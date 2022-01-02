В посольстве требуют расследовать "антисемитские проявления, имевшие место во время марша".

Израиль осудил факельное шествие ко дню рождения Степана Бандеры. Такие марши прошли в некоторых украинских городах 1 января, в частности в Киеве.

"Израиль осуждает националистический марш в честь Бандеры. Прославление тех, кто поддерживал нацистскую идеологию, оскверняет память жертв Холокоста в Украине", - сообщается на странице посольства Израиля в Twitter.

Там также отметили, что требуют расследования в связи с шествием.

"Мы требуем расследования антисемитских проявлений, имевших место во время марша, согласно закону, принятому в 2021 году", - говорится в сообщении.

Как писал УНИАН, 1 января в Киеве прошел факельный марш по случаю 113-й годовщины со дня рождения руководителя Организации украинских националистов Степана Бандеры.

Объединенная еврейская община Украины сообщила об акте антисемитизма на факельном шествии в Киеве. По ее данным, в частности, один из участников участвовал с плакатом приблизительного содержания: "В Нюрнберге состоялся суд над нацизмом в Германии. А когда состоится Нюрнберг-2 над ж*******о-московским коммунизмом?".

Вас также могут заинтересовать новости: