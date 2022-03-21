Снаряд попал в супермаркет Харькова / Скриншот t.me
В Харькове в людей, которые стояли в очереди в супермаркет прилетел снаряд. Видеозапись с камер наблюдения публикуют Telegram-каналы.
Видно, что на момент удара в зале находилось несколько десятков человек. Они стояли в очереди.
Пока что о последствиях данного обстрела со стороны оккупантов не сообщает - неизвестно, есть ли жертвы или погибшие в результате инцидента.
Напомним, российские оккупанты разрушили в Харькове почти тысячу домов. На сегодня уже активно создаются планы по восстановлению Харькова после войны.