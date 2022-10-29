Украинцев пугают тяжелой зимой, поэтому эксперт посоветовал, как можно согреться.

Директор аналитико-исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко рассказал, что делать, когда в квартире нет тепла.

В эфире "1+1" он объяснил, можно ли в квартире ставить буржуйку, в чем разница между буржуйкой и грубой, и что из них будет держать тепло дольше.

Самым глупым он назвал совет установить электрогенератор в квартире многоквартирного дома. Он призвал внимательно изучать инструкции относительно разрешенных мест установки таких приборов.

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"Что касается буржуек, то с ними чуточку проще. Там главное требование - обеспечить дымоход. Если это частный дом, я бы всем посоветовал сделать грубу, она может сутки держать тепло. А буржуйка греет, только когда горит... Есть еще один глупый совет: выводить трубу буржуйки в вентиляционное отверстие в многоквартирном доме... Это довольно опасная операция", - подчеркнул Сергиенко.

Также он посоветовал запастись повербанками, теплой одеждой, грелками, одеялами.

Удары России по объектам критической инфраструктуры: каким будет отопительный сезон в Украине

С 10 октября в результате российских атак в Украине была разрушена треть электростанций. Украинцев призвали с 07:00 до 23:00 минимизировать пользование электроэнергией.

"Укрэнерго" ввело временные отключения электроэнергии. Самые жесткие ограничения - в центре страны.

Украина в рамках подготовки к зиме накопила уголь и газ для отопления. Кроме того, подготовлены и альтернативные виды отопления.

В Украине введут режим экономии отопления как в Европе, чтобы пережить эту сложную зиму. Температура в домах будет достигать +16 градусов.

21 октября министр развития общин и территорий Алексей Чернышов заявил, что большинство областей будет включать отопление не раньше ноября.

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