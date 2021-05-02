В ночь на 2 мая в Свято-Михайловском Златоверхом соборе в Киеве состоялось Пасхальное богослужение.
Об этом сообщается на официальной странице Православной церкви Украины (ПЦУ) в Facebook.
Читайте такжеВ Иерусалиме сошел Благодатный огонь (фоторепортаж)Возглавлял праздничную службу предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний. Длилось Пасхальное богослужение до трех часов ночи 2 мая.
"Празднование нами Воскресения Христова - не только дань обычаям или повод для еды, питья и поздравлений. Оно призывает нас перемениться, выйти навстречу Сыну Божьему, взять крест свой и идти за Христом. Ибо только так - в совместных действиях Бога и человека совершенное Спасителем для всех нас становится действенным и дает добрые плоды для каждого в частности. Поэтому проведем эти часы в общей молитве, поблагодарим Бога и войдем все в радость Господа!", – отметили в пресс-службе ПЦУ.
Вас также могут заинтересовать другие новости:
- Зеленский поздравил украинцев с Пасхой и отметил важность празднования дома (видео)
- В Михайловском соборе ПЦУ состоялось Пасхальное богослужение (видео)
- COVID-вакцинация: в первый день мая в Украине сделали менее 3 тысяч прививок
- Полиция отчиталась о нарушениях во время Пасхальных богослужений в условиях карантина
- Толпа без масок: на пасхальной службе в Киево-Печерской Лавре игнорировались санитарные правила (фото)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram