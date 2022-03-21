О пострадавших и жертвах пока что не сообщается.

В Харькове в людей, которые стояли в очереди в супермаркет прилетел снаряд. Видеозапись с камер наблюдения публикуют Telegram-каналы.

Видно, что на момент удара в зале находилось несколько десятков человек. Они стояли в очереди.

Пока что о последствиях данного обстрела со стороны оккупантов не сообщает - неизвестно, есть ли жертвы или погибшие в результате инцидента.

Напомним, российские оккупанты разрушили в Харькове почти тысячу домов. На сегодня уже активно создаются планы по восстановлению Харькова после войны.

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