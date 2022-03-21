В Харькове разрушены 778 многоэтажек / фото REUTERS
Городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе 972 дома разрушены, из них 778 - жилые многоэтажные.
Про этом он сообщил в эфире информационного марафона.
"На сегодняшний день у нас 972 дома уже разрушено, из которых 778 - это жилые многоэтажные дома", - сказал Терехов.
Он также добавил, что на сегодня уже активно создаются планы по восстановлению Харькова после войны.
"Сегодня мы уже очень активно работаем с архитекторами, со строителями для возрождения города Харькова", - отметил городской голова.
Война против Украины:
- 24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.
- 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.
- По состоянию на 13 марта Россия из-за санкций лишилась доступа к половине своих золотовалютных резервов.
- По состоянию на 14 марта 209 компаний полностью ушли с российского рынка и прекратили взаимодействие с российскими партнерами, 378 ограничили работу частично.
- По состоянию на 17 марта в Украине было повреждено, разрушено или захвачено по меньшей мере 411 учреждений образования, 36 учреждений здравоохранения, 1600 жилых домов, 26 заводов и их склады, 15 аэропортов, 6 ТЭС/ГЭС и тому подобное. Кроме того, потеряно более 15 тысяч километров автомобильных дорог, 5 тысяч километров железнодорожных путей, разрушено/выведено из строя 15 аэропортов, 350 мостов и мостовых переходов и тому подобное.
- По состоянию на 17 марта общая сумма убытков, нанесенных Украине Россией составляла 62,6 млрд долл.