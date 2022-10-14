Силы обороны Украины поразили более 19 районов сосредоточения вооружения и военной техники российских оккупантов.

Военнослужащие Вооруженных сил Украины отбили атаки русских захватчиков в районе 9 населенных пунктов.

Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook.

"За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки противника в направлениях населенных пунктов Тернии, Опытное, Веселое, Невельське, Одрадовка, Иванград, Бахмут, Новая Каменка и Сухой Пруд", - говорится в сводке.

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При этом, за прошедшие сутки авиация Сил обороны Украины нанесла 25 ударов.

"Подтверждено поражение более 19 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 6 зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны сбили 5 крылатых ракет и 9 БпЛА", - отмечается в сводке.

Также ракетные войска и артиллерия Украины за сутки поразили 3 пункты управления, 5 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 2 склада боеприпасов. В зону огневого поражения также попала вражеская станция радиоэлектронной борьбы.

Как заявляют в Генштабе, на Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

Однако, на других направлениях противник осуществлял обстрелы:

на Северском направлении – из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Украинское, Атинское, Большая Рыбица Сумской области и Николаевка Черниговской области;

на Слобожанском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Стрелечье, Огирцевое, Старица, Гатище, Двухречная и Гряниковка;

на Краматорском направлении - из артиллерии различных типов, в районах населенных пунктов Спорное, Терны, Заречное, Надия, Ольговка, Торское, Белогоровка, Ямполовка и Майское;

на Бахмутском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии вдоль всей линии соприкосновения. В частности, в районах населенных пунктов Белогоровка, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Иванград, Зеленополье, Соледар, Майорск, Часов Яр и Опытное;

на Авдеевском направлении - из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Красногоровка, Водяное, Марьинка, Новомихайловка, Невельское, Первомайское, Золотая нива.

Также на Новопавлівському и Запорожском направлениях обстреляны районы населенных пунктов Угледар, Новоукраинка, Времиевка, Новоандреевка, Новоданиловка, Дорожнянка, Гуляйполе и Камышеваха.

На Южнобугском направлении огневому поражению подверглись районы населенных пунктов, недалеко от линии соприкосновения. Непосредственно от огня оккупантов пострадали Никополь и Вишетарасовка.

Как отметили в Генштабе, агрессор продолжает сосредотачивать усилия на попытках реализации своих планов по выходу на административную границу Донецкой области, а также содержании захваченных районов Херсонской, Харьковской, Запорожской и Николаевской областей.

Противник обстреливает позиции украинских войск вдоль всей линии соприкосновения, осуществляет инженерное оборудование позиций на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку, подтягивает резервы, проводит мобилизацию, вербует наемников.

"Враг не прекращает наносить удары по критической инфраструктуре и гражданским объектам нашей страны. За прошедшие сутки пострадали объекты и мирные граждане населенных пунктов Броды, Наливайковка Киевской области, Николаев и Никополь", - говорится в сводке.

Также для нанесения ударов противник использовал крылатые авиационные, зенитные управляемые ракеты и ударные беспилотные летательные аппараты иранского производства.

"В целом, за минувшие сутки, оккупанты нанесли 2 ракетных и 16 авиационных ударов, совершили более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня", - сказано в сводке.

Война с Россией: актуальные данные

ВСУ продолжают оттеснять врага к правому берегу Днепра и держать контроль над переправами. Оккупанты тем временем пытаются наладить альтернативные переправы - возводят понтонные мосты.

Между тем русские продолжают наступать в районе Бахмуту, а в районе Сватово на Луганщине пытаются построить мощную линию оборону.

Наблюдается угроза наступления со стороны Беларуси. Впрочем, украинские войска готовы к возможному наступлению врага из Беларуси, а при необходимости Вооруженные Силы Украины могут нарастить силы на северной границе.

За время полномасштабной войны украинские защитники ликвидировали 63 800 рашистов. Эта статистика увеличилась на 420 мертвых оккупантов за минувшие сутки.

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