На сегодняшний день в Харькове разрушены 972 дома.

Городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе 972 дома разрушены, из них 778 - жилые многоэтажные.

Про этом он сообщил в эфире информационного марафона.

"На сегодняшний день у нас 972 дома уже разрушено, из которых 778 - это жилые многоэтажные дома", - сказал Терехов.

Он также добавил, что на сегодня уже активно создаются планы по восстановлению Харькова после войны.

"Сегодня мы уже очень активно работаем с архитекторами, со строителями для возрождения города Харькова", - отметил городской голова.

Война против Украины: