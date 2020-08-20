Кабмин на следующей неделе выделит средства на реставрацию портика Национального художественного музея - Ткаченко

Музей приостановил работу в связи с обвалом портика.

Кабинет министров на следующей неделе должен выделить средства на реставрацию портика Национального художественного музея.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил на брифинге.

"Нами поданы документы в Кабмин о выделении средств из резервного фонда для художественного музея и еще для двух или трех объектов", - сказал Ткаченко.

По словам министра, существует проблема с использованием соответствующих средств, потому что надо "доказать, что портик разрушился".

"Наверное, это займет время, и есть распоряжение премьера, чтобы это завершилось на следующей неделе. То есть, средства должны выделяться на следующей неделе", - сказал Ткаченко.

Как сообщал УНИАН 8 августа Ткаченко заявил, что Национальный художественный музей приостановил работу в связи с обвалом портика. Общая сумма проекта ремонтно-реставрационных работ музея составляет 68 млн грн, а до конца года необходимо выделить 30 млн грн.

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Автор: Виталий Саенко