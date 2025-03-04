В марте пенсия по инвалидности в Украине вырастет, но есть исключения.

1 марта 2025 года в Украине был проведен традиционный перерасчет пенсий, после которого выплаты по возрасту вырастут на 11,5%. Особенная ситуация сложилась с пенсиями по инвалидности. Размер такой помощи будет рассчитываться по-разному в зависимости от группы и давности заболевания.

О том, какой будет пенсия по инвалидности в Украине после индексации, эксклюзивно для УНИАН рассказал бывший работник Пенсионного фонда Украины, а ныне - независимый консультант Сергей Коробкин.

Какие будут выплаты по инвалидности в марте 2025

По словам Сергея Коробкина, перед назначением пенсии по инвалидности рассчитывается размер выплат, которое лицо получило бы по возрасту по солидарной системе.

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Пенсия по возрасту рассчитывается индивидуально - нужно знать среднюю зарплату в Украине за три года, предшествующих выходу на пенсию человека, умножить на коэффициент стажа и на коэффициент зарплаты. Все эти показатели индивидуальные.

А после этого так высчитываются выплаты:

пенсия по инвалидности 1 группы - 100% от пенсии, которую начисляли бы по возрасту;

- 100% от пенсии, которую начисляли бы по возрасту; пенсия по инвалидности 2 группы - 90%;

- 90%; размер пенсии по инвалидности 3 группы - 50%.

Как объясняет эксперт, пенсия не может быть ниже, чем прожиточный минимум, который сейчас составляет 2361 гривень. Эта сумма в 2025 году не изменится.

Есть ли надбавка к пенсии по инвалидности в 2025 году

Сергей Коробкин рассказал о надбавке на уход для одиноких пенсионеров, которым исполнилось 80 лет. Её может получить не только человек с инвалидностью, но и лицо, которое нуждается в постоянном постороннем уходе.

Такая надбавка составляет 40% от прожиточного минимума.

Будет ли индексация пенсий по инвалидности с 1 марта

С 1 марта пенсии проиндексируют на 11,5%. Во время этого процесса растет коэффициент зарплаты, который подставляют при расчете размера пенсии по возрасту, поэтому немного возрастает основной размер выплат.

Кроме этого на 11,5% увеличиваются минимальные выплаты по инвалидности, назначаемые по специальным законам, в частности пенсии чернобыльцам и военным.

Фактически перерасчет пенсий должен касаться всех пенсионеров, но есть важный нюанс. По словам Сергея Коробкина, если лицо, например, имеет инвалидность с детства, не может по физическим причинам работать и не приобрело никакого стажа, то ему через органы соцзащиты вместо пенсии назначается государственная социальная помощь по инвалидности, которая составляет 2361 гривну. Эта выплата с 1 марта не возрастет. Это, пожалуй, главная несправедливость индексации, что некоторым повысят пенсии, а у кого-то социальная выплата останется неизменной.

Стоит отметить, что с 1 марта вырастет минимальная пенсионная выплата для лиц с 1 группой инвалидности - с 2980 гривень она увеличится до 3323 гривень. То есть, даже если лицу после расчета пенсии по инвалидности должна была быть начислена меньшая сумма, поскольку у него была маленькая средняя зарплата и мало стажа, то государство все равно должно "дотянуть" выплату до 3323 гривен.

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