских свищей.

Именины у Таисии, Онисима, Симона и Василия.

24 мая

В воскресенье - Европейский день парков. Он был учрежден Федерацией Европарк. Дата выбрана в связи с тем, что именно 24 мая 1909 года в Европе были созданы первые Национальные парки. Их было девять, основанных в Швеции. С тех пор охраняемые природные территории стали бесценной частью природного и культурного наследия Европы.

В 1626 году 24 мая директор Новых Нидерландов Петер Минейт купил у индейцев остров Манхэттен за 60 гульденов.

В 1844 году в этот день была отправлена первая в мире телеграмма из Вашингтона в Балтимор. Изобретателем этого «чуда» был Сэмюэл Финли Бриз Морзе.

24 мая 1928 года экспедиция Умберто Нобиле на дирижабле «Италия» достигла Северного полюса. Экипаж состоял из шестнадцати человек. Кроме Нобиле в него вошли пятнадцать итальянцев, чешский физик Бегоунек и шведский метеоролог Мальмгрен. Командиром корабля был сам Нобиле. Перед началом экспедиции экипаж принял в Ватикане Папа римский Пий XI. Снизившись на дирижабле до 100 метров над Северным полюсом, члены экспедиции сбросили на лед три флага - норвежский, американский и итальянский, а еще большой дубовый крест, врученный им Папой Пием XI. Экипаж провел над полюсом 2,5 часа, обследовал территорию с воздуха. Затем вновь набрал высоту и отправился в сторону Аляски. Но планам Нобиле было не суждено осуществиться. Над Баренцевым морем 25 мая дирижабль потерпел крушение. Для спасения Нобиле было организовано несколько экспедиций, в том числе в Италии, Норвегии, СССР, Швеции. 23 июня на льдину, где находился лагерь Нобиле, сумел приземлиться летчик шведских ВВС Эйнар Лундборг. На самолете было только одно пассажирское место. Нобиле настаивал, чтобы первым был эвакуирован механик Чечоне, у которого была сломана нога, но Лундборг отказался взять на борт кого-то из людей, кроме Нобиле. Нобиле покинул льдину. Остальных выживших членов экспедиции спасли моряки советского ледокола «Красин». Перелет на дирижабле из Кингсбея в Теллер протяженностью 5300 километров над неизведанными просторами Ледовитого океана стал одним из самых значительных достижений в истории воздухоплавания.

В 1956 году в этот день в швейцарском Лугано прошел первый в истории конкурс «Евровидение». В нем приняли участие представители стран Европы – Бельгии, Голландии, Италии, Люксембурга, Франции, ФРГ, Швейцарии. Победительницей стала швейцарка Лиз Ассиа с песней «Refrain». Идея создания музыкального конкурса – зрелищной развлекательной программы, которая бы способствовала культурному сплочению стран Европы, возникла в 1950-х годах и исходила от Европейского вещательного союза (ЕВС). Осенью 1955 года Генеральная Ассамблея ЕВС одобрила концепцию «Евровидения», конкурс и был проведен 24 мая 1956 года. Название конкурса происходит от названия сети распространения телепрограмм «Евровидение», принадлежащей ЕВС. Сейчас конкурс проходит ежегодно и является одним из наиболее популярных в мире с многомиллионной аудиторией.

В 1964 году в этот день произошли беспорядки из-за футбольного матча Перу - Аргентина в Лиме. Погибли 328 человек, пострадали более 4 тысяч человек.

В 1993 году Эритрея получила независимость от Эфиопии.

В 1995 году на экраны США вышел фильм «Храброе сердце» с Мелом Гибсоном в главной роли.

Неофициальные праздники - День валяния в траве, Всемирный день шизофрении, Всемирный день видеоигр и Международный день тиары.

Именины у Михаила, Иосифа, Никодима, Кирилла и Мефодия.

Календарь событий на следующую неделю будет не менее интересным и насыщенным. Не переключайтесь!..

Нана Черная