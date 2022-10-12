На улицах Одессы было вывешено много фото Маска из-за его поддержки Украины.

В Одессе убирают с билбордов фото основателя компаний SpaceX и Tesla Илона Маска из-за его предложения о "мирном договоре" между Украиной и Россией.

Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

"Управление рекламы убирает фото Илона Маска с билбордов, которыми мы благодарили за поддержку Украины", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что ранее на улицах Одессы были вывешены многочисленные фото известных иностранцев, в частности Маска, которые поддержали Украину, подвергшуюся военной агрессии со стороны РФ. Из-за того, что Макс в последнее время принял сторону российских оккупантов, было принято решение убрать с улиц города его изображение.

"Мирный план" Маска для Украины - почему возник скандал

Как сообщал УНИАН, 3 октября Илон Маск в своем Twitter предложил свой вариант "мирного договора" между Украиной и Россией. По его мнению, на оккупированных российскими захватчиками территориях необходимо провести повторные "выборы" под контролем ООН. По словам Маска, Россия уйдет, "если такова будет воля людей".

Основатель SpaceX также считает, что Крым является частью России, "как это было с 1783 года", потому что остров якобы вошел в состав Украины из-за ошибки Никиты Хрущева. Кроме того, Маск предлагает Украине возобновить поставки воды в Крым и приобрести статус нейтрального государства.

В Офисе президента Украины отреагировали на видение "мира" Маском. Советник руководителя ОП Михаил Подоляк предложил вариант, согласно которому Украина освобождает свои территории, включая временно оккупированный Россией Крым.

Позже и президент Владимир Зеленский отреагировал на скандальные твиты Маска. Зеленский опубликовал опрос "Какой Илон Маск вам нравится больше?" с двумя вариантами ответа: "Тот, который поддерживает Украину" или "Тот, который поддерживает Россию".

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