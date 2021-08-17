Украинский автогонщик и популярный блогер Алексей Мочанов проехал по центральной Украине, оценив состояние дорог и ход "Большой стройки". Своими впечатлениями он поделился в Facebook.

"Маршрут нарисовался интересный. Киев - Хорол - Решетиловка - Днепр – Запорожье - Днепр - Кривой Рог - Пятихатки - Кропивницкий - Александрия - Смела - Кагарлык - Узин - Белая Церковь - Сквира - Житомир – Киев", - рассказал Мочанов.

Первой трассой стала скоростная магистраль Киев – Борисполь, где сейчас по программе президента Владимира Зеленского делают ремонт.

"Честно говоря, был уверен, что в обещанные сроки не вложатся, и случится очередной долгострой. Но сейчас не сомневаюсь, что к юбилейному 24 августа дорогу сдадут не только по полотну, но и по всем остальным параметрам (разметка, навигация, освещение)", - комментирует он.

Трассу от Борисполя до Решетиловки, по словам Мочанова, можно назвать автобаном или хайвеем. Единственное, что нужно изменить - разворотные развязки в одном уровне с основной дорогой, где происходят самые серьезные аварии. Также блогер советует изменить указатели и сделать навигацию более понятной, по примеру Германии.

"От Решетиловки до канала Днепр-Донбасс - ремонты. Сплошняком. Строится реально качественный и быстрый путь с трассы Киев-Полтава на Днепр. Пока пыльно, грязно, шумно и небыстро. Но темпы - передовые, заброшенных участков нет, везде техника и люди в касках и жилетах, стройка реально кипит", - рассказал он.

В целом, по словам Мочанова, "разница между дорогами "Большой стройки" и теми, куда она ещё не добралась – разительная".

"Судя по дорогам Кировоградской, Черкасской, Киевской, Житомирской областей работы ещё за горизонт, невпроворот и всем хватит. Надолго", - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" в Винницкой области создают новый Ямпольский мост. Он соединит Украину с Молдовой и станет частью маршрута Киев – Кишинев.

Автор: Григорий Бондарь