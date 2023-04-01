По словам заместителя министра обороны Маляр, важно, чтобы украинским защитникам на фронте было на кого опереться, а капелланы – именно те люди, на которых может опираться украинская армия.

В Украине в храме Святой Софии Премудрости Божией состоялся первый выпуск военных капелланов.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр. "Сегодня без преувеличения историческое событие!... Имела честь вручать первые дипломы нашим военным священнослужителям", - прокомментировала она.

"Нам нужна большая армия капелланов, людей света и сильного духа, которые будут поддерживать украинских защитников и защитниц. На фронте становится понятно, что неверующих бойцов нет", - отметила она.

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По словам Маляр, очень важно, чтобы украинским защитникам на фронте было на кого опереться, а капелланы – именно те люди, на которых может опираться украинская армия.

Военные капелланы в Украине

30 ноября 2021 года Верховная Рада приняла закон "О службе военного капелланства". Законом установлено, что Служба военного капелланства - отдельная структура в составе ВСУ, Национальной гвардии.

Военным капелланом может быть гражданин Украины, который является священнослужителем зарегистрированной в Украине религиозной организации. Обязательным требованием для должности военного капеллана является наличие высшего богословского образования. Военные капелланы проходят обучение в учебном центре ВСУ, Нацгвардии и ГПСУ.

4 октября 2022 года в ВСУ начала работу Служба военного капелланства.

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