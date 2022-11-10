Улицы освобожденных населенных пунктов усеяны уничтоженными автомобилями, на домах – объявления о заминировании.

Украинские войска продолжают наступление на Херсонщине. С начала октября здесь была освобождена территория площадью почти 1,4 тысяч квадратных километров.

Сегодня в недавно освобожденных населенных пунктах восстанавливают дома, электроснабжение, работу банков, чтобы местные жители имели возможность получить социальные выплаты. Как эти населенные пункты выглядят после оккупации – в фоторепортаже УНИАН.

Бериславский район

После семи месяцев оккупации россияне оставили в Высокопольской общине искореженные дома и десятки убитых и похищенных людей, тела которых начинают находить правоохранители.

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Вся освобожденная община почти полностью разрушена – и жилой сектор, и коммунальные учреждения, и государственные учреждения. Улицы общины усеяны разбитыми автомобилями. На домах объявления об оставленных врагом растяжках.

Как сообщал председатель Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич, освобожденное от оккупантов пгт Высокополье разрушено на 80%. Во время своего пребывания здесь оккупанты размещались в здании поселкового совета. После себя оккупанты оставили здесь кучу мусора и грязи.

Жители Высокопольской общины пытаются восстановить свое жилье до зимы, где это возможно. Власти также пытаются выдавать строительные наборы.

Освобожденная от врага Нововоронцовка в том же что и Высокополье Бериславском районе теперь встречает уничтоженным дорожным указателем. Хотя оккупанты здесь не жили, тут также разрушена большая часть частных и административных зданий, разрушена и местную больницу.

Поселок приходит в себя после оккупации, люди начали сюда возвращаться, уже работают отделения государственных банков.

Каховский район

Любимовка в Каховском районе, об освобождении которой также стало известно в начале прошлого месяца, в результате обстрелов врага осталась без школы. Кроме школы, в Любимовке российские оккупанты располагались на свиноферме. Как и в других местах, которые россияне превращали в свое логово, тут осталось немало мусора и грязи.

Ситуация на Херсонщине

9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу и новый командующий российскими оккупационными войсками в Украине Сергей Суровикин заявили, что российская армия якобы покидает правый берег Херсонской области.

В то же время стало известно, что армия РФ взорвала 5 мостов в регионе. Херсонский депутат Сергей Хлань также сообщил, что "у россиян обвалился фронт" и они начали массовый отход.

В Генштабе Вооруженных сил Украины заявили, что не могут ни опровергнуть, ни подтвердить информацию о так называемом выводе оккупационных войск из Херсона.

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, комментируя перспективу и сроки освобождения Херсона от оккупантов, отметил, что эта информация является засекреченной. Также все чаще со стороны представителей власти звучат призывы сохранить информационную тишину относительно событий на юге Украины.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный, комментируя вероятный выход оккупантов из Херсона, подчеркнул, что это "результат наших активных действий",

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