Решение принял ректор Евгений Сокол.

Студентку второго курса Харьковского политехнического института отчислили. Девушка открыто выступала против Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Национального технического университета ХПИ.

Отмечается, что решение принял ректор высшего учебного заведения Евгений Сокол.

"20 марта ректор харьковского политеха Евгений Сокол подписал приказ об отчислении из университета студентки второго курса вуза Амины Бельгасем за антиукраинские высказывания", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе университета указали, что студентка на своих страничках в социальных сетях представляется как Амина Литвинова. Только в Instagram у нее более 7 тысяч подписчиков.

Как ранее сообщал УНИАН, 24 февраля РФ в открытую напала на независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

По состоянию на 17 марта общая сумма убытков, нанесенных Украине Россией, составляла 62,6 миллиарда долларов.

По состоянию на 21 марта только в Харькове российские оккупанты разрушили 972 дома, из них 778 - жилые многоэтажные.

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