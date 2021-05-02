Возглавлял праздничную службу на Пасху предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний.

В ночь на 2 мая в Свято-Михайловском Златоверхом соборе в Киеве состоялось Пасхальное богослужение.

Об этом сообщается на официальной странице Православной церкви Украины (ПЦУ) в Facebook.

Читайте такжеВ Иерусалиме сошел Благодатный огонь (фоторепортаж)Возглавлял праздничную службу предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний. Длилось Пасхальное богослужение до трех часов ночи 2 мая.

"Празднование нами Воскресения Христова - не только дань обычаям или повод для еды, питья и поздравлений. Оно призывает нас перемениться, выйти навстречу Сыну Божьему, взять крест свой и идти за Христом. Ибо только так - в совместных действиях Бога и человека совершенное Спасителем для всех нас становится действенным и дает добрые плоды для каждого в частности. Поэтому проведем эти часы в общей молитве, поблагодарим Бога и войдем все в радость Господа!", – отметили в пресс-службе ПЦУ.

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Автор: Алина Вишневская