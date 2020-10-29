Сначала следует определиться, для скольких человек вы обычно готовите, как часто вы готовите и какой стиль подходит для вашей кухни.

Выбор бытовой техники — один из самых увлекательных аспектов обустраивания первого дома. Сначала следует определиться, для скольких человек вы обычно готовите, как часто вы готовите и какой стиль подходит для вашей кухни. То же касается стиральной машины, сушильной машины и любых других приборов, которые могут вам понадобиться.

Подойдите к подготовке с умом

Перед походом в магазин разработайте бюджет и составьте список необходимых вам функций, таких как энергоэффективность, функциональность и большой объем. Не искушайтесь новинками: доверьтесь надежным и зарекомендовавшим себя брендам, а не привлекательным ценам. Так вы сэкономите на постоянных ремонтах и поломках в дальнейшем. При покупке любого прибора измерьте имеющееся у вас для него место. Таким образом, вы не будете тратить время в магазине на то, что вам не подойдет. Технику нужно не только разместить в доме, но и доставить, поэтому важно также учесть размеры дверных проемов, лестниц и коридоров, чтобы избежать неприятных сюрпризов во время доставки.

Стильный, оригинальный и продуманный дизайн

Устройства с изысканным минималистическим дизайном прекрасно впишутся в любой интерьер, как современный, так и традиционный. Если выбрать приборы с такой же глубиной, как и ваши шкафчики, вы получите четкие линии и элегантный вид. Коллекция Gorenje Simplicity, например, включает в себя модели со стильным, оригинальным и продуманным дизайном, интуитивными решениями и, что главное, простотой.

Варочная панель и вытяжка

На вашей кухне обязательно должна быть хорошая варочная панель, а также не менее качественная система вентиляции. Это может быть, как индукционная, так и современная газовая панель; главное, чтобы она была высокоэффективной и простой в использовании, а также имела достаточно места для размещения посуды различных размеров. Не забудьте и о хорошей вытяжке с простыми операциями и поверхностью, которую легко чистить. Это все, что вам нужно для идеального ужина дома.

Холодильник

При покупке холодильника вам в первую очередь необходимо решить, будет это отдельностоящее устройство или встроенный холодильник с морозильной камерой. Дальше необходимо обратить внимание на функции. Остановите свой выбор на энергоэффективном устройстве с интеллектуальными функциями, в котором ваши продукты будут оставаться свежими и находиться в идеальном порядке. Функция AdaptTech, к примеру, может прогнозировать открытие дверцы холодильника и снижать температуру внутри, чтобы уберечь продукты от теплового скачка и обеспечить их максимальную свежесть.

Посудомоечная машина

При выборе посудомоечной машины обращайте внимание на модели, которые работают тихо и имеют большой объем, что позволит сэкономить воду. Современные посудомоечные машины также способны удалять неприятные запахи, выпуская излишки пара во время мытья. Советуем рассмотреть вариант машины с усовершенствованной технологией на основе датчиков, которая подбирает программу мойки в соответствии с уровнем загрязнения посуды: можно ли ее просто сполоснуть или же необходимо запустить режим интенсивного мытья.

Духовка и микроволновая печь

Очистка духовки и микроволновой печи — настоящая трагедия. Поэтому лучше всего приобрести устройства для выпекания и разогрева с программой самоочистки. Все, что будет нужно, — немного воды, чтобы размягчить пятна и жир. Не драматизируй, импровизируй!

https://www.gorenje.ua/ru/products/lines/gorenje-simplicity-collection

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Автор: УНИАН