Служба военного капелланства является отдельной структурой в составе Вооруженных сил, Нацгвардии, других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований.

В Вооруженных силах начала работу Служба военного капелланства.

Об этом в Telegram сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

"Мы запустили службу военного капелланства в ВСУ. Все необходимые шаги сделаны", - отметила Маляр.

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По ее словам, запуск системы капелланства в Вооруженных силах является крайне важным, поскольку защитники и защитницы нуждаются в поддержке.

"Все они стали примером верности, несокрушимости и мужества, однако нашим воинам также необходима поддержка. Бывают моменты, когда им нужно, чтобы их выслушали, чтобы с ними говорили о смыслах – то есть о том, о чем могут говорить только капелланы. Это то, что не может дать никто из друзей, ни из родных, это могут дать только капелланы, благодаря тому доверию, которым они пользуются", - подчеркнула Маляр.

Она добавила, что закон о военном капелланстве действительно учел интересы всех касательных к процессу.

Маляр также сообщила, что сегодня в "Софии Киевской" военным капелланам вручили грамоты Верховной Рады.

Как сообщал УНИАН, 30 ноября 2021 г. Верховная Рада приняла закон о Службе военного капелланства.

Законом устанавливается, что Служба военного капелланства - отдельная структура в составе Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований и Государственной пограничной службы, состоящая из органов управления службы военного капелланства, военных капелланов и образованная с целью организации мероприятий по удовлетворению духовно-религиозных потребностей военнослужащих, работников и членов их семей в мирное и военное время.

Службы военного капелланства подчиняются непосредственно главнокомандующему ВСУ, командующему Нацгвардии, руководителям других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, председателю ГПСУ.

Военным капелланом может быть гражданин Украины, который является священнослужителем зарегистрированной в Украине религиозной организации и получил от руководящего центра (управления) соответствующей религиозной организации мандат на право осуществления военной капелланской деятельности.

Обязательным требованием для занятия должности военного капеллана является наличие высшего богословского образования.

Капелланы проходят обучение по специальной программе подготовки военных капелланов в учебном центре ВСУ, Нацгвардии и ГПСУ.

Закон вступил в силу с 1 июля 2022 г., кроме положения о наличии высшего богословского образования, которое вводится в действие через 5 лет со дня вступления в силу этого закона.

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