Министр отметил, что сложно что-то разрабатывать, пока нет закона о мобилизации.

Повестки в Дие в нынешнем виде реализовать невозможно. Для этого необходимо создать отдельный профиль для военнослужащих.

"Философия цифрового государства, которое мы строим, связана с тем, чтобы сервисы строились вокруг потребительского поведения пользователя. Дия - это о гражданских услугах. Если говорим о военном или военнообязанном, это вообще другая потребительская культура. Это о ситуационной осведомленности, о рапортах, об определенных документах. По сути, в Дии пришлось бы делать отдельный профиль для военнослужащих, а военный проект всегда будет под высокой нагрузкой, атаками. Там другие процедуры доступа к информации, обеспечения ее безопасности. Логичнее это выделить в отдельную инфраструктуру", - рассказал вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью "Суспильне".

При этом он указал, что сложно что-то разрабатывать, пока нет закона о мобилизации.

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"Пока что нет закона о повестках в какой-либо электронной системе. Нужно смотреть в каком формате будет принят законопроект о мобилизации, и после этого уже выстраивать коммуникацию с обществом. Все должно быть открыто, чтобы не было никаких злоупотреблений. Там есть миллион нюансов", - подытожил чиновник.

Мобилизация в Украине - главные новости

Военные предложили президенту Владимиру Зеленскому мобилизовать еще 450-500 тысяч человек. Он отметил, что закон о мобилизации женщин, в случае его принятия Верховной Радой, подписывать не станет.

23 декабря министр обороны Рустем Умеров сообщил, что рассматривается возможность оповещения мужчин о необходимости явиться в военкоматы через электронное уведомление.

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