В среднем за время службы полицейский становится свидетелем около 200 критических ситуаций, поэтому им необходима капелланская поддержка.

В Национальной полиции вскоре будет создан институт капелланства.

Читайте такжеРазведение продолжается: ОБСЕ зафиксировала новые позиции террористов в Петровском

Как сообщили УНИАН в Департаменте коммуникации МВД, об этом министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил капелланам силовых структур США.

Он напомнил, что служба военного духовенства создана в Национальной гвардии и Государственной пограничной службе, а вскоре будет и в Нацполиции.

Министр подчеркнул, что многие работники органов системы МВД являются участниками боевых действий. В условиях войны на востоке и будущего мира роль церквей очень сильна.

«В Нацгвардии внедрена структуру капелланского служения, которая соответствует структуре большинства воинских формирований многих стран мира. Мы ввели в батальонах штатные должности военных священников. В случае, когда гвардеец выполняет боевые задачи в полевых условиях, мы разработали и изготовили мобильный комплекс духовной поддержки», - сказал Аваков.

Министр внутренних дел подчеркнул, что в такой помощи нуждаются не только бойцы Национальной гвардии.

«В среднем, полицейский становится свидетелем около 200 критических ситуаций за свою карьеру. Правоохранителям тоже нужна помощь и поддержка, поэтому капелланская деятельность будет расширена, в том числе, и на полицию», - сказал Аваков.

Он отметил необходимость создавать группы профессиональной консультации, сети капелланов, которые всегда будут готовы прийти на помощь.

В свою очередь, капелланы силовых структур США выразили готовность помочь укрепить институт капеланстава в Украине.

Они также поделилась опытом своей страны и рассказали о программе поддержки полицейских Peer support. Она заключается в том, что одни полицейские могут довериться другим. В рамках программы были созданы неформальные группы и сети семей полицейских, чтобы они могли делится собственным опытом и искать поддержку среди тех, кто их лучше понимает. С надлежащей подготовкой и обучением группы Peer Counseling могут сами преодолевать собственные проблемы в рамках сообщества.