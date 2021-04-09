Анна Бредихина

Отопительный сезон в стране подходит к концу, украинцы постепенно оправляются от затяжных холодов и увеличенных платежек за коммуналку. Нынешняя зима наглядно показала насколько серьезным бременем для украинцев являются расходы, связанные с отоплением жилой площади.

Весна - лучшее время, чтобы активно поработать над подготовкой своего жилья к следующей зиме.

В нашу жизнь постепенно входит новая услуга «энергетический аудит жилья», при помощи которой можно установить, где именно в доме или отдельной квартире находятся основные источники потери тепла, а значит происходит перерасход ресурсов. Если проблему выявить, то легче будет понять, как удержать тепло и не потреблять дополнительные энергоресурсы.

Весна - лучшее время, чтобы активно поработать над подготовкой своего жилья к следующей зиме

В Украине работают несколько государственных программ, которые предоставляют доступные кредиты на энергетическую модернизацию жилья. При этом, значительную долю из этих средств возвращать банкам не нужно, потому что она компенсируется из госбюджета.

Первая программа - "Теплые кредиты", работает уже более шести лет. Ею могут воспользоваться как ОСМД, так и владельцы частных домов.

Государственным агентством по энергоэффективности, которое является распорядителем программы, будет компенсировано ОСМД 35 процентов суммы кредита на приобретение энергоэффективных материалов и оборудования.

Что касается частных домов, то на покупку твердотопливных котлов будет компенсировано двадцать процентов суммы кредита. А получателям субсидий будет возмещено аж 35 процентов.

С новейшими технологиями и материалами даже со старой многоэтажки, построенной в шестидесятых годах, можно сделать «конфетку». Утепление, замена окон и установка индивидуальных тепловых пунктов делает платежки за тепло на 40-60 процентов меньше.

При этом, жить в таких условиях становится значительно комфортнее. Вопрос только в желании.

Расчетливые ОСМД рассказывают, что утепление всего дома окупается за два отопительных сезона, индивидуальный тепловой пункт за один, а замены окон жильцы почти не ощущают с точки зрения затрат.

Преимущества программы очевидны, но есть один большой минус: денег всем желающим не хватит.

В госбюджете на «теплые кредиты» на этот год предусмотрено только 150 миллионов гривен. Для сравнения, в прошлые годы, когда на программу выделялись 400 миллионов, то уже в середине лета деньги заканчивались. То есть нынешних средств хватит только самым ловким, кто обратится за помощью в ближайший месяц.

Вторая программа действует при Фонде энергоэффективности и называется «Энергодом». Отличием от теплых кредитов является то, что здесь кредиты выдаются только уже созданным ОСМД. И это является большим минусом, потому что значительное количество украинцев проживает в частном секторе, а значит имеют значительные расходы на отопление.

Программа стартовала в 2019 году и довольно долгое время набирала обороты. Жители многоэтажек не спешили обращаться в Фонд, потому что мало что знали о ней. А те, кто попытался жаловаться на сложность процедуры компенсации средств за модернизацию.

Постепенно эти процессы улучшаются, а ОСМД учатся пользоваться новыми возможностями.

Программа "Энергодом" предлагает два пакета мероприятий по энергоэффективности.

Пакет "легкий" предусматривает проекты стоимостью в среднем 700 тысяч гривен, из которых 40 процентов будет компенсироваться Фондом. Обязательные пункты такого проекта: установка счетчиков и индивидуального теплового пункта и утепление труб.

Внедренные меры обещают сэкономить 25 киловатт-часов на один квадратный метр.

Пакет "комплексный", помимо обязательных мероприятий из "легкого" пакета, предусматривает полное утепление: теплоизоляцию стен, кровли и подвалов. Здесь уже половину расходов будет компенсировать Фонд. Экономия должна составить 70 киловатт-часов на квадратный метр помещения.

Первые 500 проектов из разных регионов Украины получили компенсацию в размере 70 процентов затрат: потратив на «полный фарш» дома около шести миллионов гривен, из которых компенсация составила 4,2 миллиона гривен.

Значительная часть жилых зданий в Украине либо уже отслужила, либо в ближайшее время исчерпает свой эксплуатационный срок

Кроме того, жители могут рассчитывать и на региональные программы, то есть просить местные власти частично компенсировать затраты на утепление.

От подачи заявки на участие в программе «Энергодом» по комплексному пакету до момента завершения всех работ и получения компенсации за них в среднем ОСМД требуется год. То есть жителям нужно набраться терпения и не ожидать волшебных и быстрых преобразований.

Стоит помнить, что значительная часть жилых зданий в Украине либо уже отслужила, либо в ближайшее время исчерпает свой эксплуатационный срок. Им срочно нужна капитальная модернизация одновременно с повышением энергетической эффективности, на что нужны значительные средства.

Судя по тому, что на счету Фонда энергоэффективности около семи миллиардов гривен, то именно на него государство делает основную ставку по мерам по термомодернизации украинских домов. Но, к сожалению, пока забюрократизированность процедур не дают желаемых результатов.

Для того чтобы отработать все механизмы программы «Энергодом» и познакомить с ней украинцев, могут понадобиться годы.

В то же время, программа «Теплые кредиты», с которой уже знакомы граждане нашего государства, и которая распространяется на частные дома, постепенно сводится на нет.

Если правительство называет энергоэффективность одним из приоритетов своей работы, то нужно открыть глаза на реальное положение вещей и обеспечить достойное финансирование обеих программ.

Анна Бредихина

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