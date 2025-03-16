Для украинцев пожилого возраста доступные разные виды финансовой помощи.

Пенсионеры старше семидесяти лет могут рассчитывать на помощь от государства. Для таких граждан предусмотрены не только различные выплаты, но и льготы на некоторые услуги и товары. Какие могут быть льготы пенсионерам по старости в 2025 году - читайте в материале.

Какие льготы положены неработающим пенсионерам - список

В нашем государстве существуют разные льготы для граждан пожилого возраста, которые уже не могут или не хотят работать. Например, льготы пенсионерам после 75 лет, а также после 70 лет могут быть разными.

Льготы пенсионерам при страховании автомобиля

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Скидка составляет 50% при условии, что гражданин соответствующего возраста будет страховать машину с двигателем до 2500 куб. см или электродвигателем до 100 кВт. Важно понимать, что льготы пенсионерам при покупке автомобиля не предусмотрены, зато доступна скидка при покупке ОСАГО. Заплатить на пятьдесят процентов меньше необходимой суммы смогут те пенсионеры, у которых объем двигателя авто не превышает 2.5 куб. При этом важно, чтобы пожилой украинец был водителем машины, не перевозил на ней никаких грузов, а также не работал на этом авто в такси.

Льготы пенсионерам на проезд в общественном транспорте

Бесплатный проезд во всех видах городского и пригородного транспорта, кроме метро и такси. При этом льготы пенсионерам на ЖД билеты Украина не предоставляет - для путешествия поездом дальнего следования придется оплатить полную стоимость билета.

Налоговые льготы пенсионерам

Освобождение от уплаты налога на землю в зависимости от размера участка и его предназначения. Если вы планируете заниматься садоводством, то участок должен быть максимум 0.12 га. Если это дача, то 0.10 га. Для постройки гаража и возможности льготы - максимум 0.01 га. Вести стройку на участке в городе без налога можно, если участок не больше 0.10 га, в ПГТ - 0.15 га. Если хотите построить жилой дом в селе и не платить налог на землю, то придется подыскать участок до 0.25 га, а заниматься сельским хозяйство без оплаты налогов на землю получится на участке до 2 га.

Льготы пенсионерам по квартплате

Такая опция доступна для пожилых украинцев, которые живут в селе и работали медиками, фармацевтами, учителями или в сфере культуры. Кроме того, если вы заметили, что за коммуналку платите больше 15% от пенсии, можете оформить субсидию. Также существуют льготы для пенсионеров на газ, покупку топлива для отопления жилища.

Льготы пенсионерам в области юриспруденции

Украинцы пенсионного возраста старше 70 лет могут бесплатно или со скидкой проконсультироваться у нотариуса или юриста, а также получить другие услуги подобного характера.

Льготы пенсионерам на лекарства

Государство запустило программу "Доступні ліки", в рамках которой пожилые украинцы могут бесплатно взять в аптеке нужное лекарство из разрешенного списка. Для того чтобы это сделать, нужно найти аптеку с табличкой "Тут є "Доступні ліки"" и обратиться к фармацевту.

Льготы и надбавки пенсионерам после 75 лет - будут ли повышать пенсию

Неработающие граждане пожилого возраста в нашей стране имеют возможность получать многие товары и услуги по скидке или бесплатно. И это не только льготы на проезд пенсионерам в Украине, но и другие, перечисленные выше, привилегии. Несмотря на это, практически каждый пожилой украинец ждет повышения пенсии.

В 2025 году пенсионеры старше 70 лет могут получить надбавку к пенсии. Это возможно только для тех категорий граждан, которым начислены пенсионные выплаты в размере меньше 10 340 гривень. В зависимости от возраста доплата будет разной:

300 гривень - пенсионерам от семидесяти до семидесяти пяти лет;

456 гривень - пенсионерам от семидесяти пяти до восьмидесяти лет;

570 гривень - пенсионерам старше восьмидесяти лет.

Важно понимать, что надбавки не суммируются - человек определенной возрастной категории получает предназначенную для него сумму.

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